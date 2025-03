Eso no es Carnaval

Ayer fue uno de esos días que recordaremos siempre; hasta donde llega mi memoria carnavalera, fue un día que formará parte de la historia negra de nuestras fiestas. La avalancha de clientes en mi cantina fue descomunal, la última ración de garbanzas de las de mi madre la serví ya amaneciendo. Luego pude cerrar, recoger, pasar una fregona y, sobre las once, me fui a disfrutar del carnaval tradicional que la FUFA y Los Fregolinos nos regalaron en la plaza del Príncipe, aliñado con el rebumbio de Valbanera, con quienes nos reímos un rato.

En pleno sabor a carnaval de antaño, la actualidad nos dio un golpe en la cara: Zenaido Hernández comentaba la noticia de una reyerta la noche anterior, que se saldó con un joven grancanario fallecido a golpes. Y en lo que tardó el grupo del Flaco en prepararse, reflexioné acerca de nuestro carnaval, una fiesta que es fiel reflejo de la sociedad y de cómo ésta va por la línea equivocada. Cada vez más agresividad, más egoísmo, más drogas, más alcohol, menos respeto al prójimo... y todo eso tiene reflejo en el lado nocturno de nuestra fiesta, cuando los excesos empiezan a hacer de las suyas.

A pesar de este hecho, podemos seguir presumiendo de unas fiestas seguras en las que el porcentaje de incidencias a razón de la afluencia de personas es mínimo, pero no debemos bajar la guardia. Cojamos hechos como el del lunes noche y quemémoslo hoy junto con la sardina para que no vuelvan a ocurrir jamás, porque eso, queridos míos, no es Carnaval.