Un grupo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se inscribe en el concurso gaditano de chirigotas

Un grupo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife participará en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC). El Ayuntamiento de la Tacita de Plata hizo público este lunes 6 de octubre una remesa de las inscripciones registradas para el certamen a falta del cierre del plazo.

Entre las primeras quince chirigotas adultas se incluye a un grupo de la Canción de la Risa de la fiesta chicharrera que ha registrado su deseo de participar: Los Legías, de Fran Trillo.

Un sueño que llega en el Carnaval 2026

En el Carnaval 2026, cuando se cumplen 109 años del desembarco de las chirigotas en la fiesta chicharrera de la mano del buque cañonero Laya, el colectivo de Fran “El Chino” ha formalizado su deseo de estar en el COAC, precisamente la edición siguiente a que Trapaseros contara en sus filas en la gran final de Santa Cruz con la participación de una nutrida representación de la comparsa de Antonio Martínez Ares.

De llegar a término lo que ahora es una declaración de intenciones, con inscripción oficial y depósito de un aval de 300 euros, Los Legías se convertirá en el primer grupo canario en concursar en el Falla.

El proyecto más parecido en el pasado fue la aspiración de la Chirigota del Timbre, de Víctor Lemes, de Las Palmas de Gran Canaria, que quiso disfrutar del Carnaval de calle gaditano, pero nunca pisó las tablas del Gran Teatro Falla dentro del concurso oficial.

Años de esfuerzo para cumplir un sueño

Los Legías, una de las formaciones decanas del concurso de la Canción de la Risa, creado en 2006 por el carismático murguero Manón Marichal, han estado reuniendo dinero durante los últimos años para dar el salto al Falla, sin que eso suponga renunciar a la cita chicharrera, pues su deseo es estar en ambos carnavales.

El director del grupo, Fran Trillo, explicó que desde hace cuatro o cinco años se habían trazado el sueño de sumarse al concurso de agrupaciones gaditanas, si bien se muestra cauto: “Es cierto que queremos participar, es cierto que estamos trabajando para ello, buscando los medios, que hemos formalizado la inscripción pero restan aún muchos escalones hasta llegar”.

Del Carnaval chicharrero al espíritu gaditano

El colectivo, integrado por componentes que en el pasado militaron en murgas de tanta solera como Trasnochados y Singuangos, también reúne a antiguos miembros de la Tuna de Medicina de la Universidad de La Laguna.

Fran “El Chino” se reconoce seguidor no solo de chirigotas, sino de todas las agrupaciones del Carnaval de Cádiz, ya sean coros, cuartetos o comparsas. “Su calidad es indiscutible”, asegura de forma contundente el mentor de Los Legías. “Su arte es sobrenatural”, añade.

Diferencias entre la chirigota gaditana y la Canción de la Risa

Fran quiere ir “partido a partido”, consciente de que apenas existen similitudes entre una chirigota y un grupo de la Canción de la Risa.

Lo más parecido, el número de componentes: la formación gaditana cuenta con bajo, bombo y dos guitarras españolas, y entre siete y doce integrantes.

En el caso tinerfeño, se contemplan entre siete y quince componentes, con dos instrumentos de cuerda y percusión como tambores, bombos, platillos, cencerros o bongós.

La principal diferencia está en el repertorio:

Mientras las bases del concurso chicharrero limitan la actuación a quince minutos, en Cádiz cada chirigota debe interpretar presentación, pasodobles, cuplés con estribillo y popurrí, con una duración de 15-20 minutos.

Además, las composiciones deben ser inéditas, y las letras varían en cada fase (preliminares, cuartos, semifinales y final), lo que obligará a Los Legías a multiplicar esfuerzos para compaginar ambos concursos.

Un reto logístico y artístico

Más allá del repertorio, Fran Trillo reconoce los trastornos logísticos que supondrá el traslado a Cádiz, pues deberán estar atentos al orden de actuación que se defina en el sorteo del COAC.

El concurso contempla diecisiete funciones, y culminará el viernes 13 de febrero de 2026, cuando en Cádiz se celebre la gran final y en Santa Cruz la Cabalgata anunciadora que marca el inicio del Carnaval en la calle.

En el COAC 2025 participaron 182 agrupaciones (136 adultas, 29 infantiles y 17 juveniles), frente a los 107 grupos del Carnaval chicharrero.

Otra diferencia importante: en Cádiz se exige un aval de 300 euros para inscribirse, mientras que en Santa Cruz la participación es gratuita.

El objetivo del aval es garantizar el compromiso de las agrupaciones, devolviéndose tras la actuación.

Una trayectoria repleta de premios

Los Legías tienen el camino expedito para llegar a cantar en el Gran Teatro Falla, aunque resta comprobar su capacidad económica y artística para adaptarse al formato gaditano.

En sus casi veinte años de historia, el grupo suma:

Tres primeros premios de Interpretación (2012, 2016 y 2018)

(2012, 2016 y 2018) Tres segundos (2013, 2019 y 2023)

(2013, 2019 y 2023) Tres terceros (2010, 2014 y 2015)

(2010, 2014 y 2015) Dos accésits (2017 y 2020)

En Presentación, modalidad que valora el disfraz, ganaron en 2012 y 2013, quedaron segundos en 2010, 2016 y 2017, terceros en 2023 y obtuvieron dos accésits en 2014 y 2019.

Entre los galardones más apreciados destaca el Premio del Público “Manón Marichal”, que conquistaron en 2010 y 2012.

Su mejor premio: cantar en el Falla

Su mejor premio, si llegan a pisar el Falla, será compartir escenario con los grandes autores y agrupaciones que siempre han admirado.