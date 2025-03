La Orotava entrega las Medallas de Oro y Plata para Virgueritos y Minivirgues

El Salón Noble de la casa Consistorial acogió el acto institucional de entrega de Medalla de Oro y de Plata a la Murga Virgueritos y a la Murga Minivirgues, respectivamente. Estas distinciones, recogidas en el Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de La Orotava, fueron aprobadas por, por unanimidad, en el pleno ordinario celebrado el pasado 25 de febrero valorando la trayectoria de ambos colectivos lúdico-culturales.

El acto, en un salón de sesiones abarrotado, fue presidido por el alcalde Francisco Linares, el presidente de la Murga Los Virgueritos, Pablo Darío Marrero Martín y la presidenta de la Asociación Cultural Murga Los Minivirgues, María Isabel Mora Jorge.

En el acto también se contó con la reina del Carnaval de la Villa Mónica Mesa, así como las itnengrantes de su corte de damas de honor, miembros de la corporación municipal, componentes y excomponentes de ambas murgas, familiares y amigos.

Durante el evento oficial, y en nombre de Minivirgues hizo una semblanza Mª Elisa Martín, y Domingo Amaro realizó un recorrido histórico de los Virgueritos. También ofrecieron unas emotivas y cálidas palabras ambos presidentes y el primer representante institucional. Tras la lectura del acuerdo se entregaron ambas medallas, y como broche de oro extraordinario, para culminar el acto, la actuación de ambas murgas.

Virgueritos es la murga más antigua del Norte y entre las primeras de Tenerife. Nació en 1975 cuando un grupo de estudiantes del Instituto de Enseñanza Media de La Orotava decidió formar una murga. El proyecto corre de boca en boca entre amigos, familiares y gentes del lugar, por lo que muy pronto ya contaban con 26 personas dispuestas a llevar a buen puerto esta comprometida iniciativa. En marzo de ese mismo año se constituyó la agrupación bajo el nombre “Murga Los Virgueritos”, a la vez que se elige una directiva compuesta por seis miembros y sería la encargada de sacar adelante al grupo. Las primeras actuaciones se producen en las carnestolendas del año siguiente, participando en las fiestas de La Orotava, Santa Cruz y el Puerto de la Cruz. También ese año participaron en las fiestas de verano de los barrios de Candelaria el Lomo, La Piedad y San Antonio.

En aquella fecha, curiosamente La Orotava era el municipio de Tenerife referente del Carnaval, pues mientras que la Villa contaba con doce murgas, en Santa Cruz solo había dos y otros municipios norteños no tenían. Por ello las murgas villeras eran invitadas a participar en muchos puntos de la Isla para animar las fiestas en honor a Don Carnal. En el año 1977, intervino así en el concurso de murgas de la capital, junto a las murgas orotavenses Peña El Casco y Los Cangrejos. Además de su participación en las Fiestas de La Orotava, a excepción de 1983, Virgueritos ha intervenido en diversas ocasiones en los concursos de murgas, cosos y cabalgatas de Santa Cruz de Tenerife y otros municipios de la isla. A lo largo del tiempo, está agrupación ganó relevancia y logró importantes premios. En 1985, por ejemplo, primer premio de interpretación del Concurso de Murgas de La Laguna y al año siguiente el primer premio de presentación y el segundo de Interpretación en el mismo certamen. La década de los noventa supuso, no sólo la consolidación del grupo como murga señera de la Villa sino también como referente murguero del norte de la Isla, tal y como quedó demostrado con la nueva participación en el Concurso de Murgas de Santa Cruz en 1991 o con los galardones alcanzados en el Concurso de Murgas del Norte, creado en 1993. En tal sentido, cabe recordar el Premio Criticón a la mejor letra y el segundo de interpretación cosechados en el primer certamen celebrado en Los Realejos, así como segundo de interpretación en las ediciones de 1994 y 1995, celebrada esta última en La Orotava. Por la murga ya han pasado más de 200 componentes y en la actualidad cuenta con casi cuarenta integrantes. En el día de hoy también se presentó el matasellos que conmemora el 50° Aniversario de la Murga Los Virgueritos.

La Asociación Cultural Murga Minivirgues es la única murga infantil que actualmente forma parte de los grupos del carnaval de La Orotava y llevan desde sus inicios, en el año 2000, participando activamente en todos los actos carnavaleros del municipio. En estos 25 años se han convertido en la cantera de prácticamente todos los grupos del carnaval, inculcando el sentido de pertenencia a un grupo, el esfuerzo y el sacrificio de los días de ensayo y la satisfacción del trabajo bien hecho al salir al carnaval haciendo lo que más les gusta. Así se definen como “una alternativa cultural y de ocio para todos los niños y jóvenes de nuestro pueblo”. En estos años han participado en el Carnaval de La Orotava; certámenes de Murgas Infantiles del Norte; Concursos de Murgas Infantiles de Santa Cruz; carnavales de otros municipios; encuentros con otras murgas de la isla, tanto infantiles como adultas y en fiestas de los barrios de la Villa. También participan en otras actividades a lo largo del año como en las fiestas del Corpus Christi y convivencias con las familias.

Los Minivirgues “somos una murga que ha sabido superar el lógico desgaste ocasionado por el paso de los años, que no ha mermado ni un ápice de la ilusión de aquel grupo de niñas, niños y familias que se unieron hace 25 años para participar en los actos del Carnaval, y que desde entonces no han dejado de manifestar su alegría, su saber estar, su particular puesta en escena y su gracia carnavalera por los distintos escenarios y calles que los han visto actuar y desfilar durante todo este tiempo”. En la actualidad cuenta con 16 pequeños componentes.