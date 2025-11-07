Desbocados, con 16 años de historia, quinta murga que causa baja en el Carnaval de Santa Cruz 2026

Con lágrimas en los ojos, los componentes de la murga Desbocados entonaron su presentación en el ensayo celebrado el pasado martes 4 de noviembre de cara al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 Eran conscientes de que podría ser la última vez que la interpretarían; al día siguiente fue el definitivo, cuando repasaron el tema que habían escrito el director artístico y mentor del grupo, Juani Padilla, y Nando Galván, letrista de la casa en los últimos años junto a Maxi López. Esta edición, además, contaban en el montaje musical, con Roberto Darias, que volvía a dar la murga tras la última vez que militó en Jocikudos, en 2019.

La murga de La Cuesta de Piedra se resistió hasta última hora a echar el cierre después de dieciséis años en activo. Después de diez días de intensos debates y sopesando todas las opciones, el pasado lunes se adoptó la decisión. No deja de salir por falta de componentes, sino porque reconoce que no está a la altura de lo que de ellos se espera. Desbocados no desaparece, sino que dice un hasta luego. Es una murga que ha tenido que hacer el triple para que se le reconozca lo que otros logran con la mitad de trabajo.

Dieciséis años de historia y compromiso

En dieciséis años, cosecharon dos pases a la gran final de murgas (2020 y 2023), y se le resistieron —y no por méritos propios— otros tantos; de hecho, su nombre acabó siendo habitual en las quinielas que luego no coincidieron con las decisiones de los diferentes jurados.

Junto al tercer premio de Presentación cosechado en 2012, suman el trofeo Tom Carby que entregó en 2015 Diablos Locos, siendo la única formación del Carnaval, no solo de Tenerife sino de Canarias, con un amplio legado solidario. Tanto es así que el nombre de Desbocados está inmortalizado en una escuela de Gambia, con la que colaboran históricamente.

“Esto es solo un hasta pronto”

Aunque era un secreto a voces que Desbocados no pasaba por sus mejores momentos, Juani Padilla siempre lo intentó junto al grupo de incondicionales, si bien la realidad se impuso al deseo.

“Hoy, después de 16 años, toca decir hasta pronto. Lo hemos intentado hasta el último momento volver a estar y ser parte del concurso de murgas más importante del mundo, el nuestro, el de Tenerife. Somos conscientes de lo que tenemos que darte y ahora es imposible. Te mereces que demos todo de nosotros para estar a tu altura y del pueblo que nos escucha. Le damos nuestra palabra de que cogeremos fuerza y volveremos con muchísima más ilusión por el amor que te tenemos. Esto es solo un hasta pronto”, recoge el comunicado oficial publicado en su Facebook la pasada medianoche.

Como ocurriera en la anterior visita de la Virgen de Candelaria, Desbocados había adquirido un compromiso moral con la peregrinación que se celebró semanas atrás para volver a cantarle a la Patrona de Canarias a su paso por el antiguo Vitabana, puerta de entrada en el pasado de la subida a Cuesta de Piedra. Salieran o no, Juani Padilla había dado su palabra de que allí estaría como así ocurrió, para tomar la decisión que siempre intentó evitar días después.

Cinco bajas antes del sorteo

La repentina baja de Desbocados, que debía haber actuado en la presentación de la fantasía de Burlonas este sábado, se produce a menos de cinco días para la celebración del sorteo del orden de actuación. Esta cita, el particular sorteo de Navidad versión Carnaval está fijada para el lunes 10 de noviembre en CajaSiete, de cara al concurso del Carnaval 2026. La decisión de la formación que lidera Juani Padilla eleva a cinco las ausencias en la modalidad reina de la fiesta.

Se suma así a las retiradas —al menos por esta edición— de Ni Pico-Ni Corto (fundada en 1973, que incluso intentó salir como mixta), Trabachones (2019), Sofocadas (2023) y Charlatanas (2024).

Tres nuevas incorporaciones

Frente a las bajas, hay tres altas para las carnestolendas dedicadas a los Ritmos Latinos:

Avispados , que venía intentando salir desde 2024 y el año pasado engrosó las filas de Ni Pico.

, que venía intentando salir desde 2024 y el año pasado engrosó las filas de Ni Pico. Redoblonas , la reconversión de Charlatanas , un nuevo proyecto impulsado por José Cortés “El Pirata” .

, la , un nuevo proyecto impulsado por . Malcriadas, un colectivo Guadiana dirigido por Cris Morales Alonso, que ensaya en el centro cívico de Las Chumberas.

El debate de las fases vuelve a escena

Con veintiuna murgas en concurso de cara al Carnaval 2026, dos menos que en la pasada edición —cuando se mantuvieron tres fases—, se reabre el debate en el seno de la organización que dirige Javier Caraballero: ¿mantener las cuatro fases (del lunes 26 al jueves 29 de enero) o volver al formato de tres y una final a ocho el sábado 31?

Esta fórmula ha generado no pocos quebraderos de cabeza al concejal de Fiestas, que ha debido pacificar al colectivo de agrupaciones musicales, incluso constituidas en federación, tras el conflicto por perder “su” sábado de concurso en favor de la gran final.

Conciliación con las agrupaciones musicales

Tras varios desencuentros, agrupaciones y organización conciliaron posturas con el compromiso de que las primeras celebrarán su concurso el domingo 1 de febrero, de forma excepcional, ya que el lunes 2 es festivo insular. A cambio, aspiran a recuperar el sábado en próximas ediciones.

Menos murgas, más debate

La quinta baja murguera destartala las previsiones de Caraballero, que pierde argumentos para justificar cuatro fases con menos grupos que el pasado año: veintiuna murgas en lugar de veintitrés.