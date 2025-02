La fiesta que se esconde detrás del escenario

Tan sólo quedan unas horas para que las luces se enciendan, para que la música suene y para que el Carnaval invada el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en una de las noches más esperadas, en la que se elegirá a la Reina de la fiesta chicharrera. Y mientras los asientos aún están vacíos y el público espera ansioso en el exterior a que se abran las puertas, en la parte trasera del escenario se esconde, se vive y se siente el Carnaval que sólo unos pocos pueden ver, el de los nervios y la ilusión de las candidatas mientras las maquillan, el de los últimos retoques a contrarreloj en las majestuosas fantasías por parte de los diseñadores, y el de la incertidumbre por lo que pueda pasar después.

Este miércoles, en el backstage de la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de la capital tinerfeña, entre plumas, piedras y el murmullo escandaloso de los preparativos de este espectáculo carnavalero, todas y cada una de las once candidatas participantes en esta edición de la fiesta aseguraban, mientras sus maquilladores preparaban sus rostros, sentirse ansiosas por que llegara el gran momento, por disfrutar de hasta el último segundo de su paso por el escenario del Carnaval.

Por su parte, los diseñadores, sin ya poder disimular el agotamiento tras muchas noches sin dormir y tras largas horas de trabajo, observaban una y otra vez sus fantasías, comprobando que todo estuviese listo para el gran momento. También, todos y cada uno de ellos coincidieron en destacar el «gran nivel» de los trajes de este año, indicando que el jurado lo iba a tener muy difícil.

Últimos retoques en uno de los trajes. / María Pisaca

Juan Carlos Armas y Ainhoa Díaz

El diseñador Juan Carlos Armas estaba cansado pero tranquilo. Contó que para diseñar su traje, La Fontaine, cuya creación inició hace cinco meses, se había inspirado en el agua, de ahí que predominasen los colores azules. Entre los materiales utilizados destacó las plumas, las telas bordadas, los cristales y piedras. Aseguró que, a pesar de llevar unos 30 años participando en el Carnaval, sigue viviendo la noche de la Gala con la misma ilusión que al principio. Su candidata, Ainhoa Díaz, declaró sentirse «muy emocionada» y arropada por todo el equipo.

Alfonso Baute e Isabel González

El diseñador Alfonso Baute también se mostraba tranquilo. «Sólo tengo ganas de que empiece el espectáculo y de mostrar mi trabajo». Afirmó que para diseñar su fantasía, Etna, se inspiró en la vaquita de San Antonio, «el único insecto que sobrevive en la ladera del volcán Etna». Ha utilizado numerosos materiales, como pedrería, lentejuelas, cristales y plumas de pavo real, gallo y faisán. Su candidata, Isabel González, reconocía sentirse muy nerviosa, «pero son unos nervios buenos, de esos con los que sientes felicidad».

Santi Castro y Marta Pérez

Los nervios también se apoderaron del diseñador Santi Castro en el backstage. «Estamos con los últimos detalles y correcciones, y ya queda poco para que empiece la Gala. Quiero que todo esté perfecto». Contó que su fantasía está inspirada en la película El Cielo y tú, y que ha mezclado en su diseño los movimientos barroco y modernista. Entre los materiales utilizados destacó los «churros de piscina» y la «cartelería de fibra reciclada». Su candidata, Marta Pérez, estaba deseosa de que llegara el momento de subirse al escenario.

Preparación de uno de los trajes. / María Pisaca

Sedomir Rodríguez y Laura Fernández

El diseñador Sedomir Rodríguez, que admitió sentirse muy nervioso, indicó que comenzó a trabajar en su fantasía en el mes agosto, inspirándose en el atardecer. Manifestó que ha utilizado más de 25.000 plumas, entre otros materiales. Su candidata Laura Fernández, declaró sentir un cosquilleo por todo el cuerpo y mucha alegría.

Jorge Santana y Michelle Castro

Jorge Santana se mostraba tranquilo. Explicó que para diseñar su traje, en el que predomina el color blanco, se inspiró en los cuatro elementos de la naturaleza. Entre los materiales utilizados se encuentran plumas elaboradas a mano, telas y piedras. Su candidata, Michelle Castro, aseguraba sentirse muy emocionada y con «ganas de darlo todo».

Cavi Lladó y Noemí Albelo

Los diseñadores Cavi Lladó señalaron que comenzaron a diseñar su fantasía hace ocho meses, la cual está inspirada en la canción Stand by me. Han utilizado más de 10.000 plumas de pavo real y de faisán, además, de piedras, hierro, corcho y espejos, entre otros materiales. Su candidata, Noemí Albelo, no podía dejar de pensar, «con mucha ilusión», en el momento de subirse al escenario del Recinto Ferial.

Alexis Santana y Elizabeth Ledesma

El diseñador Alexis Santana manifestó sentirse muy feliz, «pues todo el equipo está contento con el resultado». «Hemos arriesgado mucho, pero ha valido la pena». Explicó que para crear su fantasía, Conexión, se ha inspirado en la tecnología, «porque conecta sentimientos y emociones por todo el mundo». Entre los materiales utilizados destacó las placas base, «empleadas, por ejemplo, en los ordenadores y televisores», y las anillas de las latas de refresco. Su candidata, Elizabeth Ledesma, que representa a McDonald’s y a EL DÍA- La Opinión de Tenerife, se mostró muy tranquila, aprovechando, incluso, el tiempo de espera en el backstage para leer. Aseguró que tenía unas inmensas ganas de subirse al escenario del Carnaval y de mostrar con orgullo su fantasía.

Un momento de preparación de la gala. / María Pisaca

Zara Díaz y Cathaysa Medina

Zara Díaz tampoco podía disimular sus nervios, mezclados con la alegría de poder mostrar el resultado de tantos meses de trabajo. Indicó que se ha inspirado en la luna, utilizando distintos materiales, como plumas, piedras y espejos. Su candidata, Cathaysa Medina, aseguró sentirse «sorprendentemente tranquila» y con ganas de subirse al escenario.

Yosué Riverol y Yolanda Martín

Yosué Riverol también estaba tranquilo. Explicó que para diseñar su traje se inspiró en la leyenda del Desierto de Atacama, «una historia preciosa que he querido plasmar en mi fantasía». Su candidata, Yolanda Martín, indicó sentirse entre emocionada y «ansiosa», pero también «muy feliz».

Jonathan Suárez y Noemí Díaz

El diseñador Jonathan Suárez admitió sentirse muy nervioso. Explicó que han trabajando en el diseño de su fantasía, inspirada en el mundo medieval, más de treinta personas, «pues hemos realizado un importante trabajo artesanal». Su candidata, Noemí Díaz, indicaba, emocionada, que ya quedaba muy poco para vivir el momento con el que siempre había soñado.

Yanira y Cristian Santana, y Alexia Fernández

Los diseñadores Yanira y Cristina Santana contaron que su fantasía Evara significa regalo de Dios, para la que han utilizado diferentes materiales, como plumas, «bastoncillos para el oído y palitos del café». Su candidata, Alexia Fernández, aseguró que ha pensado mucho en el momento de subirse al escenario, por lo que sentía una mezcla de nervios y emoción.