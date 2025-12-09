Los 4 de Cuba actuarán en la gala de la reina del Carnaval de Tenerife flanqueados por las agrupaciones musicales

El grupo cubano Los 4, uno de los referentes del cubatón y la timba moderna, ha sido confirmado para actuar en la gala de la Reina del Carnaval 2026, donde ofrecerán un número exclusivo junto a las agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, tal y como se anunció a los representantes de los grupos de dicha modalidad en la reunión celebrada la tarde de este martes.

Apertura del Carnaval en la Plaza de la Candelaria

Además, Los 4 de Cuba serán los encargados de abrir la primera noche del Carnaval, el viernes 13 de febrero, cuando salga la Cabalgata anunciadora y dé paso al primer baile, en la Plaza de la Candelaria. Su actuación marcará el inicio de la fiesta en la calle, garantizando ritmo en los primeros compases de la nueva edición de las carnestolendas.

Trayectoria y estilo de Los 4 de Cuba

El grupo, liderado por Jorge Junior, con Samurái como vocalista principal y Batule DJ como productor, ha logrado fusionar la timba cubana con el reggaetón, creando un sonido bailable y fresco que ha conquistado tanto a Cuba como al público internacional.

Surgidos en 2009, con éxitos como Igualito, Señorita Intelectual y Motorola, Los 4 se han consolidado como referentes del género, llevando la música cubana a festivales y escenarios de todo el mundo. Su presencia en el Carnaval 2026 refuerza la apuesta por mezclar tradición y modernidad, ofreciendo un espectáculo que combina música popular cubana y la energía festiva del reggaetón.