Marejada de Carnaval en la Gala de la Reina, a pesar de la obertura

Lo había advertido Alexis Hernández, maestro de ceremonia junto a Lara Álvarez: «en la gala se verá el Carnaval de verdad». Y fue justo lo que ocurrió de la mano de las once candidatas al título y en particular con la marejada de canciones que engarzaron en el número conjunto las orquestas, así como la batucada de las comparsas, con la lírica de la única actuación conjunta de las rondallas. Dos elementos discordantes: la obertura, que tuvo mucha técnica pero no sentido –¿claqué en África? ¿We are the Word por Stevie Wonder, nacido en Michigan?, y también un necesita mejorar de las músicas elegidas para la mayoría de los desfiles de aspirantes al cetro.

A dos minutos de las nueve y media de la noche, la hora convenida para el arranque de la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025, el escenario del recinto ferial se va a negro y el revoloteo y canto de pájaros se adueña de la nave central que preside el escenario dedicado a Secretos de África, obra del ilustrador Nareme Melián.

En medio de una ambientación naranja que evoluciona a azul un centenar de bailarines flanquea a Njamy Sitson, cantante y príncipe de un pueblo de Camerún. Una imagen desértica de la que nace vegetación y entre la que parece manar agua. Arranca así la obertura de más de quince minutos que preparó Jep Meléndez y que se dividió en cuatro partes: la flora, la fauna, el pueblo y el Carnaval.

Dos acróbatas se elevan a izquierda y derecha mientras aparecen en el escenario suricatos, rinocerontes, cebras, águilas, jirafas, antílopes, gacelas... mientras canta Marieme, y en la pantalla de la boca de escenario se proyecta un león y un poblado coreografía una batalla.

Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / Arturo Jiménez

Un acróbata se sube esta vez desde el centro del escenario para continuar la leyenda del palo que se convierte en cetro, con la espectacularidad del hombre que planea suspendido desde el techo del recinto y las ocho bocanadas de fuego que se prenden a izquierda y derecha.

Sigue el espectáculo a ritmo del tradicional claqué africano por todos conocidos con el ballet de la gala. Ya lo decía Jep Meléndez en la obertura. África es Carnaval. Al menos es el motivo de esta edición. Y más zapateado. Y el acróbata del palo suspendido en el techo del recinto ferial.

Comienza a llenarse el escenario a ritmo de la melodía de We are the world, con letra alegórica del Carnaval. Lo cantaba Stevie Wonder, pero no era africano.

Hacen un paseíllo para que desde la puerta central entre la reina saliente, Corina Mrazek González. La obertura tiene medios pero no relato... Su mérito, se puede hacer peor aún que el año pasado. Afortunadamente el acróbata bajó y el palo se tornó en el cetro que devolvió a la reina.

En ese momento salieron entre el público los maestros de ceremonia, Alexis Hernández y Lara Álvarez, para anunciar el inicio de la gala que coincide con el grito unánime de más de un centenar de personas que esperaban en los accesos del recinto ferial. «¡Queremos entrar, queremos entrar!». Y a alguien se le ocurrió subir la música a toque para apagar las voces de aquellos que querían disfrutar de sus localidades.

La voz en off presenta a los miembros del jurado; parece que se hace la paz de quienes reclamaban poder entrar y Alexis Hernández da paso a la Ni Fú-Ni Fá, que se parece a una murga de las de antes por el tema que anuncian que van a cantar, mientras la Afilarmónica no guarda ni posición sobre el escenario, dispuestos en una hilera y dos grupos sobre dos balconcillos a izquierda y derecha de la puerta de acceso principal.

Los maestros de ceremonia dan cuenta de cómo funciona la votación telefónica.

María Plasencia

Santi Castro marca el paso

Y comienza el primero de los tres bloques de candidatas con Ainhoa Díaz Sánchez, que representa al Centro Comercial Alcampo La Laguna, del diseñador Juan Carlos Armas, en tonalidades azules que rompe con las plumas características del diseñador candelariero para apostar por unas piezas en forma de escamas. Elegante y llamativo entre brillos.

Segunda, Isabel González López, de Grupo Fedola, con diseño de Alfonso Baute, con tonalidades negro y doradas. Y de pronto el corazón en un puño porque la chica se tropieza. Pelea. Intenta levantarse. Se pone en pie. Segundos que se hacen eternos. Ovación. El diseñador la ayuda a llegar la giratorio. Isabel lo defiende. Aguanta el tipo. Se despliegan las alas de la mariquita que forma su cola. Saluda la joven y cuando sale... de nuevo otra caída y abandona el escenario sin la fantasía.

Toma el relevo una de las grandes favoritas, Marta Pérez Baute, del Centro Comercial Añaza Carrefour, con diseño de Santi Castro, llamada a seguir la estela de las tres anteriores candidatas presentadas por Santi y que llegaron a reina. La fantasía, un sueño, donde predomina azul pastel y rosa palo. Marta disfruta. Llega al giratorio, disfruta, desfila sobre el escenario y hasta cuando sale, ya sin giratorio, ella misma se da otra vueltita.

Del arte de Santi Castro al de Sedomir Rodríguez de la Sierra. Muy llamativa la fantasía, con colores rosas y azules turquesas. Lo más aplaudido: «¡ay, Santa Cruz!», la música que la acompaña. ‘Ojo, cuidado!, dice alguien... Laura Fernández Ruiz, en representación de Dormitorum, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, deja en el olvido las dificultades para sortear el peso de la fantasía que evidenció la noche del ensayo general del martes.

