Alexis I de Carnaval

«Menos de una primera dama no podemos quedar». Fue el objetivo que se trazó Alexis Santana (Santa Úrsula, 1989) cuando repitió por segundo año consecutivo en su condición de diseñador de cabecera de McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife. Se trata de la primera vez que alcanza este codiciado objetivo que, a su vez, entraña romper la racha de Santi Castro, que hasta ahora sumaba tres reinas consecutivas de las siete que acumula en total.

El joven que de niño admiraba el trabajo del actual presidente de la Asociación de Diseñadores del Carnaval logró conexión en su segunda edición con las actuales firmas comerciales, después de que a finales de 2023 se le invitara a tomar el testigo a Daniel Pages (rey de reinas 2014 y 2016), que se incorporaba al equipo artístico designado por la organización en calidad de máximo responsable de las galas de elección de las reinas infantil y de los mayores.

2024 fue el Nacimiento de Venus, título de la primera fantasía, y también primera dama, para McDonald’s y EL DÍA que acabó por conectar la noche de este miércoles 26 de febrero.

Alexis Santana celebra esta edición quince años como diseñador; atrás queda la primera vez que presentó una reina infantil en Los Realejos en 2010 y estuvo a punto de dejarlo. Uno de los creadores más jóvenes repitió experiencia y logró el cetro de la cantera, y llegó a Santa Cruz, donde ganó una infantil.

Sus padres juegan un papel fundamental en esta trayectoria. Su progenitor, Ángel -más conocido por Santana- y su madre Esther, su tía Marisa...

Alexis Santana desembarcó en el diseño del Carnaval por casualidad. Siendo estudiante de la Escuela de Arte Fernando Estévez, en Santa Cruz, confeccionó un traje en una asignatura que llevaba el profesor Javier Eloy Campos. Era una fantasía reciclada que se presentó en la gala; sería en el año 2007 o 2008. Eso le despertó la curiosidad y se decantó por la Arquitectura Efímera, hasta que presentó mi primera fantasía en Los Realejos sin saber ni qué materiales se utilizaban. Eso fue en 2010. Tras esa primera experiencia, se planteó que «eso» no era lo suyo, pero volvió a la carga con su hermana Marta -catorce años más pequeña que él-, también en Los Realejos 2011, y ganó, y se puso otro objetivo: participar en Santa Cruz.

También de la mano de Marta, en 2012 se presentó en la gala infantil de Santa Cruz y logró la cuarta dama y, al año siguiente, 2013, el título de reina infantil, lo que le hizo de nuevo buscar nuevas metas: la gala adulta. Dicho y hecho. En 2014 presentó su primer traje adulto, como así ha venido ocurriendo, con la salvedad de 2016, que no estuvo en la gala de la reina, sino en la tercera edad y la infantil, donde logró segunda y cuarta dama, respectivamente. Sus «musas» han sido, entre otras, su hermana y su abuela, Isabel Luis. Y esta edición, con McDonald’s y EL DÍA-La Opinión de Tenerife Elizabeth Ledesma Laker.

En 2017 se declaró con Bésame y Ana Gloria San Antonio Castillo, y quedó finalista de la gala adulta, a las puertas de la corte de honor. Irrumpió al año siguiente con La novia de la muerte, que defendió Paula Abreu Méndez. En 2019, con su mejor amiga, Yazmina Galván, con Hierba santa, y volvió a quedar a las puertas del cuadro de honor.

Ana Benavides, en 2020, con Me siento bien, fue la apuesta de Alexis Santana y continúa anclado en el mismo puesto. Con Naomi Cabrera Pulido logra la Guardia del Cetro en el Carnaval de transición 2021, y al año siguiente Idaira Borges Tena, con la fantasía Paradiso. Mismo puesto.

2023 concurre con Marta, su hermana, y el diseño Historia de una reina, que rompió la maldición y lo aupó como cuarta dama. «Hasta que no me presentes a mí no vas a conseguir nada», le advirtió. Y tuvieron que pasar 9 años. En 2024 llegó la primera dama y anoche, su primera reina.