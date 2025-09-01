Santi Martel, de Zeta-Zetas al equipo de letristas de Diablos Locos

Santi Martel, uno de los genios junto a Javi Lemus de la murga 3D del Carnaval, cierra ciclo en Zeta-Zetas pero no cuelga el bolígrafo como letrista, pues se incorpora al equipo de Diablos Locos.

La andadura de Martel comienza en las murgas adultas, cuando cumplió 18 años, en Mamelucos –donde militó 4 años–, para seguir a Quinquiñecos –otros cuatro–, uno en Chinchosos, otros cuatro en Triqui, colaboración en Guachi un año y diez Zeta.

Equipo trónico

En los trónicos colabora en el equipo de letras con Víctor Asensio, el Maestro; e Idafe González, entre otros.

Este es el 'penúltimo' cambio que depara el pre Carnaval 2026.

Un pre Carnaval con ritmo murguero

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado a los ritmos latinos, estará marcado por el regreso de grandes referentes de la historia murguera y la revitalización de agrupaciones emblemáticas.

En el caso de Mamelucos, vuelve a la “Casa del Miedo” Antonio Ramírez, Toño Chocolate, nueve años después, acompañado por Manolo Peña, Zipi del Zape, que asume el reto de ordenar el repertorio junto al director artístico Carlos González, El Mamelón, artífice del reencuentro de los hermanos fundadores.

Chinchosos

Chinchosos refuerza su propuesta con la incorporación de José Antonio González, El Flaco, histórico fundador de Singuangos y actual miembro de la rondalla Peña del Lunes, con el apoyo del músico José Osmundo Bacallado.

Ni Pico, mixta

Por su parte, Ni Pico-Ni Corto afronta una nueva etapa como murga mixta bajo la dirección de Fino Díaz, acompañado de Lucas Rojas y con el regreso de Lorencito Marichal, quien dio al grupo su primer premio de Interpretación en 1994.

Charlatanas

También regresa la esencia del humor más desenfadado con Charlatanas, que incorpora a Fran Bermúdez, Migue Batista y Félix Padilla, referentes de la “generación de la Posesa” de Triqui-Traques (2006) y ganadores de la Canción de la Risa. La dirección musical correrá a cargo de Francis Trujillo, La Juana, con Sary Martín como responsable artística y letrista.

Con estas incorporaciones y regresos, el Carnaval 2026 promete un reencuentro con la historia, el talento y el ingenio de quienes ya han hecho historia en la fiesta más internacional de Santa Cruz.