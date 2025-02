Elizabeth Ledesma Laker: «Ganar en una gala donde hubo tanto nivel tiene más recompensa»

¡Las vueltas que da la vida!. Tal día como este jueves, en el día después de la elección de la reina, el destino ha dado la vuelta a la vida de Elizabeth Ledesma Laker, quien en el año 2020 resultó designada cuarta dama de honor con una fantasía de Santi Castro. Fue la edición en la que fue proclamada reina del Carnaval Sara Cruz Teja, con un diseño de Sedomir Rodríguez de la Sierra. Cinco años después, Elizabeth cuenta la historia de la nueva reina en primera persona. Por entonces, Alexis Santana se quedó a las puertas de la corte de honor, un privilegio que la vida le devolvió cuando presentó a su hermana, en 2023, y se rompió el maleficio.

Con Marta llegó la cuarta dama de honor hace dos años, la pasada edición, primera y la noche del miércoles, la reina. Elizabeth asegura que «ganar en una gala donde hubo tanto nivel tiene más recompensa», una reflexión que realiza desde la madurez. «La realidad es que ahora estoy más cerca de los treinta que de los veinte», comenta con jovialidad.

Elizabeth siguió al pie de la letra las indicaciones del equipo de su diseñador Alexis Santana. «No querían que les ayudara a montar el traje, sino que estuviera tranquila». Dicho y hecho. Desde las once y media de la mañana del miércoles se trasladó al recinto ferial y allí permaneció hasta que a las 19:30 horas les advirtieron que iba a pasar el jurado por la trasera del escenario para conocer de cerca el trabajo de los trajes.

Elizabeth Ledesma Laker, Reina del Carnaval, y su diseñador, Alexis Santana / María Pisaca

En ese momento se hace silencio después de casi tres días montando las fantasías. El bullicio ensordece. Es un cuerpo a cuerpo. Once candidatas, once diseñadores... solos con el tribunal calificador. Solo fue en ese momento cuando Elizabeth aparcó el libro del que se acompañó durante la espera, ‘Powerless’, de Lauren Roberts. «Apagué el móvil para no seguir recibiendo mensajes; todos en su mayoría eran de ánimos; pero tenía que estar concentrada y tranquila».

Elizabeth elogia el buen ambiente de camaradería que existió entre los equipos de la zona impar del recinto; «decías que te hacía falta un tenedor y todos se movilizaban». Cabe precisar que la trasera del escenario se divide en dos áreas, pares e impares, donde se asignan los trajes según el número asignado en el desfile. Y el destino caprichoso colocó frente por frente a los dos diseñadores que a priori partían como favoritos: Santi Castro, con tres cetro consecutivos, y Alexis Santana, sin una corona de reina adulta... que se le resistió quince años, hasta que llegó la noche del miércoles.

El traje: odio o amor

La soberana del Carnaval dedicado a ‘Secretos de África’ analiza las claves del éxito de su fantasía. «Sabía que el traje era súperarriesgado: o que enamora y te encanta o lo odias y lo aborreces». Y visto el veredicto del jurado conquistó.

Elizabeth explica que «en realidad la fantasía está hecha con basura reciclada, con despojos: con placas bases de televisiones y ordenadores y con anillsa de latas de refresco o cervezas que luego se pintaban de dorado, se les pegaba una piedra y se trenzaba por cuatro extremos formando una malla». Con la satisfacción y el orgullo de llevar un trajazo, con mucho trabajo, la candidata de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife afrontó el desfile.

El traje es superarriesgado: o te encanta o lo odias; gracias al ingenio de Alexis y el equipo se transforma la basura en una auténtica joya

Evitó ver el desfile de sus predecesoras sobre el escenario mientras repasaba los últimos movimientos coreográficos. Y enfiló la rampa, se abrió la puerta y allí estaba el público, el pueblo de Santa Cruz de Tenerife que la animó´y elevó a reina. «Cuando salí del giratorio una rueda se trabó, pero yo tiré para adelante con la cadera con la misma fuerza que transmitía el público, al que animaba con las manos a aplaudir. Me crecí. No sé de dónde saqué fuerzas pero continué el desfile como si nada; estaba en una nube con los espectadores aplaudiendo».

Ya en la coronación, recuerda que estaba detrás de los presentadores, sobre el escenario, y hacía esfuerzos por escucharlo. Leyeron la cuarta dama, luego la tercera, la segunda, la primera y... «Santa Cruz de Tenerife ya tiene nueva reina del Carnaval», dijeron al unísono Lara Álvarez y Alexis Hernández, cuando el nombre de Elizabeth fue uno en el recinto. «Recuerdo al equipo que me gritaba por detrás. Eres tu, muchas felicidades. Disfruta, llegó tu momento». «Estoy muy feliz», reconoce la reina. Tan buen ambiente hay entre las once aspirantes que han formado un grupo para salir juntas al Carnaval que reina en la calle.