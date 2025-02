El emotivo gesto de Lara Álvarez en la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La conocida presentadora Lara Álvarez es conocida por su cercanía y los buenos gestos que tiene siempre con sus admiradores.

Este miércoles, junto a Alexis Hernández conducía la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el mejor del mundo con permiso del de Rio de Janeiro.

Once candidatas se postulaban para ser la máxima representante del carnaval chicharrero con fantasías que hicieron las delicias de todos los asistentes.

La ganadora fue finalmente Elizabeth Ledesma Laker, con diseño de Alexis Santana, representando a McDonald's y EL DÍA-LA OPINIÓN DE TENERIFE.

Momento emotivo

Una vez todas ellas desfilaron por el espectacular escenario que representaba la alegoría elegida este año, que aludía a África, se dio paso a las actuaciones musicales. Momento en el que los presentadores pudieron rebajar el estrés de toda una gala de elección de la Reina.

Fue entonces cuando una señora se acercó a ella, desde cierta distancia, para sacarle una foto.

Una risueña Lara le dijo que no, que ella "no posaba si no salía ella", y con decisión se fue hacia su admiradora y se sacó un selfie con ellla.

Después aparecieron chicas y chicos, jóvenes y mayores, incluso familias para sacarse foto con ella, a los que Álvarez respondió con su alegría habitual.

La reina de El Día

Santa Cruz de Tenerife ya tiene Reina. El Carnaval ha coronado a la joven Elizabeth Ledesma Laker como soberana de su edición dedicada a Secretos de África, con una fantasía denominada Conexión y diseñada por Alexis Santana para representar a Mc Donald's y El Día.

Así se hizo saber al final de una gala de algo más de dos horas y media de duración, dirigida por Jep Meléndez y en la que también se nombró a la corte de honor.

Primera dama de honor, Laura Fernández Ruiz, en representación de dormitorum, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, que regresó esta edición a Santa Cruz de Tenerife, tras un incursión en 2024 en la fiesta de Las Palmas.

Segunda dama de honor, Marta Pérez Baute, del Centro Comercial Añaza Carrefour, con diseño de Santi Castro creador que había logradolos anteriores tres cetros.

Tercera dama de honor, Ainhoa Díaz Sánchez, representa al Centro Comercial Alcampo La Laguna, del diseñador Juan Carlos Armas.

Cuarta dama de honor, Michelle Castro Adrián, en representación de Correduría de Seguros Broker Mediterráneo, con un diseño de Jorge González Santana.