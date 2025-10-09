La Orotava acogerá el concurso de murgas del Norte de Tenerife en la primera semana de febrero

La Villa de La Orotava se convertirá en el epicentro de la crítica, el humor y el pasacalle en la segunda semana de febrero de 2026. El XXXII Concurso de Murgas del Norte ya tiene sede, fechas y escenario: del 2 al 7 de febrero, la plaza del V Centenario acogerá las voces más afiladas del Carnaval tinerfeño. Antes, el domingo 1 de febrero, serán los pequeños los que abran el telón en el XV Concurso de Murgas Infantil del Norte.

El certamen comarcal se celebra justo la semana siguiente al concurso rey de la modalidad y el Carnaval de Tenerife, que se desarrollará en la capital del lunes 26 al jueves 29, cuando se desarrollarán las cuatro fases previas -una más que en la edición anterior-. La final tendrá lugar el sábado, y no el viernes, 31 de enero, después de que se acordara trasladar el concurso de agrupaciones musicales al domingo 1 de febrero.

Un Norte en pie de Carnaval

La decisión se tomó en la última reunión de la Comisión de Murgas del Norte (Comunorte), celebrada precisamente en La Orotava. Allí se sentaron los concejales de Fiestas de Icod de los Vinos, Garachico, Los Realejos, Puerto de la Cruz y la propia Villa, junto a representantes de las agrupaciones más combativas del panorama murguero: Las Deslenguadas, Los Virgueritos, Chaladas, Los Ferrusquentos, Las Oxidadas, Irónicos, Parlanchinas, Trinkosos y Pizzicatos.

La Villa se convierte en anfitriona y promete un certamen “a la altura del espíritu murguero” dentro del acuerdo entre los cinco municipios anfitriones del certamen que se celebra de forma rotativa.

Las voces más jóvenes, primero

El domingo 1 de febrero, el escenario se abrirá para los pequeños del norte.

El XV Concurso Infantil reunirá al menos a seis murgas, entre ellas los nombres que ya suenan en los locales de ensayo: Minivirgues, Los Ferrusquentitos, Los Trapaseritos, Menudos Irónicos y Tiralengüines.

Una cantera que crece con fuerza y que asegura el relevo generacional del Carnaval más crítico.

Del 2 al 7 de febrero: el rugido de los mayores

El turno de los adultos llegará del 2 al 7 de febrero, con un máximo de doce murgas en competición.

Según el número de grupos inscritos, habrá dos o tres noches de fases previas antes de la gran final del sábado 7, que promete llenar la plaza hasta el último rincón.

El plazo de inscripción se abrirá entre el 13 y el 28 de noviembre a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Orotava. Las murgas deberán contar con un mínimo de 20 componentes y un máximo de 82, interpretando dos temas por fase y uno en la final.

La reforma Pacheco

Gracias precisamente a la 'reforma Pacheco' que impulsó el concejal de Fiestas de La Orotava en su negociación con su homólogo de Santa Cruz de cara a la pasada edición, cualquier grupo de la isla se puede inscribir a participar en el certamen de murgas del Norte, más allá que en la primera vez que se ofertó dicha oportunidad nadie se acogiera a esta posibilidad.

Premios, crítica y pasión

Los galardones mantendrán las categorías clásicas de Interpretación y Presentación, con primer, segundo y tercer premio en cada apartado, además del codiciado Premio Criticón, otorgado por periodistas y estudiantes de comunicación.

Más allá de los trofeos, lo que estará en juego será el honor de reinar en el Norte: el orgullo de subir al escenario con una murga que acaparece los aplausos del público y la puntuación del jurado..

Trabajo en equipo y espíritu murguero

El presidente de Comunorte y concejal de Fiestas de La Orotava, Alexis Pacheco, destacó la sintonía entre ayuntamientos y agrupaciones: "Este certamen es posible gracias a la implicación de todos. Queremos ofrecer el mejor espectáculo posible, porque el Carnaval del Norte lo merece”.

Con el calendario ya marcado y los ensayos en marcha, La Orotava se prepara para una semana donde las murgas impondrán su crítica y humor.