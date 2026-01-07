El colegio de las Dominicas, sede de la Canción de la Risa

El concurso de la Canción de la Risa, última modalidad incorporada al Carnaval gracias al ingenio y el empeño de Manón Marichal, celebra en la próxima edición su vigésimo aniversario, que coincidirá con el estreno de una nueva ubicación para sortear las obras que se desarrollan en el teatro Guimerá de la capital chicharrera. El salón de actos del colegio de las Madres Dominicas, en Vistabella, es el lugar elegido para acoger tal efeméride, gracias a su aforo, que supera las 650 localidades, y a la buena disposición que ha mostrado el director pedagógico del referido centro docente.

La cita se mantiene en el calendario festivo conforme ha sido habitual en los últimos años, es decir, el viernes anterior a la elección de la reina del Carnaval de la capital tinerfeña, el 6 de febrero. Ese día, según el orden de actuación que deparó el sorteo celebrado en la primera quincena de noviembre, abrirán el espectáculo Los Cornucas Atómicos, los vigentes ganadores y una formación que puede presumir de haber logrado pleno: cuatro años se han presentado y siempre han alcanzado las mieles del cartón más codiciado.

En segundo lugar, No tengo el Chichi pa’ Farolillos, colectivo que se fundó al año siguiente del estreno de la Canción de la Risa; en tercer lugar, Los Esc@ndinabos; en cuarto, Las Gediondas; quintos, otra de las grandes favoritas, Los Dibujos Animados se van de Fogalera, de Cristo Casas, con el recuerdo de Arrufat a la guitarra; sextos, Los Legías, junto con El Chichi, una de las dos formaciones decanas de la modalidad. Además, en la próxima edición participarán en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz, en la primera incursión que realiza dentro de este certamen un colectivo de Canarias.

En séptimo lugar, Los Quijotes de la Mancha, y cerrando, en octavo lugar, Los Chicos de Guaza, fundados en la Sociedad Triqui y que se estrenan en la próxima edición.

La rehabilitación del Guimerá, el primer lugar donde se celebró la gala de la reina del Carnaval con patrocinio municipal, obligan a trasladar los festivales de presentación de repertorios de Los Fregolinos, el martes 10 de febrero, y La Zarzuela, el jueves 12, que tendrán lugar en el salón de actos del Círculo de Amistad XII de Enero, al igual que la exhibición de rondallas –que no el concurso–, el jueves 19. n