Mel Ömana: "Es innegable que Canarias es un foco cultural a nivel mundial"

¿Qué significa el Carnaval de Santa Cruz para usted?

Una experiencia. Sí, sí que lo he vivido. Lo que pasa es que como soy canariona, creo que ustedes los tinerfeños tienen un sentimiento cultural con el que yo no nací con él, pero lo voy adquiriendo. Y me flipa. Pero en general no soy fiestera.

¿Y cómo se puede ser cantante y no ser ‘fiestera’?

No es lo mismo subirte al escenario y fluir ahí con la marcha que dejarte embriagar por ella.

¿Cuáles son las influencias musicales urbanas con las que más cómoda se siente?

Me considero una artista ecléctica; creo que hoy en día la música mainstream es urbana. Hace muy pocos años la mainstream convivía en diferentes géneros pero la verdad es que ahora lo urbano es lo más que pilota lo comercial. Son sonidos que me gustan; es verdad que vengo del soul y del jazz, pero me gustan. En general me gustan todos los sonidos urbanos y nunca pierdo la esencia soulera que es el pick de Mel Ömana dentro de la música urbana mainstream. El rap o lo que es el hip hop, el trip hop también me gustan mucho, los sonidos cariocas, la música latina... Un poco fusion, la verdad, no tengo como un estilo...

¿Y qué género le gustaría explorar?

Más por una cuestión de hobby o que me hace tilin el, punk me gusta mucho, sí. Estaría muy guapo (se ríe), pero no nos comeríamos un colín, tristemente.

¿Prefieres estar sola o acompañada en el escenario?

Hay una cosa que siempre digo: yo no importo encima del escenario y que soy un canal que conecta con el público y la música y lo siento honestamente así. Pero cuando me coloco como Mel Ömana, me encanta siempre estar acompañada, mínimo, si no es de mi DJ –mi DJ full conmigo–, si hay bailarina genial, si ya está la banda entera y la bailarina, pues ya ni te cueno. Mínimo el DJ, siempre; sí me gusta compartir con mis compañeros encima del escenario, muchísimo.

Mirando a Canarias, ¿qué opinión le merece el panorama musical que hay en el ámbito urbano sobre todo?

Canarias es innegable que ahora mismo es un foco cultural a nivel mundial. Es verdad que ahora mismo tienes nombres que forman parte de una nueva generación, que dicen que han puesto Canarias en el mapa. Pero no es así. Hay artistas que vienen de hace diez, veinte o treina años que han dejado ese camino de alguna manera más marcado. Canarias siempre ha sido un hito cultural tanto a nivel latino y como a nivel urbano, a nivel de los dos. imagino que por la raíz que tenemos con lo latino en realidad.

¿Canarias es ahora la puerta de entrada a Europa para la música urbana, como antes lo fue para la música latina?

Sin lugar a dudas, sí. Y va a pasar seguramente primero por Canarias.

¿Hay artistas emergenttes o nuevos valores de música urbana?

Canarias es una cuna artística, un montón. Ahora hay ya más mainstream. Están Ptazeta, Quevedo... sí que hay un montón y muchos emergentes. Tengo un montón de colegas currándoselos, haciéndolos.

¿Qué significó Benidorm Fest en su vida profesional?

Benidorm Fest significó para mi una una experiencia más, un salto, significó una caída libre, significó un ascenso. Tengo la sensación de ascender, no sé a dónde... evidentemente hay que seguir currando mucho, pero eso fue una experiencia potente. Tengo la sensación de romper un techo, de subir hacia algún lugar.

¿Con qué momento te quedas?

Cuando me bajé de la semifinal y llegué al camerino estaba todo mi equipo ahí esperándonos, con la sonrisa, me levantaron... todo eso me pone el pelito de punta.

¿Se esperaba tanto respaldo del público en la Península?

Trabajamos muchísimo y confiamos un montón en el producto. Confiamos en la propuesta muchísimo. Yo no era de las favoritas, pero cuando nos bajamos de la semifinal y vi el feedback dije: se trabajó para esto. Fue guay.

¿Se plantearía, como hizo Blanca Paloma, repetir esperiencia en el Benidorm Fest?

El Benidorm Fest tiene por objetivo ganar para representar a España en Eurovisión. Ese es el objetivo; es una puesta de exposición muy poderosa, y una fórmula de exposición muy consolidada. Depende de donde yo me encuentre en mi carrera. Queresmos girar, hacer música, expandirnos, crear proyectos musicales... Representar a España en Eurovisión podría ser un hito más pero ahora mismo estamos con la cabeza para promocionar a Mel Ömana en el paronama internacional.

¿Qué tal la experiencia con Orishas en la gala del Carnaval?

Aunque no subiera, ver que Orishas se va a unir para cantar después de años... me da escalofriito rico, pero encima que me invitaran a cantar con ellos ha sido increíbles. Hemos conectado superbien. Un hito más en la música.

¿Los registros de Mel Ömana son propios de Carnaval?

Los registros de Mel Ömana son eclécticos. No me gusta hablar de mi en tercera persona... La música es un laboratorio donde investigar y encontrar lugares con tu voz, tu composición, tu producción musical o propuesta es mucho más interesante.