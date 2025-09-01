Santi Martel, de Zeta-Zetas al equipo de letristas de Diablos Locos
Hizo historia en la murga 3D junto a Javier Lemus durante 8 años, protagonizando repertorios que marcaron historia
Santi Martel, uno de los genios junto a Javi Lemus de la murga 3D del Carnaval, cierra ciclo en Zeta-Zetas pero no cuelga el bolígrafo como letrista, pues se incorpora al equipo de Diablos Locos.
La andadura de Martel comienza en las murgas adultas, cuando cumplió 18 años, en Mamelucos –donde militó 4 años–, para seguir a Quinquiñecos –otros cuatro–, uno en Chinchosos, otros cuatro en Triqui, colaboración en Guachi un año y diez Zeta.
Equipo trónico
En los trónicos colabora en el equipo de letras con Víctor Asensio, el Maestro; e Idafe González, entre otros.
Este es el 'penúltimo' cambio que depara el pre Carnaval 2026.
Un pre Carnaval con ritmo murguero
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado a los ritmos latinos, estará marcado por el regreso de grandes referentes de la historia murguera y la revitalización de agrupaciones emblemáticas.
En el caso de Mamelucos, vuelve a la “Casa del Miedo” Antonio Ramírez, Toño Chocolate, nueve años después, acompañado por Manolo Peña, Zipi del Zape, que asume el reto de ordenar el repertorio junto al director artístico Carlos González, El Mamelón, artífice del reencuentro de los hermanos fundadores.
Chinchosos
Chinchosos refuerza su propuesta con la incorporación de José Antonio González, El Flaco, histórico fundador de Singuangos y actual miembro de la rondalla Peña del Lunes, con el apoyo del músico José Osmundo Bacallado.
Ni Pico, mixta
Por su parte, Ni Pico-Ni Corto afronta una nueva etapa como murga mixta bajo la dirección de Fino Díaz, acompañado de Lucas Rojas y con el regreso de Lorencito Marichal, quien dio al grupo su primer premio de Interpretación en 1994.
Charlatanas
También regresa la esencia del humor más desenfadado con Charlatanas, que incorpora a Fran Bermúdez, Migue Batista y Félix Padilla, referentes de la “generación de la Posesa” de Triqui-Traques (2006) y ganadores de la Canción de la Risa. La dirección musical correrá a cargo de Francis Trujillo, La Juana, con Sary Martín como responsable artística y letrista.
Con estas incorporaciones y regresos, el Carnaval 2026 promete un reencuentro con la historia, el talento y el ingenio de quienes ya han hecho historia en la fiesta más internacional de Santa Cruz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda ya avisa a los mayores de 65 años con un piso o una casa en propiedad sobre el IRPF
- Un buque de carga estadounidense lleva más de 16 horas dando vueltas entre Tenerife y La Palma
- Sorpresa para los jubilados: el ingreso de 4.000 euros que van a a recibir en diciembre, además de la paga extra
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- El buque de carga estadounidense que se encontraba dando vueltas entre Tenerife y La Palma cambia de rumbo