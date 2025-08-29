Regreso de viejas glorias murgueras al Carnaval de los ritmos latinos
Un singuango en Chinchosos, el regreso de Toño 'El Chocolate' a Mamelucos quince años después, el intento del renacer de Ni Pico, ahora mixta, o el retorno de reyes del humor cacofónico con Charlatanas
El Carnaval 2026, dedicado a los ritmos latinos, supondrá el regreso de viejas glorias del género murguero que nunca se han desvinculado y han continuado en otros grupos críticos a los que pertenecieron o incluso a otras modalidades.
En el Carnaval 2026 destaca el regreso a la Casa del Miedo de Antonio Ramírez, Toño Chocolate, quince años después. El Zipi del Zape (Manolo Peña) viene para poner orden en el repertorio, atendiendo la llamada del director artístico Carlos González El Mamelón, que obró el reencuentro de los hermanos fundadores Toño y Manolo.
Chinchosos también se pertrecha para dar la murga gracias a la persuasión de su director artístico, Lolo García. Incorporación de nada más y nada menos de José Antonio González El Flaco, director fundador de Singuangos y ahora en la rondalla Peña del Lunes. Traducirá su montaje al grupo el músico José Osmundo Bacallado González.
Y para resurgir a Ni Pico-Ni Corto, paso al frente de Fino Díaz, haciendo valer la herencia de su padre y fichaje de un joven valor del ayer que vuelve a ponerse al frente tras su paso por la agrupación musical Cantares Luz de Luna. Regresa Lorencito Marichal, que le dio el primero de Interpretación en 1994, y se acompaña del músico Lucas Rojas para obrar el milagro. Ni Pico completa ciclo: masculina, tuvo femenina y ahora mixta para superar el mínimo.
Fran Bermúdez, Migue Batista y Félix Padilla, tres de la generación de la Posesa (Triqui, 2006) y reyes del humor cacofónico que hizo historia en el Carnaval, vuelven a las murgas estos cornucas de oro –que siempre han ganado el primero en la Canción de la Risa. Y lo hacen de la mano de Charlatanas, con Francis Trujillo La Juana en la dirección musical y Sary Martín, en la dirección artística y letras. Todo gracias a Hucho Rodríguez.
