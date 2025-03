La comparsa Abenaura dice adiós: "Un sueño convertido en pesadilla"

El presidente de la comparsa Abenaura Domingo García anuncia el cierre de este colectivo después de cuatro años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

En un comunicado divulgado en redes sociales, el fundador de Abenaura, la última comparsa en incomporarse en esta modalidad -fundada en 2021-, dice que "tras cuatro años de lucha e intentos por sacar adelante un sueño que, al final, se ha convertido en una pesadilla, nos vemos obligados a cerrar nuestras puertas y poner fin a dicho sueño".

Se trata de una decisión personal que comunicó el propio Domingo García a los componentes en la reunión que convocó la tarde-noche del pasado domingo, cuando incluso llegó a plantear la posibilidad de que otro integrante tomara las riendas del grupo para que garantizara su continuidad. Eso sí, después de vender los instrumentos de la comparsa para afrontar el pago de las deudas y dejar saneada económicamente la sociedad, según las fuentes consultadas por este periódico.

EL DÍA se puso en contacto la misma tarde del domingo con el presidente para interesarse sobre si había comunicado el cierre de Abeunaura y aseguró que "eso no lo he hablado yo con nadie ni es así", después de preguntar por quién había comentado esta información al redactor y responsabilizarlo de que "desde el concurso estás para que dejemos el puesto a Bella Mariana", formación novel que no pudo participar esta edición al estar cerrado el cupo en Santa Cruz -se admite un máximo de diez-, son de nueva creación y proceden de Candelaria.

En el comunicado enviado a primera hora de este miércoles, Domingo García explica que "por múltiples razones y con mucha tristeza, tomamos esta decisión. Durante estos cuatro años, hemos luchado contra viento y marea, tratando de mantener a flote un barco difícil de navegar, más aún sin recibir ningún tipo de apoyo. Se vuelve muy complicado continuar sin respaldo, sin un local, sin infraestructura y sin recursos económicos".

La comparsa Abenaura percibe esta edición el cien por cien de la contratación asignada a esta modalidad; o sea, percibe la misma cuantía que otras formaciones como Joroperos, Cariocas, Valleiros o la mismísima Rumberos, colectivo de referencia en toda Canarias, una cuantía que supera los 15.000 euros, además de la aportación por su participación en la Cabalgata de Reyes.

Además, miembros de Abenaura aseguran que han desembolsado 150 euros para participar, y hasta han tenido que pagar el suéter porque el patrocinador de esta prenda finalmente "se cayó", según les explicó el presidente. También aseguran que ni el día de la presentación del disfraz se mostró el traje de la batucada, porque estaba inconcluso, o lamentan que unos pagaban para salir en la comparsa, mientras luego el presidente incorporaba a otros integrantes llegados del Sur de forma gratuita, extremo que está pendiente de responder el fundador.

Sin embargo, en el comunicado, Domingo García culpa al ayuntamiento de Santa Cruz de la falta de respaldo: "el apoyo ha sido nulo, solo palabras y más palabras. No hemos contado con un espacio para ensayar, ni con un lugar donde guardar nuestras cosas, absolutamente nada". "Durante años hemos luchado por volver a salir y disfrutar de lo que nos apasiona, pero ya no es lo mismo. No hay diversión, no hay sonrisas de felicidad. Nos despedimos con tristeza, pero también con la tranquilidad de saber que es lo correcto, que es lo que debemos hacer".

Dado que aún tienen compromisos adquiridos por la contratación, el presidente de Abenaura precisa que "cumpliremos con los compromisos adquiridos y acto seguido cerraremos las puertas imaginarias de un local que nunca existió".