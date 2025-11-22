Un obispo confirma que el Vaticano podría cambiar la fecha del Carnaval de Tenerife para siempre: "Plantearía cuestiones difíciles"

Las recientes declaraciones del obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, han causado un gran revuelo entre los carnavaleros de todo Tenerife. El prelado, quien además ocupa la presidencia de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, ha confirmado que la Iglesia Católica está trabajando en un acercamiento con la Iglesia Ortodoxa, 1.700 años después del Concilio de Nicea, primer concilio ecuménico donde se sentaron las bases de la Iglesia cristiana. Este acercamiento pasaría por buscar una unión en la celebración de la Semana Santa y la Pascua en ambas iglesias, por lo que la fecha de celebración del Carnaval también se vería afectada.

"La Iglesia católica no tendría ningún problema en aceptar la fecha de la Pascua que propusieran los ortodoxos, aunque plantearía cuestiones difíciles", decía el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Ramón Darío Valdivia Giménez, en un encuentro con periodistas. El prelado insistió en la necesidad de acercar posturas entre ambas corrientes, y aseguró que el catolicismo estaba "abierto" a cambiar la fecha de la Semana Santa y, por tanto, del Carnaval.

La Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa se separaron durante el Gran Cisma de 1054, marcando el inicio de caminos distintos para ambas tradiciones. Desde entonces, celebran la Navidad, la Semana Santa y la Pascua en fechas diferentes. Pese a esto, Mons. Valdivia confiesa que católicos y ortodoxos "están dialogando continuamente sobre este tema".

¿Qué fue el Concilio de Nicea?

El Concilio de Nicea se celebró en el año 325 d.C. y fue convocado por el emperador Constantino I, siendo el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. Su objetivo era abordar la controversia del arrianismo, es decir, establecer el dogma de la divinidad de Jesucristo, declarando que era "consustancial" al Padre y no una criatura subordinada. Además, buscaba unificar la doctrina cristiana y asegurar la estabilidad religiosa y política del Imperio Romano, justo cuando acababa de ser oficializado.

¿Cuándo se celebra el Carnaval?

La fecha oficial del Martes de Carnaval se celebra el día anterior al Miércoles de Ceniza, que a su vez se determina 40 días antes del Domingo de Ramos. Este último marca el inicio de la Semana Santa, cuya fecha se establece según el calendario lunar. Así, el Domingo de Resurrección coincide con el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, también conocida como la luna de Parasceve.

Por esta razón, el Carnaval siempre se celebra entre finales de enero, febrero e inicios de marzo, dependiendo del año. En Tenerife, las celebraciones carnavaleras comienzan prácticamente tras la Navidad en algunos años, y se alargan hasta la entrada de la Cuaresma. El día grande, el Martes de Carnaval, que este año ha caído el 4 de marzo, y que en 2026 se adelantará bastante, hasta el 17 de febrero. Todo ello es consecuencia del calendario lunar que marca la Semana Santa.

¿Cómo sería el Carnaval si se hace el cambio?

El Cristianismo Ortodoxo se rige por el calendario juliano, a diferencia del gregoriano utilizado por los católicos. Este calendario más antiguo tiene un desfase de 13 días con respecto al que emplea la mayoría del mundo y se mantiene como una tradición en esta rama del cristianismo. Aunque ambos celebran la Pascua siguiendo la misma fórmula, el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, los católicos establecen este día el 21 de marzo, mientras que los ortodoxos lo sitúan el 3 de abril.

Además, los cristianos ortodoxos consideran la fecha de la Pascua judía según el calendario juliano y respetan la regla de que su Pascua no puede celebrarse antes de la Pascua judía. Esto provoca que la Pascua ortodoxa se retrase entre una y cinco semanas respecto a la católica.

Así quedaría el Martes de Carnaval según el Calendario Ortodoxo / ED

Estas fechas contrastan y cambian por completo la fecha del Martes de Carnaval que se beberían seguir con el calendario Gregoriano, el habitual de occidente:

2025: 4 de marzo

4 de marzo 2026: 17 de febrero

17 de febrero 2027: 9 de febrero

9 de febrero 2028: 29 de febrero

29 de febrero 2029: 13 de febrero

13 de febrero 2030: 5 de marzo

Además, también cambiaría la celebración de otras festividades regidas por la Semana Santa.

La idea viene de lejos

No es la primera vez que se escucha esta propuesta. El Papa Francisco ya dijo en 2015 que la Iglesia estaba estudiando que la Semana Santa se celebrase en una fecha fija para siempre, afectando así al Carnaval. El pontífice que falleció este año buscaba que la Pascua de Resurrección siempre cayera el segundo domingo de abril, siendo Domingo de Ramos el primero y el Martes de Carnaval 41 días antes, en los primeros días de marzo.

Por el momento, esto ha quedado en un planteamiento, pero seguro que todos los carnavaleros seguirán de cerca las decisiones que se tomen sobre la modificación para siempre de la fecha del Carnaval.