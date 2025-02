Alexis Santana: «Lo mejor: darle el cetro a mi equipo incondicional»

«Todavía estamos procesando todo lo que ha pasado». Elizabeth Ledesma Laker y Alexis Santana hablan en plural, con los mismos sentimientos y un orgullo recíproco que muestran cuando se deshacen al hablar el uno del otro.

«Es un sueño hecho realidad», cuenta la reina, mientras Alexis admira la templanza y seguridad que siempre mostró Elizabeth en lograr su objetivo. «Me llamaba la atención cuando antes de la gala ella me decía que había elegido la ropa para el día después, cuando tuviera que atender a los medios. Me daba miedo tanta ilusión y que no se correspondiera luego», admite el diseñador de Santa Úrsula, pero es que su candidata hacía bueno el dicho de que soñar no cuesta nada. Y en ello se afanó.

Alexis tenía el pálpito en la trasera de escenario de que había posibilidades de lograr el cetro... pero después de tantos chascos, no quería hacerse ilusiones. Han sido quince años de espera... hasta que ha logrado su primer título de reina adulta, el único que le faltaba, pues ya conocía estas mieles en la categoría infantil y de mayores en ediciones anteriores.

El diseñador agradece las muestras de cariño y las felicitaciones recibidas por el resto de los equipos, de todos. «Sí, lo conseguimos, me gritó Alexis cuando escuchó la lectura del veredicto en el momento que se anunciaba que yo era la reina», explica Elizabeth.

La idea que nació para conectar Tenerife con el mundo, acabó también sintonizando con el jurado y el público. «Precisamente porque la mayoría de las palabras bases de ordenadores y televisores son verdes, aunque las hay azules, de ahí surgió la tonalidad».

María Plasencia

En mayo se comenzó a idear el diseño, si bien la elaboración se inició en noviembre. «El realidad es un traje reciclado, con casi mil placas de ordenador y con más de cinco argollas de latas de refresco». «¿Cómo conectar? Desde la tecnología», se responde Alexis, que admite que el traje no llega al límite de las dimensiones establecidas en las bases. «Todavía no me lo cree», apostilla como su mantuviera dos conversaciones a la vez». «Nunca imaginé que conseguir el cetro fuera así».

La recta final se inició el domingo cuando el traje se trasladó al recinto, si bien el montaje definitivo fue en las última veinticuatro horas. «Cuando estábamos detrás y vimos las otras fantasías vimos el nivel tan alto que hay este año; temí no ganar. Pero cuando se celebró el primer ensayo sobre el escenario y se activaron los focos... el traje tenía en efectazo».

En realidad, son dos fantasías en una. De lejos prima el verde y mucho brillo en esa configuración de una red de la que salen cables y hasta un chispazo, en blanco...

Pero más allá de esa definición, el traje que hizo Alexis para Elizabeth es una locura. A modo de pistas para deleitarse, la malla elaborada por las argollas, o el ule reciclado elaborado por materiales plásticos retirados precisamente por McDonald’s, una de sus empresas patrocinadoras como los plásticos y las cañitas y que se han tornado en una joya de traje.

Alexis agradece la libertad que le han dado sus empresas patrocinadoras, McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, que han respetado su creatividad, el cuerpo de la fantasía, los materiales. «Desde que les enseñé el diseño, solo un encargo: ¡atrévete!». Y así ocurrió. El diseñador se rompe. Le viene su equipo a la cabeza. Los años de desierto. Cuando no había premios. «Lo mejor de todo esto es poder darle el cetro a mi equipo, siempre incondicional».

La parábola del residuo y la joya

«La idea del traje no nació de repente, es fruto de varios días donde Alexis, como siempre, va realizando a mano alzada el dibujo de la fantasía y buscando aquellas formas e ideas que quiere expresar», cuenta David, uno de los miembros destacados del equipo de Alexis Santana.

«Este año conexión nace de querer llevar una fantasía que fuera memorable, esas que el público recuerde con el transcurso de los años y además de memorable la palabra moderno se quería que estuviera presente si o si. inspiraciones de alta costura como schiaparelli están presentes en la fantasía, en esa utilización de placas base recicladas, embellecidas y transformadas».

«A Alexis le parecía que ahí podía estar la clave y quiso transformar esas placas de pequeño tamaño en algo de las dimensiones de una fantasía del carnaval de santa cruz de Tenerife agregando material reciclados como plásticos, anillas de latas de refresco etc y transformar esos desechos en un traje joya que conectara con todos los carnavaleros del mundo a través de lo que en la actualidad nos une estemos donde estemos, la tecnología». Fue el objetivo y por obra y arte de Alexis Santana, los residuos se tornaron en una joya que luce Elizabeth Ledesma Laker, su reina; la reina de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife. La reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025.