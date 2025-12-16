El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 contará con once candidatas adultas, once mayores y diez infantiles a reina

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado a los Ritmos Latinos, ya tiene candidatas a los títulos de reinas adulta, infantil y de los mayores. Un total de treinta y una aspirante protagonizarán las galas más esperadas de la fiesta de la máscara en las que se estrenan los directores artísticos Daniel Pages, también responsable del espectáculo inaugural del viernes 16 de enero, así como Paula Álvarez, que se hace cargo de las elecciones infantil y de los más veteranos de las carnestolendas.

La gala de elección de la reina adulta del Carnaval, que se desarrollará el miércoles 11 de febrero contará con la participación de once aspirantes, el mismo número que en las dos anteriores ediciones.

En el capítulo de novedades de esta modalidad, cuatro bajas protagonizadas por los diseñadores Cavi Lladó, Jonathan Suárez, Alfonso Baute y Zara Díaz Mendoza, mientras destaca el regreso de Arganda Díaz Lorenzo, que disfrutó la pasada edición de un año sabático y el estreno de tres creadores que vienen curtidos en las otras modalidades caso de Ruymán Pérez Jorge, Jorán Torres y Dani Mena.

Conoce a las once aspirantes a reina adulta del Carnaval:

Leire García Santana / El Día

Leire García Santana

Diseñador: Jorge González.

Representa: Broker Mediterráneo.

Carla Castro Castellano. / El Día

Carla Castro Castellano

Diseñador: Alexis Santana.

Representa: McDonald's y El Día-La Opinión de Tenerife.

Aliana León Hernández. / El Día

Aliana León Hernández

Diseñador: Yosué Riverol.

Representa: Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de El Paso.

Arlena Rubí Mantecón Hernández. / El Día

Arlena Rubí Mantecón Hernández

Diseñador: Santi Castro.

Representa: Centro Comercial Añaza Carrefour.

Melissa Mayor Peña. / El Día

Melissa Mayor Peña

Diseñador: Ruymán Pérez Jorge.

Representa: Hidráulica Tinerfeña.

Alexia Hernández Adrián. / El Día

Alexia Hernández Adrián

Diseñador: Juan Carlos Armas.

Representa: Centro Comercial Alcampo La Laguna.

Daniela Sánchez Padilla. / El Día

Daniela Sánchez Padilla

Diseñador: Team Santana Carnaval.

Representa: Repsol Grupo González Canarias.

Lara Rodríguez Lorenzo. / El Día

Lara Rodríguez Lorenzo

Diseñadora: Asociación del Carnaval de Los Realejos Nira (Arganda Díaz Lorenzo).

Representa: Malidente y Repsol Palo Blanco.

Cecilia Esther Díaz Hernández (Ceci Wallace) / El Día

Cecilia Esther Díaz Hernández

Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Representa: Dormitorum y Diario de Avisos.

Melania Hernández Torres. / El Día

Melania Hernández Torres

Diseñador: Equipo Jorán Torres.

Representa: Candy Torres y Michelle Aldana Estilistas, Taller de chapa y Pintura Hernández Torres y Restaurante Amigos del Norte.

Elizabeth Beltrán Correa. / El Día

Elizabeth Beltrán Correa

Diseñador: Dani Mena.

Representa: Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper.

En el capítulo de estrenos en la gala de la reina, Dani Mena, formado al socaire del equipo de Sedomir Rodríguez de la Sierra. Participa desde 2017 presentando candidatas infantiles y hasta la fecha, incluso de cara a 2026. El pasado febrero se alzó con una tercera dama en el espectáculo de la cantera. En la modalidad de los mayores, Dani irrumpió en 2024. Llegó y besó el cetro, mientras que en 2025 se alzó con la cuarta dama.

Otro de los rostro nuevos en la elección de la reina adulta, Ruymán Pérez Jorge, curtido en el diseño de la comparsa Tabajaras en el pasado. Se estrenó en la gala infantil en 2019, cuando cosechó una sexta dama de honor. Desde entonces siempre ha participado en esta modalidad en la que, salvo en 2025, ha estado en la corte de honor de la cantera para dar el salto el próximo febrero a la modalidad adulta. En 2026 hace un alto en la infantil para centrar sus esfuerzos en el cetro más codiciado por un creador, el de la soberada adulta.

Jorán Torres se lanza a la conquista del cetro adulto con el aval de un director de galas de La Orotava en el pasado que se estrenó en la elección de la reina infantil de Santa Cruz en 2003, cuando cosechó una tercera dama de honor, y que se ha empadronado en las últimas ediciones en Santa Cruz, aunque siempre en la catera salvo de cara al próximo febrero cuando desembarcará con su equipo en la el espectáculo más esperado. Al margen de la capital, sí ha elaborado fantasías adultas, aunque había reservado su arte en esta categoría para la comarca norte.

Algunas notas de color de los grandes protagonistas de las galas: de los once diseñadores que participarán en el Carnaval 2026, cuatro son habituales en las últimas ediciones, caso de Jorge González, Alexis Santana, Santi Castro y Juan Carlos Armas.

