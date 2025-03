Lluvia de Carnaval y ganas de pasarlo bien

El mal tiempo se deja notar en la cantidad de personas que acuden al primer Carnaval de Día de este 2025 en Santa Cruz de Tenerife. No obstante, las personas que acuden, deciden pasarlo bien a pesar de los paraguas y la lluvia. Las familias vuelven a apostar por disfraces conjuntos, como de exploradores o rebaños de ovejas.

Los tinerfeños tienen ganas de pasarlo bien y salir de fiesta. Y eso fue precisamente lo que ha hecho posible una nueva edición del Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife -que ha tenido lugar este domingo 2 de marzo-, porque el tiempo no estuvo de parte de los carnavaleros. A pesar de que las lluvias durante el día no han sido tan fuertes como se había anunciado en un primer momento, el agua ha deslucido la fiesta en la calle y los paraguas están siendo los auténticos protagonistas de la jornada, y de muchos disfraces.

La primera gran cita diurna de las carnestolendas está contando con la actuación de más de medio centenar de artistas que se suben a los distintos escenarios repartidos por el centro de la ciudad. Sobre ellos, una de las frases más repetidas durante el día por los que cantantes está siendo la de «¡Quítense los paraguas!», ya que muchos carnavaleros emplean este objeto como un accesorio más de sus disfraces, y que ha repetido más que cualquier otro. A pesar de que son muchos los que optan por no ponerse su mejor disfraz –sobre todo los miles de turistas que pueblan estos días las calles capitalinas–, Santa Cruz de Tenerife recibe también a decenas de familias que no dudan en vestirse con los mismos motivos. Rebaños de ovejas, exploradores por la selva, pavos reales y muchas, muchas tribus africanas –en clara alusión al tema del Carnaval 2025, Los secretos de África– desfilan por las calles mientras se debaten entre bailar al ritmo de la música o refugiarse de la lluvia.

La fiesta comenzó sobre las once de la mañana para los más madrugadores, que no quisieron perderse la ya tradicional actuación de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá en la plaza del Príncipe, donde a continuación también salieron al escenario Los Fregolinos.

Actuaciones de la Ni Fú-Ni Fá y Los Fregolinos / María Pisaca

Fue en ese momento cuando la lluvia se dejó notar con una mayor fuerza y una marea de paraguas conquistó las calles de la capital. Cerca de la una del mediodía las orquestas y grupos comenzaron a sonar en los diferentes escenarios. En la plaza de Candelaria, por ejemplo, el público no fue muy numeroso pero eso no importó porque los asistentes se encargaron de corear las canciones lo más alto posible. Tanto es así que en ocasiones incluso logran silenciar las voces de los cantantes sobre el escenario.

En este Carnaval de Día no faltan algunos de los personajes que ya se han hecho indispensable de las fiestas. Es el caso del grupo Las Celias, que vuelve a hacer del Hotel Príncipe Paz su cuartel general, desde donde comprueban que todo se desarrolle sin incidentes en los alrededores y lamentan, no obstante, que la lluvia desluzca un poco la fiesta. No obstante, hacen falta pocos compases de las cercanas orquestas para que Las Celias bajen a la calle y bailen con todos aquellos que se les pongan por delante.

El Día

En el cercano barranco de Santos tampoco faltan algunos personajes más que habituales en estas fiestas, como el pescador que siempre trata de hacerse con una buena presa gracias a su caña y a su infinita paciencia, «aunque no se me suele dar muy bien», reconoce a más de uno con el que se cruza. En esta ocasión, además, bajo los arcos del puente Serrador, los más avispados, una gran tribu africana, han decidido desplegar grandes mesas para resguardarse de la lluvia y disfrutar al mismo tiempo de la jornada festiva alrededor de un gran banquete al son de la música cercana.

El Carnaval vuelve a salir a la calle, aunque de nuevo en horario nocturno, este lunes 3 de marzo, con la segunda edición de Dragnaval, que será presentada en el escenario de la plaza de Candelaria por el actor y transformista Exhuberancia Carey, y que contará con la participación de Dita Dubois, Pupi Poisson, Mariana Stars y Drag Nilo, ganador de la primera edición. A continuación, será el turno de Joseph Fonseca. También habrá actividad en la plaza del Príncipe con las actuaciones de las murgas adultas y diferentes orquestas, mientras que en el escenario de Francisco La Roche las protagonistas serán las agrupaciones coreográficas.

Primer Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

Mal tiempo

A pesar de que todo transcurrió con normalidad en este primer Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife, no todos los puntos de la geografía tinerfeña decidieron mantener los actos de estas fiestas. Las lluvias obligaron al barrio de La Verdellada, en La Laguna, a suspender de manera definitiva la Gala del Carnaval prevista para la noche de este domingo y anunciaron que los actos previstos para el lunes 3 de marzo se trasladarían de la Plaza Mayor al interior del Centro Ciudadano de La Verdellada, en caso de que la lluvia persista. Asimismo, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz aplazó el Concurso de Disfraces y los bailes previstos para la jornada del domingo.