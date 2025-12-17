Estas son las diez candidatas a reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La gala infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 abrirá el calendario de elecciones de las soberanas de los Ritmos Latinos y lo hará con una doble novedad: será la primera de las tres galas y supondrá el estreno en la dirección artística de Paula Álvarez, veterana de las Fiestas de Mayo y conocida como la reina del cronómetro por su rigor en el control de los tiempos. La cita se celebrará el lunes 2 de febrero, jornada festiva, reforzando su papel como punto de partida del Carnaval.

Menos candidatas y ausencias en la cantera

El primer dato llamativo de esta edición es la reducción del número de aspirantes, que pasa de las trece habituales de los últimos años a diez niñas. A este descenso se suma un significativo capítulo de ausencias en la modalidad infantil, entre ellas las de Ruymán Pérez, que centrará sus esfuerzos en la categoría adulta, así como Jonathan Suárez, Patricio Morales, Patricia Ramos y Borja Abreu, configurando un escenario más abierto y renovado.

Regresos con peso y nombres consolidados

Frente a las bajas, la gala infantil recupera creadores con trayectoria. Destaca el regreso de David Afonso, que vuelve a la cantera tras proclamarse rey de los mayores en 2025; la presencia de Santi Castro, que aspira a revalidar el título infantil logrado el pasado febrero; y la vuelta de David Hernández, que regresa a la modalidad una década después de su última participación. De los diez diseñadores inscritos, cinco son habituales en las últimas ediciones: José Javier Santana, Noe González de la Rosa, Alexis Santana, Jorán Torres y José Ángel Ramos, referente histórico de la categoría.

Micaela Díaz Lima. / El Día

Micaela Díaz Lima

Diseñador: Santi Castro.

Representa: Clínicas Dr. Blas García.

Fantasía: Desde bien lejitos vengo.

Ciara Luz Álvarez Chinea. / El Día

Ciara Luz Álvarez Chinea

Diseñador: José Javier Santana.

Representa: Multicentro Comercial El Trompo y Radio Marca Tenerife.

Fantasía: "No me cuentes pinochadas que llevo una ballena detrás "..

Leire Socas Alam. / El Día

Leire Socas Alam

Diseñador: David Afonso.

Representa: Maquinarias Cohermo y Podas Bello.

Fantasía: Mi destino se llama amistad.

Yaxira González Chinea. / El Día

Yaxira González Chinea

Diseñador: Noé González de la Rosa.

Representa: Valoriza.

Fantasía: Firmamento.

Daniela Barrera Padilla. / El Día

Daniela Barrera Padilla

Diseñador: Alexis Santana.

Representa: Asociación Carroza Carnavalera y Escuelas Infantiles El Creyon de Sofi.

Fantasía: Cuenta Conmigo.

Sofía Campos Ramos. / El Día

Sofía Campos Ramos

Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Representa: Grupo Intesa.

Fantasía: Burbujas de amor.

Lucia Álvarez Baez. / El Día

Lucía Álvarez Baez

Diseñador: Equipo Jorán Torres.

Representa: E y M Asesores, Sabores del Norte Canarias by Lis Peña y Autolavados Caprican.

Fantasía: Mensajera.

Alysson Rodríguez Luque. / El Día

Alysson Rodríguez Duque

Diseñador: José Ángel Ramos.

Representa: Café-bar Los Esperanceros y García y García

Fantasía: Zapatera a sus zapatos.

Claudia Reyes Arvelo. / El Día

Claudia Reyes Arvelo

Diseñador: David Hernández.

Representa: Ayuntamiento de Tacoronte.

Fantasía: La más bella de las Princesas.

Ana Ferrera González. / El Día

Ana Ferrera González

Diseñador: Dani Mena.

Representa: Henry Cly Fotógrafos.

Fantasía: La Hora del Planeta.