Fiestas aumenta un 15% en dos años el dinero que destina a los grupos del Carnaval de Santa Cruz

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contará en 2026 con un nuevo incremento en las cuantías que perciben los grupos participantes. Así lo confirmó el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien detalló que las subvenciones se han incrementado en un 5% respecto al ejercicio anterior, lo que, sumado al 10% de subida ya aplicada en 2025, supone un 15% de aumento en dos ediciones consecutivas.

Este esfuerzo económico, en palabras del edil, responde a la voluntad del Ayuntamiento de “reforzar el compromiso con el movimiento asociativo del Carnaval, que es el verdadero motor de la fiesta y la esencia que la diferencia en el mundo”. En total, la corporación destinará 772.000 euros a estas ayudas, que se reparten entre las distintas modalidades que forman parte del calendario oficial de concursos y certámenes.

Reparto por modalidades

Las nuevas cuantías quedan fijadas de la siguiente manera: los grupos coreográficos percibirán 4.578,30 euros, las agrupaciones musicales recibirán 8.541,02 euros y las comparsas alcanzarán los 17.313,45 euros, situándose entre las modalidades que más apoyo económico reciben por el volumen de participantes y el nivel de producción que requieren sus espectáculos.

Las murgas adultas, con un peso fundamental en el calendario del Carnaval, tendrán una asignación de 9.302,37 euros, mientras que las murgas infantiles, que representan la cantera y el relevo generacional, dispondrán de 7.789,32 euros. En el caso de las rondallas, agrupaciones genuinas y de gran tradición, el importe se sitúa en 10.743,81 euros. Finalmente, la modalidad de Canción de la Risa contará con 1.050 euros, una aportación que se estrenó la pasada edición.

Una inversión al alza

La medida supone un paso más en la línea de apoyo a los grupos, después de que en 2025 ya se produjera una subida del 10%. Caraballero subrayó que este incremento consecutivo es una forma de reconocer “el esfuerzo y la dedicación de centenares de carnavaleros y carnavaleras que mantienen viva la esencia de la fiesta a través de la música, la crítica, el baile y la creatividad”.

El concejal recordó que los colectivos asumen anualmente importantes gastos relacionados con la confección de vestuario, atrezzo, contratación de diseñadores, compositores o coreógrafos, así como con los traslados y alquileres de locales de ensayo. “Estas subvenciones ayudan a aliviar parte de esas cargas y garantizan que cada año el Carnaval mantenga su calidad y proyección internacional”, apuntó.

El Carnaval, seña de identidad

El aumento de la dotación económica para los grupos no solo busca compensar los costes, sino también reforzar la participación y mantener el nivel artístico de un Carnaval declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el éxito de la fiesta depende, en gran medida, del trabajo silencioso que realizan las agrupaciones durante meses previos a febrero.

El reparto de estas ayudas se hará efectivo en los próximos meses y estará sujeto, como en ediciones anteriores, al cumplimiento de los requisitos de participación en los concursos oficiales y en los actos de calle. “Cada euro invertido en los grupos del Carnaval vuelve multiplicado en ilusión, espectáculo y promoción para la ciudad”, concluyó Caraballero.