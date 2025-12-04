Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: conoce todos los actos
Las carnestolendas comienzan el 16 de enero con la gala inaugural
Los Carnavales de Tenerife serán tempraneros el próximo año. Poco después de las fiestas navideñas comenzarán los actos que se prolongarán prácticamente un mes.
Los grupos, como es habitual, darán la bienvenida a las fiestas carnestolendas como paso previo a la celebración del carnaval en la calle, que este año se llevarán a cabo bajo la temática de los ritmos latinos.
Así, la gala inaugural se celebrará el 16 de enero y, a partir de ahí, habrá prácticamente cinco semanas repletas de actos.
Actos del Carnaval 2026
Este es el programa de actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para 2026:
Enero
- 16 de enero: Inauguración del Carnaval
- 23 de enero: I Fase de murgas infantiles
- 24 de enero: II Fase de murgas infantiles
- 25 de enero: Concurso de agrupaciones coreográficas
- 26 de enero: I Fase de murgas adultas
- 27 de enero: II Fase de murgas adultas
- 28 de enero: III Fase de murgas adultas
- 29 de enero: IV Fase de murgas adultas
- 31 de enero: Final de murgas adultas
Febrero
- 1 de febrero: Concurso de agrupaciones musicales
- 2 de febrero: Gala de elección de la reina infantil
- 4 de febrero: Gala de elección de la reina de los mayores y festival de mayores
- 6 de febrero: Canción de la risa
- 7 de febrero: Concurso de comparsas
- 8 de febrero: Concurso de disfraces / Certamen de rondallas
- 10 de febrero: Concierto de Los Fregolinos
- 11 de febrero: Gala de elección de la Reina del Carnaval
- 12 de febrero: Festival de la Zarzuela
- 13 de febrero: Cabalgata anunciadora / Concurso de carrozas y coches engalanados / Noche de Carnaval
- 14 de febrero: Certamen de Ritmo y Armonía / Noche de Carnaval
- 15 de febrero: Concierto Ni Fu Ni Fa, Fregolinos / I Carnaval de Día
- 16 de febrero: Gala Dragnaval / Noche de Carnaval
- 17 de febrero: Ni Fu Ni Fa, Fregolinos / Coso Apoteósico
- 18 de febrero: Entierro de la Sardina
- 19 de febrero: Carnaval Inclusivo / Festival de Rondallas
- 20 de febrero: Coso infantil / Noche de Carnaval (Viernes de Piñata)
- 21 de febrero: II Carnaval de Día / Noche de Carnaval
- 22 de febrero: Ni Fu Ni Fa y La Zarzuela / Fin de fiesta y exhibición pirotécnica / Exhibición de coches antiguos
