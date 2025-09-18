Carnaval de Verano de Puerto de la Cruz: conoce todos los actos

Puerto de la Cruz se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas con una nueva edición del Carnaval de Verano, que tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre. Este año, la ciudad turística se adelanta al Carnaval Internacional de Invierno con una propuesta llena de color, alegría, sabor y libertad, bajo el lema: ¡Viva México!

El Complejo Turístico Costa Martiánez y Playa Jardín serán los grandes escenarios de un programa que combina galas, festivales, conciertos y pasacalles, en una apuesta firme por seguir consolidando este Carnaval como referente en el calendario festivo y turístico de Canarias.

Durante tres días, Puerto de la Cruz se llenará de música, cultura y diversidad con una programación vibrante que incluye orquestas, dj, artistas drag, batucadas, comparsas y espectáculos para todos los públicos.

Actos

El epicentro del carnaval será el Complejo Turístico Costa Martiánez, que acogerá el viernes la Gala Transgresora, dirigida por el cantante, coreógrafo y director artístico portuense Wycho Torres, con la participación de reconocidos artistas drag del archipiélago.

Cartel Carnaval de Verano / E. D.

El sábado arrancará con el Festival Diversas, presentado por la reconocida artista drag Marcela Kaufmann e Iván Padrón, y continuará con La Gran Pachanga del Carnaval, una fiesta que reunirá sobre el escenario a Ni un pelo de Tonto, Boys Machine y al DJ Ubay Hernández.

El domingo 21, el Carnaval de Verano culminará con una jornada multitudinaria en Playa Jardín, que comenzará a las 12:00 h con la Gran Parranda y Coso, en la que participarán grupos del Carnaval de Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y la isla de La Palma, además de comparsas y agrupaciones coreográficas del municipio.

La música continuará hasta las 20:00 horas con las actuaciones de los dj Luis de León, Alex Navarro, Laurentini, Dassierl, el guitarrista Gabo Siverio y la Orquesta Swing Latino, en un cierre vibrante para una celebración que marca el final del verano con toda la alegría del carnaval.

Identidad como destino turístico

“Puerto de la Cruz vuelve a demostrar que es una ciudad abierta, viva y comprometida con sus tradiciones, pero también con los valores de libertad, diversidad e inclusión”, afirmó el alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, quien destacó que este Carnaval de Verano “es una celebración que proyecta nuestra identidad como destino turístico y como sociedad”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Luis Javier González aseguró que “el Carnaval de Verano es una cita ya consolidada, que reúne lo mejor del talento local y de Canarias, y que además pone en valor al colectivo LGTBI+ como parte fundamental del alma carnavalera de nuestro municipio”. Añadió que “es una fiesta para disfrutar sin etiquetas, con respeto y con toda la alegría que merece el cierre del verano”.

El Ayuntamiento, a través de su área de Fiestas, ha diseñado un programa que refuerza la proyección turística del municipio y que ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de vivir una experiencia festiva en un entorno privilegiado. Puerto de la Cruz invita a toda la ciudadanía y a quienes nos visitan a sumarse al Carnaval de Verano 2025: una explosión de música, color y orgullo para cerrar el verano con la mejor de las sonrisas, recordando que todas las actuaciones son gratuitas, hasta completar el aforo.