Estas son las once candidatas de los mayores a reina del Carnaval de Tenerife 2026

La gala, que se desarrollará el miércoles el 4 de febrero, estará dirigida por Paula Álvarez; de las once participantes, dos diseñadores hace cuatro trajes.

Once mayores protagonizan la gala del Carnaval de Tenerife 2026.

Once mayores protagonizan la gala del Carnaval de Tenerife 2026. / El Día

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 será la segunda de las tres citas para coronar a las soberanas de la fiesta y se celebrará el miércoles 4 de febrero, lo que supone el estreno en la dirección artística de Paula Álvarez, que se pone al frente de la torre de control por segunda vez tras su puesta de largo en la gala infantil.

Récord de participación y carácter insular

La modalidad de los mayores confirma su crecimiento sostenido y alcanza en 2026 un récord de once candidatas, igualando por primera vez en número a la categoría adulta. Este incremento responde a la apuesta decidida de los ayuntamientos de Tenerife, que refuerzan una gala que se consolida como la única elección de reina de carácter insular, ampliando su representatividad y atractivo escénico.

Diseñadores habituales y regresos destacados

Entre los creadores habituales figuran David Hernández, Alfonso Baute, Dani Mena y Antonio Santos Arteaga, este último reconocido como uno de los grandes sostenes de la modalidad en los años más complejos. Hernández y Baute concentran cuatro de las once fantasías, con dos diseños cada uno, compensando así las ausencias de 2025, entre ellas las de Sedomir Rodríguez de la Sierra, David Afonso, Expedita Hernández y el propio Santos Arteaga. La edición de 2026 también trae de vuelta a Juan Carlos Armas, tras su estreno en la modalidad el pasado año, y a Dailos Rodríguez, que no participaba desde 2023.

Dominga Jiménez Pérez.

Dominga Jiménez Pérez. / El Día

Dominga Jiménez Pérez

Diseñador: Santi Castro.

Representa: Ayuntamiento de Santiago del Teide.

Fantasía: Y llegaste tu...

María Cristina Fariña Rodríguez.

María Cristina Fariña Rodríguez. / El Día

María Cristina Fariña Rodríguez

Diseñador Juan Carlos Armas.

Representa: Ayuntamiento de Arafo.

Fantasía: Reina de dos Mundos.

María del Carmen Hernández Martín.

María del Carmen Hernández Martín. / El Día

María del Carmen Hernández Martín

Diseñador. Dailos Rodríguez.

Representa: Federación de Lucha Canaria de Tenerife y Petarditos Fiesta.

Fantasía: Eternum Regnum.

María Eugenia Díaz Sanz.

María Eugenia Díaz Sanz. / El Día

María Eugenia Díaz Sans

Representa: La Gaceta de Canarias .

Fantasía: Viva tu vida, Eu.

María Ángeles Ramos Díaz.

María Ángeles Ramos Díaz. / El Día

María Ángeles Ramos Díaz

Diseñador: Borja Abreu.

Representa: Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Fantasía: A mi ritmo.

Amalia González Doniz.

Amalia González Doniz. / El Día

Amalia González Donis

Diseñador: Alfonso Baute.

Representa: Ayuntamiento de La Orotava.

Fantasía: Siete rosas amarillas.

Antonia Torres Carballo.

Antonia Torres Carballo. / El Día

Antonia Adelaida Torres Carballo

Diseñador: Alfonso Baute.

Representa: Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Fantasía: Deseo.

Antolina Libertad Ramos González.

Antolina Libertad Ramos González. / El Día

Antolina Libertad Ramos González

Diseñador: David Hernández.

Representa: Ayuntamiento de Tacoronte.

Fantasía: Soy Leyenda.

María Candelaria Pérez Rivero.

María Candelaria Pérez Rivero. / El Día

Maria Candelaria Pérez Rivero

Diseñador: David Hernández.

Representa: Ayuntamiento de El Sauzal.

Fantasía: La Dorada.

Isabel González Rodríguez.

Isabel González Rodríguez. / El Día

María Isabel González Rodríguez

Diseñador: Antonio Santos Arteaga.

Representa: Centro Comercial Concorde, Gador Producciones y Mi Residencial Senior Ifara.

Fantasía: Al ritmo de la vida.

María Félix Ramos García.

María Félix Ramos García. / El Día

María Félix Ramos García

Diseñador: Dani Mena.

Representa: Halcón Viajes y Elige tú viaje.

Noticias relacionadas y más

Fantasía: La cosecha.

Equipo de dirección artística del Carnaval 2026 con el concejal de Fiestas, Javier Caraballero.

Equipo de dirección artística del Carnaval 2026 con el concejal de Fiestas, Javier Caraballero. / María Pisaca

TEMAS

