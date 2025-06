Sin acuerdo en las vistas de conciliación del caso Rudy Ruymán: "Voy contra la murga Mamelucos"

Poco antes de las diez de la mañana de este miércoles 4 de junio el letrado de la Administración de Justicia encargado de dar fe de las vistas de conciliación del caso Rudy Ruymán se alongó a la entrada del Juzgado de Instrucción número 11 de Santa Cruz de Tenerife para conocer de primera mano la repercusión mediática de la vida de conciliación convocada entre el influencer y educador social contra la murga Mamelucos y la portavoz del grupo municipal socialista en la capital tinerfeña, Patricia Hernández.

La calma chicha en el lugar era la tónica general en medio del despliegue militar para que todo esté a punto para el desfile de este sábado, con cuadrillas municipales pintando las vallas que cierran los solares cercanos y, de fondo, el hit parade de temas militares que se hacían oír desde los aparcamientos del parque marítimo.

A las diez de la mañana, primera de las dos conciliaciones convocadas. Rudy Ruymán, en realidad su nombre oficial es Ricardo Ruymán Lorenzo Pérez, contra la portavoz socialista, que no acudió, pero sí se personó. En su representación, la letrada Sandra Rodríguez y la procuradora Esther Martín García. A pecho descubierto -sin abogado- acudió a las vistas Rudy Ruymán, con la única compañía de su hermano, al que alguno confundió con un escolta del influencer.

El letrado de la Administración de Justicia se las prometía tranquilas. Sin toga y en mangas de camisa, comenzó la conciliación entre Rudy Ruymán y Patricia Hernández, dando la palabra al demandante, a quién le preguntó cuál era el acuerdo que planteaba. Antes de comenzar con su alegado, Rudy Ruymán intentó conocer si los representantes de la concejala socialista eran los mismo que asistieron luego a Mamelucos, pero el representante de la Administración de Justicia evitó cualquier respuesta. "Esta es la vista de conciliación con Patricia Hernández".

El educador social e influencer no se alejó del escrito ni un milímetro y exigió que la política se disculpara y retractara públicamente por haber publicado en la red social X un texto de apoyo a las murgas Mamelucos y Trapaseros a los que había cuestionado por su repertorio. "Es que es el colmo!! Un racista denuncia a los letristas de @MamelucosMurga y @MurgaTrapaseros por llamarle racista. Ni las murgas ni el carnaval van a amedrentarse con tus denuncias Rudy Ruyman. Suma a esas la mía si quieres: eres un racista #YoSoyMamelucos #YoSoyTrapaseros". Y reiteró su aspiración a que la política socialista le indemnice con 15.000 euros para resarcirse de los hecho y que sufre.

Siguió la intervención de la letrada, quien dijo no aceptar la propuesta de conciliación, apelando a que su clienta había hecho uso de su legítimo derecho de la libertad de expresión, reiterando la defensa de los derechos humanos, valores que defiende y que a su juicio no tienen nada que ver con los argumentos del influencer.

Rudy Ruymán esgrimió que "esa señorita", "señora" le corrigió la representante de Patricia Hernández, le ha acusado de racista cuando no lo es.

El letrado de la administración intentó mediar sin éxito al recordar que cuando se intenta llegar a un acuerdo hay que ceder. La vista, la primera de las dos celebradas este miércoles, finalizó sin cociliación ni compromiso alguno de retractarse ni ofrecimiento de indemnización, mientras Rudy Ruymán se lamentaba del "evidente daño moral, profesional y personal" que sigue sufriendo tras las "graves acusaciones falsas que se han vertido sobre mi persona".

Turno de Mamelucos

De haber sido un concurso de murgas, la vista de Patricia Hernández habría abierto la final y le siguió Mamelucos, protagonista de la segunda vista de conciliación.

Sobre la marcha la funcionaria anunció que en el caso de la murga de la Casa del Miedo los "actores" eran los mismos, para agilizar el inicio de la vista, mientras Rudy Ruymán pareció ver algún interés oculto que comparten Mamelucos y Patricia Hernández. De hecho, en un escrito remitido al término de la vista, hizo constar que "ninguno de los implicados compareció personalmente al acto, lo que refuerza la clara vinculación política de la murga y una estrategia procesal conjunta para evitar responsabilidades".

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, la letrada de la murga, Sandra Rodríguez, reiteró que "murga Mamelucos, como tal, no existe", lo que advirtió para dejar claro que en los juicios solo se citan a personas físicas.

Rudy Ruymán expresó su deseo de implicar al colectivo. "Yo voy contra la murga Mamelucos", dijo. "No existe como tal", reiteró la letrada del colectivo mientras el representante de la Administración de Justicia repasaba que la citación para la vista había sido recogido y firmada por Manolo Peña. El educador social quiso llamar la atención al fedatario judicial. "¿Me va a dejar hablar? ¿Solo habla la otra parte?". Y le respondió: "Caballero, vamos a tener la fiesta en paz. Podrá hablar".

El representante de la Administración de Justicia dio por notificada a Mamelucos, mientras Sandra Rodríguez insistió en que no tiene personalidad jurídica porque no existe.

"Tiene la palabra la parte demandante". Y cogió carrerilla Rudy Ruymán para advertir del daño que le causó la mención que hizo la murga en su repertorio en su salud, por los daños morales, perjuicios personales y profesionales y a su popularidad, después de asegurar que intentó sin éxito llegar a un acuerdo con Mamelucos para que dejaran de cantar la canción que le ofende y sin embargo volvieron a interpretarla en el Festival de Murgas de Candelaria. El educador social le pidió sin éxito a la murga que se retracten de forma pública, que incluya disculpas tanto en la final del concurso de murgas del Carnaval 2026 -un deseo que comparte Manolo Peña, en particular porque desde ahora le garanticen el pase a la final-, asi como pedir perdón en medio de comunicación y redes sociales más una indemnización de 50.000 euros por acusarlo de racismo y de fomentar el odio.

Sandra Rodríguez dijo desconocer qué parte de la canción en concreto le molesta a Rudy Ruymán porque no aportó una mención precisa a la frase sino que hizo una relación genérica que "no han proferido expresiones ofensivas ni falsas en las letras". Y sentó cátedra en su definición de murga: "las letras de las canciones de murgas forman pate de la esencia del Carnaval, constituyendo un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Las letras no tienen como objetivo ofender sino ejercer el derecho a la crítica social a través de la sátira y el humor sobre temas de actualidad, espeicalmente los que afectan a los valores democráticos y a los derechos humanos".

A sabiendas de cómo se había desarrollado la primera vista, cerro la vista de conciliación con Mamelucos el letrado de la Administración de Justicia. Sin aveniencia, mientras Rudy Ruymán reiteró que él iba contra la murga Mamelucos, que sí existe, y que pedirá el carné de los cien componentes que cantaron la letra que va en su contra. "Eso será en otra vista ya", le dijo Sandra Rodríguez, que daba por zanjada así la vista.

El educador social podrá elegir ahora entre interponer una demanda civil, para protección de su honor, o una querella por injurias y calumnias, que sería por la vía penal. Mientras, se sigue buscando a Trapaseros, la otra murga a la que denunció Rudy Ruymán por cantarle en Carnaval.