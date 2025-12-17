Estas son las once candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado a los Ritmos Latinos, ya ha puesto nombre y número a las aspirantes que darán forma a las galas de elección de las reinas adulta, infantil y de los mayores. Serán 32 candidatas en total -once adultas, once mayores y diez infantiles- las que protagonizarán los espectáculos más esperados de la fiesta, en una edición marcada por el relevo en la dirección artística: Daniel Pages asume la gala adulta y el espectáculo inaugural del viernes 16 de enero, mientras que Paula Álvarez se hace cargo de las elecciones de la cantera y de los veteranos del Carnaval.

Renovación de creadores en la gala adulta

La gala adulta, fijada para el miércoles 11 de febrero, mantiene el número de aspirantes de las dos últimas ediciones, pero presenta un mapa renovado de diseñadores. Cuatro ausencias destacadas —Cavi Lladó, Jonathan Suárez, Alfonso Baute y Zara Díaz Mendoza— conviven con el regreso de Arganda Lorenzo Padrón tras un año sabático y el estreno de tres creadores procedentes de otras modalidades: Ruymán Pérez Jorge, Jorán Torres y Dani Mena. Especial atención merece el salto de Ruymán Pérez a la categoría adulta, tras consolidarse en la infantil desde 2019, y la llegada de Jorán Torres, habitual de la cantera y con trayectoria en el Norte, que desembarca ahora en el escenario capitalino.

Veteranos, tripletes y pulsos por el cetro

Entre los nombres consolidados, cuatro diseñadores repiten presencia habitual: Jorge González, Alexis Santana, Santi Castro y Juan Carlos Armas. Solo dos de ellos aspiran al triplete en 2026 —Santi Castro y Dani Mena— al presentar candidatas en las tres galas. Además, la elección adulta volverá a medir fuerzas entre Alexis Santana, actual ganador del cetro, y Santi Castro, referente de la modalidad con tres títulos consecutivos antes de 2025, en un pulso ya integrado en el relato reciente del concurso. La edición quedará también marcada por el año sabático de Jonathan Suárez, ausente en las tres categorías tras una trayectoria ligada al diseño de comparsas y reinas.

Conoce a las once aspirantes a reina adulta del Carnaval:

Leire García Santana / El Día

Leire García Santana

Diseñador: Jorge González.

Representa: Broker Mediterráneo.

Título: No facilitado.

Carla Castro Castellano. / El Día

Carla Castro Castellano

Diseñador: Alexis Santana.

Representa: McDonald's y El Día-La Opinión de Tenerife.

Fantasía: Icónica.

Aliana León Hernández. / El Día

Alianara León Hernández

Diseñador: Yosué Riverol.

Representa: Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de El Paso.

Fantasía: Pendiente.

Arlena Rubí Mantecón Hernández. / El Día

Arlena Rubí Mantecón Hernández

Diseñador: Santi Castro.

Representa: Centro Comercial Añaza Carrefour.

Fantasía: Luminis.

Melissa Mayor Peña. / El Día

Melissa Mayor Peña

Diseñador: Ruymán Pérez Jorge.

Representa: Hidráulica Tinerfeña.

Fantasía: No facilitada.

Alexia Hernández Adrián. / El Día

Alexia Hernández Adrián

Diseñador: Juan Carlos Armas.

Representa: Centro Comercial Alcampo La Laguna.

Fantasía: Tenerife.

Daniela Sánchez Padilla. / El Día

Daniela Sánchez Padilla

Diseñador: Team Santana Carnaval.

Representa: Repsol Grupo González Canarias.

Fantasía: Atamande.

Lara Rodríguez Lorenzo. / El Día

Lara Rodríguez Lorenzo

Diseñadora: Asociación del Carnaval de Los Realejos Nira (Arganda Lorenzo Padrón).

Representa: Malidente y Repsol Palo Blanco.

Fantasía: Lágrimas de sal.

Cecilia Esther Díaz Hernández (Ceci Wallace) / El Día

Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Representa: Dormitorum y Diario de Avisos.

Fantasía: Sueños de cristal.

Melania Hernández Torres. / El Día

Melania Hernández Torres

Diseñador: Equipo Jorán Torres.

Representa: Candy Torres y Michelle Aldana Estilistas, Taller de chapa y Pintura Hernández Torres y Restaurante Amigos del Norte.

Fantasía: Latir.

Elizabeth Beltrán Correa. / El Día

Elizabeth Beltrán Correa

Diseñador: Dani Mena.

Representa: Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper.

Fantasía: Sahel.