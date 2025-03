Apoteósis en la avenida de Anaga con el doble de participantes en la Sardina de la Inclusión

«El Coso que no hicimos el martes lo hicimos hoy (jueves 6 de marzo)». Con esta frase resumía Nieves, quien fuera una de las alma mater de la murga infantil El Draguito –que dejó de salir en 2014– y desde hace ocho años componente de la agrupación musical Sabor Isleño, el orgullo que sentía de ver y participar, como miembro del CEO Bethencourt y Molina, de Barranco Grande –del distrito Suroeste–, en el multitudinario desfile de la Sardina de la Inclusión, el doble de los tres mil del año pasado.

Entre los carteles y pancartas que daban cuenta de la participación de ochenta colegios y centros llegados de toda Tenerife, una cartulina con un mensaje que resume la esencia de la segunda Sardina de la Inclusión que se celebra en Santa Cruz en sus once años de historia: «llevamos tantos colores como sueños», como se leía en la cartulina que portaba una de las participantes llegada del IES Punta Larga, en Candelaria.

Quince minutos después de la hora prevista, las once de la mañana, comenzó a discurrir el desfile por la avenida de Anaga, a la altura de la Pastelería Díaz. Y fue un no parar, sin un paréntesis, con una nutrida participación que seguía a la cabecera que abría el cortejo: el IES San Matías con la sardina con la que ganó el primer premio y detrás una batucada integrada por piratas ataviados con vestimenta negra y verde.

El coso del jueves de Sardina de la Inclusión tardó una hora y media en sortear el tramo de la avenida de Anaga comprendido entre la Pastelería Díaz y el escenario principal, el mismo donde se han subido desde grupos que han protagonizado los concursos a orquestas y dj que han amenizado los bailes de Carnaval, y donde actuarán este Sábado de Piñata, segundo Carnaval de Día, los artistas internacionales de esta edición, como Elvis Crespo, Ráfaga, Tito Nieves o Wilfrido Vargas.

Sin duda, el desfile tuvo mayor protagonismo que las actuaciones que se prepararon desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para el término del acto.

Cuando la percusión de Dibatuka Oroval llegaba casi el escenario, por delante del grupo de Valle Colino, con sede en Finca España, pasaba por la acera de la avenida de Anaga Jorge Mera, componente de la comparsa Los Joroperos, hermano de Juan Carlos, el coreógrafo de los laguneros, quien no pudo evitar que se le fueran los pies. Ambos protagonizaron en la actuación sobre el escenario el día del concurso el homenaje a los comparseros que han hecho grande el Carnaval. En su mano, una rosa blanca.

Y sobre el asfalto de la avenida de Anaga, la representación de Rosas del Guanche, en Arona, con percusión africana. Las batucadas marcaron el paso a un desfile en el que sobresalieron los cabezudos elaborados por el Centro Ocupacional Los Verodes, de La Laguna. La Sardina de la Inclusión también tuvo su particular Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá. Ellos no abrieron el desfile pero fue la única murga en desfilar, con el añadido de que son la única en toda Canarias con componentes con daño cerebral, Los Reconectad2, que no se han perdido una: desde la fase de murgas adultas con Zeta-Zetas a la gala de los mayores. Le seguían integrantes de la Fundación Hospitalaria.

Le seguía la veintena de integrantes del centro Arco Iris llegados de Candelaria, que recordaban que llega diez años participando en la Sardina de la Inclusión, que comenzó hace once en Icod de los Vinos gracias a la iniciativa del profesor Juan José Cruz.

Para ingenio, el de la comunidad escolar del IES Pérez Minik de La Laguna, que participó con alumnos de su aula enclave, así como otra adaptada y los niños de cuarto de la ESO. Hasta un coche, con matrícula Minik2025 se trajeron al desfile los miembros del Safari Minik. Para ese entonces, la cabecera estaba cerca del escenario e intentaba hacerse paso por el embudo donde se estrecha el paso por la salida del túnel y más aún porque no se retiraron los coches aparcados en la zona. Seguían CEIP Montaña Pacho, CEIP El Chapatal, los alumnos del CEIP Alfonso X El Sabio, de Güímar, o Probosco. Pocas veces Santa Cruz estuvo tan cerca de Adeje o Guía de Isora, gracias al Centro para personas con discapacidad de Los Olivos o a los diez componentes del IES Manuel Martín González, de Guía de Isora: seis usuarios y cuatro profesores que salieron a las nueve para llegar a Santa Cruz casi dos horas después, contó Irene, integrante del taller. Emotivo fue ver al Febles Campo o al Hermano Pedro.

También el CEE Inés Fuentes, de Puerto de la Cruz, o el Pérez Zamora, de Los Realejos, o el CEIP La Gesta 25 de Julio con Andrés, entre los profesores, como el entusiasmo propio y la sonrisa imborrable de quien desconoce la resaca, como si no hubiera salido al Carnaval ni un día, aunque no fuera así...

En la comitiva de la Sardina de la Inclusión, grande anónimos, como la directora de Fernanburu –nombre carnavalero del CEIP San Fernando, de Duggi–, nieta de la célebre María Isabel Coello, la diseñadora pionera que enseñó a hacer trajes de reinas delCarnaval.

También Alcalá se acercó al kilómetro cero de Tenerife, o el IES Rafael Arozarena, con transitores confeccionados para la ocasión, o la Tribu Muchalata que marchaba delante de la Fundación Sonsoles Soriano o los alumnos de Educación de la Universidad lagunera.

La Sardina de la Inclusión, más que un desfile multitudinario –que lo fue–, es una exhibición de que una sociedad inclusiva puede, y debe, ser real. Con un añadido: el rato disfrutado por los participantes es la mejor medicina para el alma, ver su cara de felicidad. Gracias a cuantos lo hicieron posible.