"Es necesario celebrar el Carnaval en fecha fija y más grupos en la calle"; los retos de la nueva directora artística

Hija y nieta de fregolinos –su abuelo fue el célebre presidente Enrique Álvarez–, Paula Álvarez siempre quiso trabajar en las tripas de la organización de Fiestas. A sus 29 años, es la responsable artística más joven de la historia. Viene con el avala de las dos últimas galas de las reinas de Mayo y ahora se enfrenta a las elecciones de las soberanas infantil y de mayores del Carnaval 2026.

¿Alguna vez se planteó llegar a la dirección artística del Carnaval?

No.

¿De chiquita qué quería ser?

Como buena géminis he querido hacer muchas cosas en la vida. Quise ser abogada, quise ser veterinaria, como todo niño. Y es verdad que el mundo del arte siempre me llamó mucho la atención. Mi madre siempre dice desde pequeña se me veía que iba a trabajar en algo relacionado con el arte porque siempre fui muy, muy artista.

¿Mayo o Carnaval?

Como diría mi madre: ¿qué dedo de la mano me corto y que no me duela? No son comparables, al menos para mi. Yo nací con el disfraz puesto. Mi vida no se entiende sin el Carnaval. Nací en junio y en febrero ya tenía puesta una gola de fregolina. Mi padre, rondallero de toda la vida; mi abuelo, presidente de Los Fregolinos durante 20 años... Siempre he estado muy relacionada con el Carnaval desde que nací, con la parte lírica además, que es menos conocida. Todos los años tenía mi disfraz hecho por modista. Pero también te digo, las fiestas de mayo han sido fundamentales para mí. No tengo recuerdos de mi infancia sin estar en el Parque García Sanabria comiéndome un petit suisse y viendo los Gorgoritos.

Paula Álvarez, directora de las galas infantil y de los mayores del Carnaval 2026. / Andrés Gutiérrez

¿Quién es Paula?

Paula es un torbellino. Tengo mucho carácter, a veces difícil. Soy más sensible de lo que parece, porque uno se pone una fachada. Me afectan más las cosas de lo que la gente cree. Soy de todo: como una farmacia 24 horas.

¿Llega a la dirección por lo que vale o por ser amiga del concejal?

Llego a la dirección porque he trabajado muchísimo. Porque conozco al concejal trabajando. Yo no soy amiga del concejal antes de llegar. Entro en el Ayuntamiento haciendo las prácticas tras estudiar Marketing y Publicidad. Conozco a Yaya –trabajadora de Fiestas durante 30 años–, vecina de toda la vida en Tíncer, y le digo que quiero estar en esto porque siempre me ha llamado. Le pedía ir de paje en las cabalgatas...

¿Alguna vez fue paje?

Sí, sí. Repartiendo caramelos. Imagínate: empecé ahí y ahora estoy dirigiendo el espectáculo. Mi padre, que era como un influencer de su época, tiene un vídeo mío con el Rey Baltasar dándome la mano... y luego años después estoy ahí, dirigiendo el mismo espectáculo.

¿Sacaría el espectáculo de los Reyes Magos del estadio?

Yo sí. No digo que el estadio no funcione, porque tiene un componente sentimental fuerte. Pero creo que hay que dar un paso más allá. El estadio tiene su encanto, pero el helicóptero de los Reyes Magos, por ejemplo, es un símbolo. Me encantaría recuperarlo.

¿Qué le falta al Carnaval?

Depende. ¿Al del recinto o al de la calle? Al del recinto le falta renovación de formato. Usamos mucho eso de «siempre se ha hecho así». Creo que debemos atrevernos a hacer cosas nuevas. A veces no se trata de cambiar todo, pero sí de mejorar lo que ya existe.

¿Sacaría los actos del recinto ferial a la calle?

No soy partidaria. Aunque el recuerdo de la plaza de España esté ahí, el recinto nos da una seguridad que no tendríamos en la calle en febrero. Prefiero no arriesgar perder una murga o una comparsa por culpa del clima.

Directora de las Fiestas de Mayo, Paula Álvarez se estrena en las galas infantil y de mayo del Carnaval 2026. / Andrés Gutiérrez

¿Pondría el Carnaval en una fecha fija?

Sí. Es necesario, tanto a nivel organizativo como para los grupos. Idealmente: segunda quincena de febrero. Como en 2025: empezar el 31 de enero y acabar a principios de marzo.

¿Qué le falta al Carnaval de calle?

Grupos de la calle. Volver a recuperar esas ganas de salir por gusto, no por obligación. Que en las actuaciones primen las ganas a los contratos. Y mejorar infraestructuras: no puede ser que cantes y no se te escuche porque hay música del kiosco al lado.

Los grupos usan Santa Cruz de lanzadera para actuar en otros municipios y generar ingresos.

Puede ser. Pero Santa Cruz también les da dinero. Aunque sí, se les exige mucho. Pero como decía antes, volvemos al “siempre se ha hecho así”. Este año, por ejemplo, se consensuó con las agrupaciones musicales cambiar la fecha del sábado de ritmo y armonía al viernes de piñata. Hablarlo, escucharlos, llegar a acuerdos.

¿Cuál ha sido su mejor gala?

Nunca hay una mejor gala. Todo es mejorable. Esta última gala adulta de mayo 2025 fue muy buena, pero la mejor gala es siempre la próxima. Porque si no, es conformismo. No soy conformista. Soy muy exigente, a veces demasiado.

¿Prefiere estar a la sombra del concejal o en la torre de control?

Un mix. Mi «sí quiero» fue difícil. Nadie sabía lo que Javier estaba pensando. Ni Yeray Piñero ni yo. Y después de la gala de mayo todo el mundo me hablaba ya de Carnaval, y yo con tembleque. Fue una mezcla de trabajo, de experiencia con los grupos y de que tanto Javier como el alcalde saben que mi vida no se entiende sin el Carnaval.

¿Va a ser usted o o va a hacer lo que te diga Javier Caraballero?

Yo voy a ser yo. Y Javier lo tiene claro. Discutimos más en lo personal que en lo profesional. Nos entendemos mucho. Comencé en prácticas enFiestas y luego desde 2019, con Gladis de León. Desde 2024 he dirigido las galas de Mayo, habaneras, Cabalgata, Reyes...

¿Qué duración ideal tiene para usted una gala?

Una gala adulta: dos horas. Gala infantil o de mayores: un poco menos. Aunque la estructura actual hacen que se alarguen.

¿Tres directores en un equipo o un equipo con tres directores?

Somos tres: Dani, Yeray y yo. Se firmaron por separado, sí, pero somos un equipo. No es que cada uno haga lo suyo, de hecho celebramos reuniones frecuentes los tres. El Carnaval es sumar.