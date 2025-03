Estas son las letras por las que Rudy Ruymán ha denunciado a dos murgas del Carnaval de Tenerife

Son el primer premio y el accésit de interpretación de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pero mientras Trapaseros y Mamelucos celebran su éxito, sus nombres llegan a los tribunales. El creador de contenido, Rudy Ruymán ha denunciado a los letristas de los dos colectivos críticos por acusarle en sus canciones de "racista", una definición que a juicio del 'influencer' está "injustificada".

Desde que se hiciera pública este mismo jueves la denuncia judicial a ambas murgas, las muestras de apoyo por parte del resto de grupos críticos del Carnaval no se ha hecho esperar. Y una pregunta ronda en el aire: ¿Cuál ha sido la crítica que tanto ha molestado a Rudy Ruymán?

Tanto en el caso de Trapaseros como en el de Mamelucos las estrofas en cuestión se sustentan en la participación del creador de contenido en una movilización en contra de los migrantes que cada día llegan a las costas canarias e incluso se ha postulado como impulsor de patrullas vecinales en contra de la "delincuencia" que según él acarrea este colectivo de personas.

Las murgas en general han sido históricamente solidarias con el drama que viven miles de personas cada año en aguas canarias pero varias de ellas han ido este año un paso más allá para exponer contenidos como el de Rudy Ruymán y cuestionar la motivación de sus videos.

De esta manera, se hacen eco del sentir de buena parte de la población que también ha emitido en redes sociales opiniones similares a las escuchadas en el escenario en el pasado concurso de murgas, amparándose en la cuestión romántica de ser "la voz del pueblo" y en la consabida libertad de expresión.

Denuncia

No obstante, al creador de contenido no le han gustado en particular las estrofas en su contra interpretadas por Trapaseros y Mamelucos, en ambos casos en la final de murgas del pasado 14 de febrero, al entender que menoscaba su "honor" y vierten acusaciones falsas en su contra.

Rudy Ruymán hace constar en sus denuncias el daño que le ha causado las acusaciones que le dirigen las dos murgas en su repertorio dado el alto número de espectadores que asistieron en directo a la final, así como el número de personas que lo siguieron por televisión y otros medios.

«Se han vertido afirmaciones falsas y perjudiciales sobre mi persona, acusándome de ser racista y de fomentar el odio sin prueba alguna». Y va más allá el influencer al asegurar que las canciones que lo citan «generan un grave daño al honor, así como a la reputación y salud mental, así como afectando al entorno familiar y profesional».

Entre las críticas que las murgas denunciadas vertieron sobre el creador de contenido se encuentran algunas como "gilipollas", "cobarde", "tonto" "facha guanche" o "presuntamente racista", pero además le acusaron de cuestiones como "generar violencia" con sus comentarios, tener "un odio que no esconde" y "avergonzar a Canarias".