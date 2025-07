Las agrupaciones musicales amenazan con no concursar en el Carnaval de Santa Cruz 2026

La novel Federación de Agrupaciones Musicales del Carnaval —que integra a siete de los nueve colectivos que participaron en la pasada edición— ha emitido un comunicado en el que advierten a la afición y al pueblo de Santa Cruz, según consta en su enunciado, que "para intentar preservar la continuidad de nuestro concurso otros 40 años más, independientemente de los políticos que se encuentren al mando, estamos valorando la posibilidad de... ¡no participar en el concurso del Carnaval!".

La decisión fue adoptada después de la reunión mantenida el pasado miércoles por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, dentro de la ronda ordinaria de contactos para preparar la apertura del plazo de inscripción y revisar posibles cambios puntuales en las bases.

El motivo del desacuerdo: las fechas del concurso

El motivo del plante que anuncian las agrupaciones obedece a la propuesta que le trasladó el responsable de la organización, que plantea celebrar cuatro fases y la final de murgas en la última semana de enero. Al ampliar las cuatro previas, Fiestas prevé organizar la gran fiesta de la crítica el sábado 31 de enero, para dejar por medio el viernes de descanso y preparación para la final.

Las agrupaciones rechazan frontalmente esta posibilidad, pues entienden que se les va a quitar "su sábado", después de "años de lucha para conseguir ese día que es el mejor de la semana", entienden, "para celebrar su certamen". El concejal ha propuesto que el concurso de agrupaciones musicales se desarrolle el domingo 1 de febrero, víspera de festivo, pues el lunes 2 de febrero se celebra la fiesta insular dedicada a la Virgen de Candelaria.

Rechazo frontal a perder “su sábado”

Los colectivos más familiares del Carnaval entienden que perder el sábado este año les sitúa en una situación de desventaja de cara a futuras ediciones, además de cargar directamente contra las murgas, a las que se quiere beneficiar en detrimento de esta modalidad.

Así lo explican en el comunicado las agrupaciones musicales, que entienden que con el cambio de tres a cuatro fases, lo que se consigue es que "los murgeros pasen a tener cinco concursos", entendiendo como tal la suma de las cuatro fases y la gran final.

"Las siete agrupaciones musicales que están asociadas a la federación y suman el 78% del total (no están bajo esa disciplina Salsabor ni Siboney) quieren expresar su desilusión por ser siempre el colectivo más desfavorecido y olvidado en todas las decisiones que toma Fiestas de Santa Cruz y que entendemos están sometidas a la fuerza y el poder que ejerce el colectivo "premium" del Carnaval", incluye el comunicado.

Además, subrayan: "Entendemos que quitar el sábado para el concurso de agrupaciones musicales es abocar a la desaparición a esta modalidad del Carnaval que lleva más de 40 años participando en nuestra querida fiesta que es de todos y no solamente de algunos".

Clima tenso en la reunión con Fiestas

El comunicado es fiel reflejo del ambiente tenso que reinó en la reunión entre el concejal de Fiestas y la mayoría de las agrupaciones musicales, si bien no incluye argumentos que le expusieron a la organización para evitar "perder su sábado", como reiteran, y a lo que el responsable de la organización le dijo que "no hay días de...", sino un calendario de actos".

Las agrupaciones acudieron a la reunión con un dosier de medidas para mejorar el concurso, con acciones encaminadas a que los trajes se valoren de forma exhaustiva o que se valore toda la actuación y no solo dos temas, entre otras medidas que poco afectan al formato. Eso sí, la máxima siempre la misma: "el sábado no se toca".

Fiestas pide autocrítica y propone cambios para modernizar

El concejal reitera la necesidad de un examen de autocrítica y pone como ejemplo la evolución en otras modalidades, desde las murgas a las agrupaciones coreográficas. Se adentró en ejemplos concretos para mejorar el certamen de agrupaciones: la puesta en marcha del set alternativo para agilizar el ritmo del certamen, como así ha ocurrido con las comparsas, aunque con desigual éxito en las agrupaciones.

Caraballero incluso explicó que, aún sin cambios, de continuar la final el viernes, el sábado no es el mejor día para las agrupaciones porque los colectivos críticos y su público están de resaca y las comparsas están ensayando, por lo que no favorecería la asistencia de público.

Datos de entradas: un argumento de peso para cambiar

El concejal echó mano de los datos de entradas para justificar la necesidad de dar un vuelco al formato de agrupaciones musicales, que padece una paulatina pérdida de aficionados. En 2024, con ocho agrupaciones y cobrando un euro de entrada, acudieron 1.352 espectadores; a la siguiente edición, en 2025, con nueve grupos y entrada gratis, se reunieron 1.200 personas.

La comparación con las murgas aviva el debate

Frente a estos datos, como quien oye llover. El vicepresidente de la federación de agrupaciones y componente de Caña Dulce sacó un estudio realizado con las puntuaciones del concurso de murgas de la pasada edición para cuestionar su calidad, señalando una a una las notas de los colectivos críticos para ponerlos en evidencia, precisando que el concurso no es tan bueno si se toma en consideración el número de sobresalientes frente al resto de notas. De nuevo, la cantinela de exigir el sábado como día propio para el concurso de agrupaciones musicales.

Desde la organización se insiste en el poder de convocatoria de cada modalidad: las murgas, con tres fases y una final, son capaces de reunir en directo en el recinto ferial a 28.000 personas frente a las 1.200 personas que acudieron a agrupaciones. Aun así, reiteran que es su sábado y no van a permitir que nadie se los quite.

Propuestas de Fiestas para dignificar la modalidad

Caraballero plantea un cambio de formato, una nueva forma de espectáculo con el compromiso incluso de que el concurso de agrupaciones se pueda retransmitir en directo por televisión, además de alcanzar un acuerdo para que a los colectivos musicales no se les corte en la retransmisión de la gala y también actúen con el artista invitado. Además, habría una campaña en medios para fomentar esta modalidad, y eso al margen del 10% de incremento en la contratación que recibirían como el resto de modalidades.

Aun así, las agrupaciones ven el cambio de fecha como un robo de su día de concurso.

División interna en las agrupaciones

No todas las agrupaciones musicales comulgan con esta postura. Es el caso de Salsabor, una de las dos que está fuera de la disciplina de la federación. La presidenta de Salsabor, Yurena Delgado, en Instagram, afirma: "Yo con lo que flipo es con el empeño de mantener un día que no nos funciona, comprobado año tras año. Salsabor dice sí a la evolución, sí al cambio. Por eso no pertenecemos a la federación".

¿Gala infantil el domingo y agrupaciones el lunes?

Lejos de un acercamiento de posturas, desde la organización no se descartaría dejar la gala de elección de la reina infantil el domingo 1 de febrero y organizar el concurso de agrupaciones musicales el lunes 2, festivo.

Apertura de inscripciones

Este viernes está previsto que se comiencen los trámites para la inscripción, remitiendo la carta de invitación a concursar en todas las modalidades, un período que finalizará el 15 de septiembre. Se abre un tiempo de reflexión.