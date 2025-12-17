Estas son las once candidatas de los mayores a reina del Carnaval de Tenerife 2026
La gala, que se desarrollará el miércoles el 4 de febrero, estará dirigida por Paula Álvarez; de las once participantes, dos diseñadores hace cuatro trajes.
La gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 será la segunda de las tres citas para coronar a las soberanas de la fiesta y se celebrará el miércoles 4 de febrero, lo que supone el estreno en la dirección artística de Paula Álvarez, que se pone al frente de la torre de control por segunda vez tras su puesta de largo en la gala infantil.
Récord de participación y carácter insular
La modalidad de los mayores confirma su crecimiento sostenido y alcanza en 2026 un récord de once candidatas, igualando por primera vez en número a la categoría adulta. Este incremento responde a la apuesta decidida de los ayuntamientos de Tenerife, que refuerzan una gala que se consolida como la única elección de reina de carácter insular, ampliando su representatividad y atractivo escénico.
Diseñadores habituales y regresos destacados
Entre los creadores habituales figuran David Hernández, Alfonso Baute, Dani Mena y Antonio Santos Arteaga, este último reconocido como uno de los grandes sostenes de la modalidad en los años más complejos. Hernández y Baute concentran cuatro de las once fantasías, con dos diseños cada uno, compensando así las ausencias de 2025, entre ellas las de Sedomir Rodríguez de la Sierra, David Afonso, Expedita Hernández y el propio Santos Arteaga. La edición de 2026 también trae de vuelta a Juan Carlos Armas, tras su estreno en la modalidad el pasado año, y a Dailos Rodríguez, que no participaba desde 2023.
Dominga Jiménez Pérez
Diseñador: Santi Castro.
Representa: Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Fantasía: Y llegaste tu...
María Cristina Fariña Rodríguez
Diseñador Juan Carlos Armas.
Representa: Ayuntamiento de Arafo.
Fantasía: Reina de dos Mundos.
María del Carmen Hernández Martín
Diseñador. Dailos Rodríguez.
Representa: Federación de Lucha Canaria de Tenerife y Petarditos Fiesta.
Fantasía: Eternum Regnum.
María Eugenia Díaz Sans
Representa: La Gaceta de Canarias .
Fantasía: Viva tu vida, Eu.
María Ángeles Ramos Díaz
Diseñador: Borja Abreu.
Representa: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Fantasía: A mi ritmo.
Amalia González Donis
Diseñador: Alfonso Baute.
Representa: Ayuntamiento de La Orotava.
Fantasía: Siete rosas amarillas.
Antonia Adelaida Torres Carballo
Diseñador: Alfonso Baute.
Representa: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Fantasía: Deseo.
Antolina Libertad Ramos González
Diseñador: David Hernández.
Representa: Ayuntamiento de Tacoronte.
Fantasía: Soy Leyenda.
Maria Candelaria Pérez Rivero
Diseñador: David Hernández.
Representa: Ayuntamiento de El Sauzal.
Fantasía: La Dorada.
María Isabel González Rodríguez
Diseñador: Antonio Santos Arteaga.
Representa: Centro Comercial Concorde, Gador Producciones y Mi Residencial Senior Ifara.
Fantasía: Al ritmo de la vida.
María Félix Ramos García
Diseñador: Dani Mena.
Representa: Halcón Viajes y Elige tú viaje.
Fantasía: La cosecha.
