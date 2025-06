Rudy Ruymán avisa a Santa Cruz y Candelaria: pedirá el triple de indemnización

El educador social e influencer Rudy Ruymán advierte que debe esperar seis meses desde que presentó su reclamación de responsabiblidad patrimonial a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, a los que reclama a cada uno 150.000 euros por permitir cantar a Mamelucos y Trapaseros sendos temas en los que considera que se atenta contra su honor por llamarlo racista e incitar el odio. Eso sí, luego reclamará el triple en concepto de indemnización.

"Si transcurrido ese plazo las administraciones no han respondido interpondré directamente una demanda ante los tribunales contencioso-administrativos. Aunque los ayuntamientos no hayan sido los autores directos de las calumnias, injurias y daños al honor, no les exime de la responsabilidad patrimonia de los hechos que han permitido en un espacio público", dice el educador social en referencia a la final de murgas de la capital tinerfeña como al Encuentro de Murgas de Candelaria, donde actuaron e interpretaron sendos temas las dos formaciones que también ha denunciado.

Rudy Ruymán reitera en señalar a ambos ayuntamientos porque "permitieron o facilitaron el uso de un espacio público para una actuación que contenía expresiones injuriosas, con calumnias, ofensivas y falsas, dañando mi honor y mi salud". Y añade que, siguiendo las instrucciones de su abogado, "en el caso de que no se llegue a un entendimiento se le pedirá el triple de la indemnización que reclama ahora, 150.000 euros a cada ayuntamiento.