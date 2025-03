Adiós Putivuelting… Hola Califasnia: de los mejores disfraces que verás en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La crisis económica llega a todos los sectores, incluso al carnavalero. Si hace ya tres años que nos sorprendió en los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife una nueva aerolínea canaria, Putivuelting, parece que la cosa no ha ido del todo bien en los últimos tiempos y ‘sus dueños’ se han visto en la obligación de cerrar la compañía.

Sin embargo, como buenos emprendedores, su tripulación ha decidido emprender e, incluso, cambiar de sector para estos carnavales.

Así, este 2025 ha nacido Califasnia, un nuevo ‘foodtruck’ de helados que viene a hacerle la competencia a los de toda la vida, pero con un toque de vacilón extra.

Ya lo avisaba la ‘compañía aérea’ en sus redes sociales: “Nuestra aerolínea se ha declarado en quiebra y este año hará su último viaje pero fuera del carnaval de SC… ¡Pero se viene una nueva empresa!”.

Mensaje de la aerolínea carnavalera a sus seguidores. / E. D.

Dicho y hecho. Estos ingeniosos jóvenes tinerfeños han sorprendido a los carnavaleros con su carrito de helados, versionando a los míticos Helados California.

La idea surgió en una tarde calurosa de agosto. Tras el éxito de la aerolínea carnavalera, los jóvenes buscaban una buena idea para esta fiesta. Y, como por arte de magia, en Las Teresitas sonaba de fondo la mítica sintonía del carrito de los helados, ese carrito en el que han comprado helados generaciones de abuelos, padres e hijos.

"Se nos ocurrió entonces hacer nuestra propia versión de esta empresa, un poco por vacilón y un poco por homenaje", afirman miembros del grupo carnavalero. Y no han defraudado. Para conseguirlo, han trabajado durante los últimos tres meses en el diseño, fabricación y decorado de este carrito, para transmitir la ilusión al escuchar la sintonía por las calles de Santa Cruz.

Primera noche en el Carnaval

Ocho son las 'empleadas' de Califasnia que se han decidido a bajar hasta la capital chicharrera en el primer sábado de la fiesta en la calle para ofrecer sus mejores productos a los carnavaleros. Y no se crean que por ser una noche de verbena no estaban bien organizados. Incluso un plano de la "gozadera máxima" publicaron en sus redes para que todos supieran donde encontrarles. Eso sí, la sinceridad va por delante y dejaban claro desde un principio que "no prometemos ser puntuales".

Plano de gozadera máxima / E. D.

Pero no hubo problemas, porque más de un carnavalero, a pesar de la noche de frío, pudo disfrutar de un rico helado de Califasnia, con sirope incluido. De hecho, en esta primera noche las 'empleadas' repartieron más de 100 helados, regalaron vasos y conos, con sirope o sin sirope. "Fue una noche de diversión, risas y buen rollo chicharrero", aseguran.

Incluso la Policía carnavalera se topó con estos jóvenes carnavaleros, dejando momentos de risas inolvidables.

Aunque ellos estuvieron rápidos asegurando que su carrito tenía "la ITV pasada".

La revolución de Putivuelting

Si algo saben estos carnavaleros es de petarlo con su disfraz. Aunque, probablemente, nunca antes tuvieron tanto éxito como en los Carnavales de 2023, cuando crearon la aerolínea Putivuelting. Su 'outfit', con avión incluido, fue tan viral que incluso llegó a la compañía Vueling, que les regaló un viaje por su originalidad.

Y la cosa no quedó ahí, el año pasado les lanzó el reto de ir disfrazados al aeropuerto, algo que, estos jóvenes, como buenos carnavaleros, no pudieron rechazar. Y hasta Los Rodeos que se fueron con su avión.

Habrá que esperar para ver si Califasnia tiene tanto éxito como Putivuelting. Pero de lo que sí que estamos seguros es que estos tinerfeños se lo van a pasar bomba estos Carnavales.