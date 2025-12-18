Cambio en la dirección de Redoblones: adiós de Joel Arias tras cinco años en el murga infantil de 'El Pirata'

El director artístico de la murga infantil Redoblones, Joel Arias, de 14 años, ha anunciado su decisión de dar un paso a un lado al frente del grupo, una etapa que cierra agradeciendo el respaldo recibido por parte de la murga y de su entorno más cercano.

Una decisión personal, no un adiós

El joven, que también llegó a presentar la gala de la reina infantil, explica que atraviesa un momento vital complicado, motivo que le lleva a tomar esta decisión, dejando claro que no se trata de un adiós definitivo al Carnaval, sino de una pausa necesaria en su trayectoria.

Un palmarés excepcional

Redoblones debutó en el Carnaval de 2018 y puede presumir de un palmarés extraordinario: diez premios en siete ediciones. Entre sus logros figuran dobles segundos en 2019, primer premio de Presentación y accésit de Interpretación en 2020, primer premio de Interpretación en 2022, doblete de primeros en 2024 y, ya en 2025, segundo premio de Interpretación y accésit de Presentación.

Cinco años de huella artística

Joel Arias ha marcado los últimos cinco años de la trayectoria de Redoblones, una etapa de crecimiento artístico y reconocimiento que ahora llega a su fin. Este es el comunicado íntegro con el que el joven cierra esta etapa al frente de la murga:

“A toda mi familia murguera:

Por medio del presente comunicado quiero informarles mi decisión de dejar la dirección artística de la murga Los Redoblones.

Ha sido un honor y una experiencia muy especial para mí poder formar parte de esta murga. Durante el tiempo que estuve al frente del grupo aprendí muchísimo, tanto a nivel artístico como personal. Siempre llevaré conmigo los momentos compartidos y todo lo que hemos conseguido juntos.

En el ámbito personal, este último tiempo no ha sido mi mejor momento, y considero que dar este paso es lo más adecuado para mí. Aun así, deseo que Redoblones continúe avanzando con la misma ilusión y energía que siempre la ha caracterizado.

Quiero agradecer de corazón a todas las personas que a lo largo de estos años han confiado en mí y me han acompañado en este camino. A mi familia, mis padres y mi hermana, por nunca dejarme solo en este camino. Y, cómo no, al Carnaval, que me ha dado amigos y momentos inolvidables que siempre estarán en el corazón. Esto no es un adiós, ya que queda Joel para rato”.