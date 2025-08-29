No puedo, tengo ensayo: los grupos de Carnaval comienzan los preparativos

Una de las frases más célebres del mundo murguero vuelve hasta el arranque de la próxima edición del Carnaval, dedicado a los ritmos latinos, el viernes 16 de enero, cuando se celebrará la gala inaugural. Será la tercera edición con Javier Caraballero al frente de la organización como responsable político y el estreno de la Entidad Pública Empresarial, con Patricia Castillo en la gerencia, con el objetivo de imprimir más agilidad en la gestión y contratación de expedientes.

Año de cambios: adiós a Jep Meléndez al frente de las galas y a Nareme Melián como escenógrafo y bienvenida a Daniel Pagés –diseñador de reinas y ahora director– al frente de la gala inaugural y de la reina; a Paula Álvarez, encargada de los espectáculos de las soberanas infantiles y mayores, y a Yeray Piñero, responsable de concursos. Una apuesta segura de Caraballero por su equipo de confianza.

En la escenografía se incorpora el grancanario Sergio Macías, con 22 años dedicados al diseño y que firmó los decorados del Carnaval de Las Palmas en 2020, 2022 y 2023.

Inicio de los ensayos de Diablos Locos para el Carnaval 2026 / Andrés Gutiérrez

Calendario Carnaval 2026

Tras la primera ronda de reuniones, el próximo Carnaval incorporará cambios en su calendario. Las murgas infantiles se mantienen en dos fases, el viernes 23 de enero y el sábado 24, y los grupos coreográficos actuarán el domingo 25. La novedad llega con las murgas adultas, que, a prior, pasan a tener cuatro fases, una más que el pasado febrero, y que se celebrarán del lunes 26 al jueves 29 de enero. La final será el sábado 31. El concejal de Fiestas aprovecha el puente del festivo de la virgen de Candelaria para trasladar –al menos este año– el concurso de agrupaciones musicales al domingo 1 de febrero, y la gala infantil al lunes 2. Esto sitúa a Paula Álvarez, la directora artística, al límite: en cuatro días deberá dirigir dos galas. Tras el festival de la cantera, llegará la cita con los mayores el jueves 5.

El cambio de día del concurso de agrupaciones musicales no ha sido del agrado del colectivo, que ha constituido su propia federación con el reto de potenciar este certamen familiar, aceptando la invitación del concejal que busca un revulsivo.

Se buscan aforo para la Canción de la Risa

Las obras en el Teatro Guimerá obligan a la organización a buscar un lugar alternativo para el Concurso de la Canción de la Risa, mientras Fiestas quiere impulsar también el certamen de disfraces.

En el plano administrativo, a mediados de septiembre está previsto el cierre de inscripciones de grupos, así como el plazo de presentación de propuestas para el cartel anunciador del Carnaval. Como novedad, los cinco finalistas recibirán 1.000 euros por ser seleccionados y el ganador se llevará 12.000 euros; además, el elegido desarrollará la imagen corporativa para unificar la identidad de la fiesta.

Vuelven los ensayos

Desde ayer hasta el lunes, la mayoría de los grupos vuelven a dar la murga en un calendario de incorporaciones paulatinas en las distintas categorías, que permitirá rematar las obras en el exterior del Mercado de La Salud. El pasado jueves la murga infantil Guachipanduzy tenía previsto inaugurar sus ensayos, pero los aplazó al 1 de septiembre para facilitar la recogida de escombros en la zona.

En el capítulo de bajas murgueras, están confirmadas las ausencias de Trabachones, con un lustro en Carnaval, y Sofocadas; su director, Johanna Domínguez, toma descanso a medias, pues se incorpora a Guachinquietas, que cerró el cupo con 105 componentes, pues amenazaba con seguir la fiebre.

Fiestas en la calle Candelaria

Ayer, la calle Candelaria, junto a la carnavalera arteria de La Noria, saboreó el Carnaval por partida doble. Por la tarde, con la fiesta de presentación del suéter de la murga infantil Mamelones, que incluyó el cumpleaños de la componente Valeria, heredera de la pasión carnavalera de Judit y Foche. Y ya en horario adulto, desde las 21:00 horas, la locura trónica, sello de Diablos Locos, con el matrimonio Maxi Carvajal y Víctor Asensio junto a sus herederos Tomy Carvajal y Acaymo Correa, todo sazonado por el ingenio de la generación Okaidi. Tampoco faltó la inauguración del curso murguero en El Cardonal, con los catedráticos de Bambones, donde el benjamín de sus letristas, Airam Bazzocchi, celebra sus bodas de plata compartiendo ingenio.

Peregrinación a Candelaria

Como es habitual, el Carnaval también llegó por el Norte, con los actuales ganadores, Trapaseros, que acudieron a cumplir la promesa en las fiestas de agosto ante la Patrona de Canarias, con permiso de Rudy y Ruymán.

Vuelven los Bambas

En el apartado de las murgas infantiles, destaca el regreso de la segunda formación de la cantera más antigua de la fiesta: Bambas, de la mano de la tercera generación de Mary García, sus nietos Raisa Jiménez y Yeray Lorenzo, y con el estreno en el montaje musical de Arón Morales, artífices de su retorno tras su última actuación en 2019.

Desde hoy, que nadie se sorprenda cuando alguien le responda: «No puedo, tengo ensayo». Ya huele a Carnaval.