Solo dos creadores tienen posibilidad de alzarse con un triplete: Santi Castro y Dani Mena, que presentarán aspirantes en las tres galas de eleccion de las reinas.

Y un añadido: el mano a mano entre Alexis Santana, que arrebató el cetro de la reina a Santi Castro, y el presidente de la asociación de diseñadores estará latente en la gala adulta, máxime con el crédito que avala a Santi Castro, que antes de 2025 sumó tres títulos consecutivos, mérito que en el pasado también distingue a Juan Carlos Armas, de los que siguen en activo.

El Carnaval 2026 pasará a la historia como la edición en la que el diseñador Jonathan Suárez, que nació en la creación como creador de fantasías de comparsas, ha decidido tomarse un año sabático en las tres categorías.

Conoce a las diez aspirantes a reina infantil del Carnaval

Es la primera de las galas en las que se elegirán a las soberadas del Carnaval de los Ritmos Latinos y también supondrá el estreno en la dirección de una vieja conocida de las Fiestas de Mayo, Paula Álvarez, la 'reina del cronómetro', de las pocas responsables artísticas a las que casi hay que pedirle que 'estire' el crono.

Lo primero que llama la atención en la primera de las galas de la próxima edición, que tendrá lugar el lunes 2 de febrero, aprovechando que es festivo, es la merma del número de candidatas inscritas, que después de años con trece participantes, cae a diez niñas.

En el capítulo de ausencias en la cantera, Ruymán Pérez -que se centra la próxima edición en la modalidad adulta-, Jonathan Suárez, Patricio Morales, Patricia Ramos y Borja Abreu.

El Carnaval 2026 supondrá el regreso de David Afonso a la modalidad infantil, y regresa con las mieles de quien se alzó el pasado febrero con el título de reina en la categoría de los mayores, en la que de cara a febrero será uno de los grandes ausentes. Sale a revalidad el título infantil cosechado el pasado febrero Santi Castro, uno de los grandes favoritos.

De los diez diseñadores participantes, cinco habituales en los últimos años: José Javier Santana, Noe González de la Rosa -un niño que se hizo grande en esta categoría-, Alexis Santana, Jorán Torres y el maestro de la modalidad, José Ángel Ramos.

Micaela Díaz Lima

Diseñador: Santi Castro.

Ciara Luz Álvarez Chinea

Diseñador: José Javier Santana

Leire Socas Alam

Diseñador: David Afonso.

Yaxira González Chinea

Diseñador: Noé González de la Rosa.

Daniela Barrera Padilla

Diseñador: Alexis Santana.

Sofía Campos Ramos

Diseñador: Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Lucía Álvarez Baez

Diseñador: Equipo Jorán Torres.

Alysson Rodríguez Luque

Diseñador: José Ángel Ramos.

Claudia Reyes Arvelo

Diseñador: David Hernández.

Ana Ferrera González

Diseñador: Dani Mena.

Conoce a las once aspirantes a reina de los mayores del Carnaval

Segunda de las tres galas de elección de las soberanas del Carnaval. La cita, el miércoles 4 de febrero, bajo la dirección de Paula Álvarez, que también se estrena en estas lides.

Esta modalidad confirma que gana enteros con el paso de los años y registra de cara a la próxima edición un número récord de participantes con once inscritas, igual que en la categoría de las aspirantes adultas; la clave de este incremento, la decidida apuesta de los ayuntamientos de Tenerife por estar en la gala de los mayores, lo que acredita el espectáculo como la única elección de la reina de ámbito insular.

Entre los habituales de los últimos años, David Hernández, Alfonso Baute, Dani Mena y Antonio Santos Arteaga, el gran mantenedor de la modalidad en los tiempos 'de sequía'. Los dos primeros creadores acaparan cinco de las once participantes. El primero elabora tres fantasía y dos Alfonso Baute. El hecho de que dos artistas acuñen casi la mitad de los trajes que desfilarán viene a paliar la ausencia respecto a 2025 y en esta modalidad de Sedomir Rodríguez de la Sierra, Antonio Santos Arteaga, el 'rey de 2025' David Afonso y la incombustible Expedita Hernández, que había regresado el pasado febrero.

Vuelve a participar Juan Carlos Armas, que después de casi tres décadas se estrenó en la modalidad de los mayores en 2025, y también regresa Dailos Rodríguez, que presentó por última vez en 2023.

Dominga Jiménez Pérez

Diseñador: Santi Castro.

María Cristina Fariña Rodríguez

Diseñador Juan Carlos Armas.

María del Carmen Hernández Martín

Diseñador. Dailos Rodríguez.

María Eugenia Díaz Sanz

Diseñador: José Javier Santana.

María Ángeles Ramos Díaz

Diseñador: Borja Abreu.

Amalia González Donis

Diseñador: Alfonso Baute.

Antonia Adelaida Torres Carballo

Diseñador: Alfonso Baute.

Antolina Libertad Ramos González

Diseñador: David Hernández.

Maria Candelaria Pérez Rivero

Diseñador: David Hernández.

María Isabel González Rodríguez

Diseñador: Antonio Santos Arteaga.

María Félix Ramos García

Diseñador: Dani Mena.