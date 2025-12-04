Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: conoce todos los actos

Los Carnavales de Tenerife serán tempraneros el próximo año. Poco después de las fiestas navideñas comenzarán los actos que se prolongarán prácticamente un mes.

Los grupos, como es habitual, darán la bienvenida a las fiestas carnestolendas como paso previo a la celebración del carnaval en la calle, que este año se llevarán a cabo bajo la temática de los ritmos latinos.

Así, la gala inaugural se celebrará el 16 de enero y, a partir de ahí, habrá prácticamente cinco semanas repletas de actos.

Actos del Carnaval 2026

Este es el programa de actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para 2026:

Enero

16 de enero: Inauguración del Carnaval

23 de enero: I Fase de murgas infantiles

24 de enero: II Fase de murgas infantiles

25 de enero: Concurso de agrupaciones coreográficas

26 de enero: I Fase de murgas adultas

27 de enero: II Fase de murgas adultas

28 de enero: III Fase de murgas adultas

29 de enero: IV Fase de murgas adultas

31 de enero: Final de murgas adultas

Coso Infantil del Carnaval de Santa Cruz, archivo. / Andrés Gutiérrez

Febrero