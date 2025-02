Todo preparado para la gala de la reina del Carnaval que presumirá de espíritu isleño

Más de mil personas protagonizarán la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que se celebra este miércoles, desde las 21.30 horas y que se prevé la asistencia de siete mil personas. El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, agradeció la entrega de cuantos participan en el Carnaval y en especial a los diseñadores y sus equipos.

Caraballero también destaca el trabajo desarrollado por Jep Meléndez, director del espectáculo por segundo año consecutivo. También estuvo arropado por los presentadores Alexis Hernández, a quien definió como enciclopedia del Carnaval, y Lara Álvarez, llegada de la Península y que se ha imbuido entre los grupos y equipos de diseñadores. "Es un espectáculo único y preparado por muchísimo cariño".

También acudió la consejera delegada de Turismo del Cabildo de Tenerife, que puso en valor el trabajo que hay detrás y en particular el esfuerzo de las candidatas a reina, así como a sus patrocinadoras. "Eso hace que sea una gala brillante", realzó.

Jep Meléndez, el director de la gala, reconoció que es un lujo y una suerte estar al frente del espectáculo que reunirá a mil personas, con una obertura con las de trescientas.

Presentación de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 / Andrés Gutiérrez

"África es ritmo", dijo, para anunciar el viaje que supondrá la elección de la soberana desde la Sabana de Tenerife. "Es un sueño para mí trabajar con Orishas", tras poner en valor a los presentadores. Se pondrán medios técnicos para hacer si puede ser que brillen más sus fantasías.

"Me estreno de una manera privilegiada", dijo la presentadora de Supervivientes que competía en sonrisa eterna con Caraballero. "El Carnaval es espectacular. He podido hablar con las candidatas y es espectacular el trabajo durante meses para tres minutos de desfile". "Encima tengo al lado al erudito del Carnaval de quien intento exprimir todo lo que me deja", dijo la presentadora en referencia a Alexis Hernández, que le devolvió el cumplido: "Lara es capaz de entudiarmos". También quiso recordar que "todo lo que soy es gracias al Carnaval".

"No conozco a nadie como Jep Meléndez que sigue enamorándose de pequeñas cosas del Carnaval", continuó el maestro de ceremonia. Y también palabras bonitas para la organización: "Mañana vamos a ser testigos del espectáculo de las Islas Canarias, nos vamos a poder subir a la guagua con Orishas para mostrar y presumir de nuestro espíritu isleño". "Exponemos lo que somos al mundo", ese es el reto que asume Alexis Hernández y también el equipo que hace la gala de la reina.

Roldán y Yotuel, de Orishas, estuvieron también sobre el escenario del Recinto Ferial. El primero dijo que estaba asustado porque "somos dos contra siete mil, pero vamos a ganar juntos". "Para ser feliz lo único que me hace falta son las piernas de Lara", añadió. "Hicimos la gran canción del Carnaval de Tenerife en 2008, pero no voy a llorar porque siento alegría".

Yotuel se sinceró sobre su sentimiento a las Islas: "Gracias a Tenerife y a Canarias hemos triunfado en el mundo. Es la primera vez que actuamos en una gala del Carnaval de Tenerife. Es muy importante para los chicharreros. Cuando grabamos la canción en 2008, la gente del Carnaval nos decía que participaban sin que nadie les pagara. Lo hacían porque les salía del corazón". "Ser isleño es otra magia", dijo Yotuel, haciendo suyas las palabras de Alexis Hernández. "Cantar, recordar 'A lo cubano', la canción de 'La Conga' es una bendición. Aquí estamos. Orishas para siempre. Vinimos a disfrutar".