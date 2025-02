Tito Nieves se suma a Elvis Crespo, Ráfaga y Wilfrido Vargas

Tito Nieves, considerado cariñosamente como el Pavarotti de la salsa, completa la oferta musical preparada por Fiestas para la tarde-noche del segundo Carnaval de Día, que se desarrollará el 8 de marzo en el escenario de la avenida Francisco La Roche. Junto al portorriqueño, nombre que se confirmó la tarde de este martes, estarán Elvis Crespo, Wilfrido Vargas y Ráfaga...

El amor más bonito, Sonámbulo, el hit de salsa en inglés I like it like that, o De mí enamórate, Fabricando fantasías, El amor más bonito, Almohada, Señora Ley, Piragüero y Los Rodríguez son solo algunos de los temas de la amplia trayectoria musical de este cantautor y músico puertorriqueño de salsa con cinco décadas sobre los escenarios.

A finales del pasado enero, el salsero Tito Nieves anuncia su última gira mundial, que se plantea como un recorrido inolvidable de la trayectoria del intérprete.

En aquella oportunidad, en un comunicado, aseguró: «Regreso para brindarte lo mejor de mi música. Quiero que me acompañes en uno de los conciertos más importantes de mi carrera», una cita que brindará el_Carnaval el 8 de marzo.