40 años de Criticón

Estando anoche a punto de cerrar mi Cantina, apareció una de las simpáticas viudas que acudieron a despedir a la sardina, incinerada en un acto que simboliza el triunfo del bien sobre el mal, la hoguera donde quemar los excesos cometidos por Don carnal y la llegada de Doña Cuaresma, que pone fin al Carnaval oficial.

Justo antes de decirle que era hora de cerrar, se quitó la máscara y me sorprendió ver a mi amigo Pablo Afonso, presidente del Premio Criticón, que venía tieso a por un fisco de condumio de mi viejita; y cómo le iba a decir que no.

Pablo es uno de esos entusiastas carnavaleros que lleva toda una vida sumergido, de una forma u otra, en nuestra fiesta: presidiendo el Premio Criticón, subido a una carroza, dirigiendo una gala, organizando un evento, siendo jurado de murgas adultas e infantiles, en Tenerife o fuera de la isla. Corría el año 1985 cuando lideró la iniciativa de crear un premio que se otorgara a la que, la prensa que cubría el Carnaval, creía que era la mejor canción de todas las murgas.

Y así han transcurrido los años, hasta este 2025 en el que dicho galardón cumple cuatro décadas, con sus aciertos y sus errores, siendo uno de los premios más ansiados por los letristas. Veinte años no es nada, dijo Carlos Gardel, lo que pasa es que a mi me lo dijo dos veces; por eso, cuando me preguntan, no puedo evitar que se me llene la boca hablando de Pablo y de sus cuarenta años de criticón.