Y acaba así el primero de los bloques. Los maestros de ceremonia dan paso a Caña Dulce, primer premio de agrupaciones musicales. Alexis Hernández se desvive recordando que es la modalidad más familiar del Carnaval... aplausos del público y en la televisión... publicidad. La audiencia llegó con el tiempo suficiente, treinta segundos, para ver la despedida de la formación que dirige Juani Febles.

Lara Álvarez, la presentadora, da cuenta de que la cantidad está en perfecta condiciones y más aplausos. El público tiene ganas de Carnaval. Y llega el segundo pase.

Michelle Castro Adrián, en representación de Correduría de Seguros Broker Mediterráneo, con un diseño de Jorge González Santana, defiende una fantasía en la que predomina el blanco. ¡Alerta de dama! Jorge se reencuentra con Jorge, con sus estructuras y formas novedosas, en una apuesta arriesgada en color y un traje con una forma diferente. Hasta ahora la selección musical en general lejos de sumar parece un Himalaya que hay que subir.

Y llega Noemí Albelo Fernández, en representación de Bonnet Suministros y Maquinarias SL, con un diseño de Cavi Lladó. Sin duda, el mejor traje que han hecho hasta la fecha Víctor y Carolina. Fino, elegante, entre arcos de plumas que crecen año tras año.

Llega la otra gran favorita: Elizabeth Ledesma Laker, en representación de McDonald’s y El Día-La Opinión de Tenerife, con un diseño de Alexis Santana. El traje es una maravilla. Es arte de Alexis Santana, con capacidad para transformar las argollas de las latas de refresco en la malla del cuerpo o las placas bases de un ordenador en joyas... Y todo, para conectar. ¡Alerta de reina!

Y cierra el segundo bloque Cathaysa Medina Brito, en representación de 5 Océanos, Boutique del Congelado, con un diseño de Zara Davinia Díaz. Una apuesta arriesgada que defiende la profesora de inglés del Tomás Iriarte con potencia. Garbo. Con blanco intenso, que parece tener una Luna en movimiento. Y acaba así el segundo de los tres bloques.

A ritmo de «El ciclo de la vida», de El Rey León, una representación de las rondallas defiende que son seña exclusiva del Carnaval. El número fue preparado por el maestro Juan Ramón Vinagre, director que fuera del Orfeón La Paz, cuando concursaba y llegó a ganar diecisiete primeros de Interpretación consecutivos; a los que se sumaron también un coro de voces blancos que dirige Manoly Triviño.

Tercer y último bloque de aspirantes. Yolanda Martín Camacho, en representación de Cabildo de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y Cupalma, con un diseño de Yosué Riverol. Gracias por venir. Buen papel del creador palmero que exporta el arte de Los Llanos de Aridane a Tenerife con gran formato. Buen estreno en la gala de la reina adulta. ¿Y si moja en la corte de honor?... Pues ni tan mal...

En la recta final, Noemi Díaz Leandro, en representación de Luz Hogar Tenerife, con un diseño de Jonathan Suárez. El traje de la cruz. No cuajan las músicas...

Y cierra el tercer bloque y el desfile en general Alexia Fernández González, en representación de Repsol Grupo González Canarias, con una creación de los hermanos diseñadores Cristian y Yanira Santana. La joven lo defiende a pesar de la música. En el traje cabe de todo. Tiene de todo. A ver si también coge dama... Una fantasía de la que poder sacar dos o tres.

Carnaval de calle... y recinto

Comienza la deliberación del jurado y la votación telefónica del público y el espectáculo acerca el ambiente del Carnaval de calle al recinto ferial de la mano de los vocalistas de las orquestas que comenzaron cantando entre el público: Cristian, de Saoco; Naomi, de Maquinaria; Tiara, de Nueva Línea, y Arodi, de Boys Machine... el recinto ferial se viene abajo. El público en pie. Todos quieren que sea Carnaval de Día. O de noche, pero siempre con estas orquestas canarias.

Iban a promocionar a Tito Nieves, Joseph Fonseca, Ráfaga y Elvis Crespo que actúan en el segundo Carnaval de Día del sábado 8 de marzo y quedó de fiesta que las orquestas de la tierra cantan la Marejada y se escapan las piernas.

Humor

Con el exquisito sabor de boca que deja el número de las orquestas, al humor, elegante, fino y cuidado, y hasta de vanguardia, de Carmen Cabeza, que juega a buscar pareja en una aplicación y acaba encontrando a Alexis Hernández (Alexis35). Un toque cuidado y selecto que suple precisamente el humor que le falta a Trapaseros.

En la guerra de los murgueros, pues... han logrado que ya no canten todos sino la ganadora del primer premio. Pero tal vez habría sido mejor un pasacalle que cantar el primer tema de fase. A Trapaseros, por faltarle, le faltó el gancho, la chirigota de la final que hizo sublime su actuación... y hasta le faltó el disfraz. Eso sí, primera vez que una murga del Norte, ganadora en el concurso de Santa Cruz, canta en la gala de la capital como tal.

La murga quedó como un paréntesis entre el calor y el color de la calle. De las orquestas a la batucada que llenó, y desbordó las sillas del recinto ferial, mientras se paseaban los personajes populares del Carnaval.

Alexis y Lara dieron paso a la actuación de Cariocas, primer premio de Interpretación de comparsas, que mantuvo el tirón. Y subió aún un escalón con Orishas, la conga y la actuación de Mel Ömana y la gala amenaza con desplomarse con el diálogo entre Alexis y Lara y los Orishas para hacer tiempo a que se colocaran las once fantasías, para dar paso a la coronación en una gala que fue de menos, con una obertura para olvidar, a mucho más, gracias al Carnaval de la calle, su gente y sus orquestas.