La comparsa Los Joroperos ha realizado 120 viajes en medio siglo de historia
El colectivo cuenta con un representante artístico en Francia que ha potenciado su participación en toda Europa
Los Joroperos pueden presumir de tener más billetes de viajes que cartones de premios, y eso que es una de las formaciones del Carnaval con mayor palmarés, en especial desde la incorporación al frente de la directiva de Fernando Hernández, en la década de los noventa.
Formación nacida en 1972, la llegada de Fernando supuso un antes y un después. No solo en el número de galardones, sino en la proyección exterior, que alcanzó su esplendor a partir de 1992 con la incorporación a su equipo de un representante artístico que los llevó desde entonces a Francia e Italia, entre otros destinos.
Participantes en 1985 en Europalia (Bélgica), de la mano del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en 1991 Joroperos sorprendieron en el Festival Internacional de Sala, desarrollado en Madrid, y a partir de 1992 se convirtieron en habituales en la oferta de su representante, llegando incluso a la parrilla televisiva en programas como Veraneando, de Tele 5, celebrado en Ibiza.
Niza, París, Lille, Montpellier o Perpiñán, Toulouse y La Rochelle en Francia, así como Frankfurt (Alemania), Zúrich y Ginebra (Suiza), Basilea o Regent Street (Londres), figuran entre las localidades más visitadas en las ciento veinte giras que han realizado en más de medio siglo de historia.
La última, a comienzos de agosto. El pasado viernes 1 de agosto, Los Joroperos partieron rumbo a Valréas, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, para participar en el prestigioso 57º Festival Internacional de Lavande. Su actuación principal tuvo lugar el sábado 3 de agosto, y nuevamente recorrieron las calles el lunes 4 durante el Gran Coso de la Lavande, un desfile espectacular que reunió agrupacioes de distintos rincones de Europa. En esta edición compartieron escenario con representantes de Italia, Croacia, Bélgica, Eslovaquia, Ucrania, Francia y Alemania.
Esta participación fue posible gracias a la gestión de su representante oficial en Francia, Alain Blanchard, y de la agencia Eurofanfare. Los Joroperos destacaron el respaldo de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, liderada por Estefanía Díaz.
