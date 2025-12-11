Una murga de Gran Canaria y dos de Santa Cruz en el certamen del Norte

Sorpresa en el concurso de murgas del Norte, certamen que ha vivido unos años de decadencia con el éxodo de colectivos críticos al Carnaval de la capital en detrimento de la cita comarcal. Al cierre del plazo de inscripción para la convocatoria que se celebrará en la segunda semana de febrero de 2026 en La Orotava, doce formaciones críticas han formalizado su voluntad de participar, entre ellas tres murgas foráneas. Y hasta, en un caso, de la isla de Gran Canaria.

Tras Con Tras: la murga femenina histórica

Tras Con Tras, el segundo colectivo femenino más antiguo en la historia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife –que esta edición conmemora 31 años dando la murga– ha formalizado su inscripción en el Norte, aprovechando que ya desde la pasada edición las organizaciones de la capital y la comarcal acordaron abrir las puertas sin obligar a quien desee hacer doblete de concurso a decantarse por uno de ellos.

En el ‘treinta más uno’ de Tras Con Tras, la murga que dirige Tati Rodríguez, con Melca Barrera –la componente más antigua del grupo– en la presidencia, ensaya cuatro temas, si bien en el Norte se precisan tres. Para su actuación en el concurso de La Orotava, su responsable artística no descarta introducir algún cambio en las letras que llevan la firma de Cristo Casas, también responsable musical, y de la directora.

Representación de Gran Canaria: Lengüetudos

Gran Canaria también estará representada en el concurso comarcal por Lengüetudos, que tiene su cuartel general en Santa Lucía de Tirajana. Fundados en febrero de 2016 para estrenarse a la siguiente edición sobre el escenario del parque Santa Catalina, la murga que preside desde hace cinco años Aythami Santana decidió disfrutar de un año sabático en el certamen de la capital grancanaria. Esto le permite sortear la coincidencia de concurso de Las Palmas con el del Norte de Tenerife.

Pero no será el único contratiempo al que se enfrenta esta murga del Sureste de Gran Canaria. Aunque se han inscrito para hacer realidad su sueño –participar en el concurso del Norte de Tenerife–, deben resolver el conflicto laboral que impide, por ahora, acudir con sus percusionistas, si bien no tiran la toalla. Conocedores del reto que supone trasladarse desde otra isla, la murga que dirige Samuel Noda, con montaje –armonización, dicen en Las Palmas– de Aridane Santana, decidió apuntarse tras descartar ir al capitalino. ¿El motivo? El cambio reiterado de las bases, que eleva el número mínimo de componentes –establecido en 40–, dificulta asumir el reto, máxime cuando se ven con apuro para llegar a la treintena.

Decisión entre doblete y preparación para el Norte

Entre quedarse en su Carnaval local y preparar dos temas o ensayar tres para el Norte, se decantaron por la segunda opción, pero, por ahora, cuando ya está cerrado el plazo del certamen de La Orotava, intentan subsanar los contratiempos laborales para plantarse en la Villa con la ‘alineación’ al completo, para disfrutar y hacer un buen papel.

Premios y fantasía de Lengüetudos

Lengüetudos, que suma una decena de premios en Vestuario – Presentación, en Tenerife –de ellos solo uno en la capital grancanaria–, interpreta letras de Jesús y Mario, este último componente de Virgueritos, en La Orotava, y vestirán una fantasía ideada por Román López.

Resto de inscritos

Junto a Tras Con Tras, curtida ya en Santa Cruz, y Lengüetudos, del Sureste de Gran Canaria, la inscripción de las doce murgas del concurso de murgas del Norte se completa con:

Parlanchinas , de Puerto de la Cruz

, de Puerto de la Cruz Ferrusquentos , de Garachico

, de Garachico Virgueritos , de La Orotava

, de La Orotava Trinkosos , también de la villa anfitriona del certamen en 2026

, también de la villa anfitriona del certamen en 2026 Malcriadas , de La Laguna

, de La Laguna Deslenguadas , de Icod de los Vinos

, de Icod de los Vinos Pizzicatos , de La Orotava

, de La Orotava Oxidadas , de Garachico

, de Garachico Chaladas , también de la Ciudad del Drago

, también de la Ciudad del Drago Irónicos, de Los Realejos, que desde el año pasado ya hace doblete entre la capital y el Norte.

Murgas foráneas y participación histórica

2026 pasará a la historia como el primer año en el que participan dos murgas foráneas al Norte –tres si llega a buen puerto el estreno de Malcriadas, de La Laguna, bajo la dirección de Cristina Morales Alonso, una vieja conocida de las murgas norteñas.

Según recuerda el historiador Ramón Guimerá Peña, fue en 1977, en las últimas Fiestas de Invierno oficiales, cuando de las siete murgas en concurso, tres procedían no solo del Norte de Tenerife, sino de la Villa de La Orotava, donde 39 años después se celebrará el concurso comarcal que recibirá, por primera vez, a murgas foráneas.

Murgas históricas y boom moderno

Entonces, en 1977, participaron en Santa Cruz Peña El Casco, dirigida por Agustín Machado; Los Cangrejos, de Pedro González; y Los Virgueritos, de Juan Acosta.

Ya en el Carnaval moderno, el boom de las murgas del Norte se dejó notar con el desembarco de Trapaseros, de Los Realejos, en 1999. Inicialmente se había acordado admitir a la ganadora de murgas del Norte siendo concejal de Fiestas en Santa Cruz Dámaso Arteaga y con la defensa a ultranza de Diablos Locos, pero ese privilegio lo rehusó Ni Pa Tanto, en 1998.

Tras el segundo de Interpretación de Trapaseros en 2012, en el estadio, y el tercero en 2015, la historia más reciente coloca al Norte como referente de las murgas, con Trapaseros en la cúspide en 2025, junto a Irónicos, terceros en el cuadro de honor.