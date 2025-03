Rudy Ruymán denuncia a letristas de Mamelucos y Trapaseros

Rudy Ruymán, conocido influencer en redes sociales y también educador social, ha interpuesto sendas denuncias contra los letristas de las canciones interpretadas por Mamelucos y Trapaseros en las que se le acusa de «fomentar el odio y el racista».

En el particular de la formación crítica ganadora del primer premio de Interpretación, asegura que «durante la final del concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife interpretaron una canción en la que se me señala de forma injustificada como racista y facha guanche, una acusación completamente falsa», y que atenta gravemente contra su persona, tanto en el ámbito profesional, familiar y personal.

Rudy Ruymán interpuso la denuncia a Mamelucos el 21 de febrero, ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, mientras que en el caso de los ganadores del primer premio de Interpretación la formalizó el 8 de marzo. El tiempo transcurrido entre una y otra denuncia obedece a los intentos infructuosos de hablar con los letristas, representante, presidente o director de la formación de Los Realejos, de los que no ha recibido noticia.

En el particular de Mamelucos, el influencer y también educador social asegura que mantuvo una reunión con el presidente de la Sociedad Mamel’s, Manolo Peña, quien según el denunciante se comprometió a no volver a cantar la estrofa y aseguró que el sentido de esa letra no era compartida por la mayoría de los componentes, versión que no coincide con la facilitada por el presidente de la Casa del Miedo que prefiere no ahondar en detalles más allá de que hubo una reunión. Sin más.

Rudy Ruymán hace constar en sus denuncias el daño que le ha causado las acusaciones que le dirigen las dos murgas en su repertorio dado el alto número de espectadores que asistieron en directo a la final, así como el número de personas que lo siguieron por televisión y otros medios.

«Se han vertido afirmaciones falsas y perjudiciales sobre mi persona, acusándome de ser racista y de fomentar el odio sin prueba alguna». Y va más allá el influencer al asegurar que las canciones que lo citan «generan un grave daño al honor, así como a la reputación y salud mental, así como afectando al entorno familiar y profesional», sin pasar por alto el eco que suscita en los comentarios de terceros en redes sociales. «Este tipo de actos no solo buscan desprestigiarme sino que puede incitar al odio y la violencia hacia mi persona y que de hecho yo he sufrido».

En la denuncia solicita que se inicien diligencias, se investigue y se dicten las medidas cautelares necesarias para evitar la reiteración de estos hechos, incluyendo la prohibición de seguir difundiendo dichas acusaciones», además de pedir que se condene a una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados». Rudy Ruymán niega las acusaciones y recuerda que su familia emigró a Cuba y él mismo ha trabajado y colaborado con colectivos vulnerables.