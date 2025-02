Alexis Hernández: «En la gala se verá el Carnaval de verdad»

El escenario del Recinto Ferial, altar donde se celebra en la noche de este miércoles la gala de elección de la reina, acogió a primera hora del martes la presentación oficial de la proclamación de la soberana. Al frente, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, quien compareció arropado por los maestros de ceremonia, Alexis Hernández y Lara Álvarez -conocida por su participación como presentadora de Supervivientes, de Telecinco-, así como la consejera insular de Turismo del Cabildo de Tenerife, además de los componentes del grupo cubano Orishas, Roldán y Yotuel, que han elegido Santa Cruz para reaparecer en los escenarios tras cinco años.

Al margen de palabras protocolarias, los presentadores Alexis Hernández y Lara Álvarez contagian no solo buena sintonía, sino orgullo de pertenencia. El primero, desde la experiencia; la segunda, desde la implicación como pocas por contagiarse de Carnaval. Y todo eso sazonado con una gran empatía entre ellos.

La voz del Carnaval, y también de la Radiotelevisión Canaria, Alexis Hernández, alardeó de espíritu isleño: «En la gala se verá el Carnaval de verdad». Y, desde su generosidad y grandeza, no se quiso arrogar el protagonismo, sino que sumó a su compañera en las tareas de presentación de la gala.

«Llegué y besé el cielo», dijo Lara Álvarez, quien se mostró agradecida a la acogida y ayuda recibida por Alexis Hernández para conocer la fiesta, sin ocultar su desconsuelo porque llegó el domingo, comenzó a ensayar desde el lunes y regresa el jueves. «Para el próximo año ya tengo bloqueada la agenda una semana antes y otras después del Carnaval», contó.

Alexis pone en valor el interés de Lara. «El lunes, antes de ensayar, quería conocer la ciudad y se perdió sola por Santa Cruz. Se fue a la plaza Candelaria, se compró un perrito caliente y acabó en la feria. Le encanta estar en contacto con la gente, conocerla».

«Yo he estado en Tenerife, pero nunca he vivido el Carnaval, y tener el privilegio de estar de la mano de este señor (Alexis Hernández) es maravilloso; desde el primer momento me está contagiando. Y no es solo su capacidad comunicativa, sino su capacidad de transmitir las emociones que de verdad conlleva el Carnaval, desde la cultura y la buena relación que mantiene él. Estos días tengo las emociones a flor de piel».

Alexis Hernández agradece las palabras de Lara Álvarez. «Hubo química desde el primer momento», admite él. Mientras ella asegura: «Es un compañero que lo pone todo a disposición para que se disfrute». «Es una gran profesional, se nota en los primeros dos pasos; pero más allá de eso, es una persona muy dulce, muy cercana y muy amable; parece canaria. Dicen que los del norte son más fríos, pero no es el caso», deslizó el presentador, un piropo que entusiasmó a su compañera. «Siento Tenerife como mi segunda tierra», apostilló Lara, que admite que regresará a casa el jueves desconsolada.

Sobre la gala, Alexis Hernández adelanta que «va a haber un Carnaval de verdad; es lo que le espera al público», tras reconocer que lo difícil, tanto en su caso como en el de Lara, será no emocionarse. Y toma un respiro antes de seguir. «Los ensayos me han puesto la piel de gallina; la gala va a ser descomunal porque es una cuestión de emotividad muy fuerte para mí», continuó el comunicador santacrucero, que repasó el nombre no solo de los grupos participantes, sino que también hizo referencia a la familia del Carnaval, en general. Y, por supuesto, a los diseñadores y a las candidatas.

De nuevo Lara Álvarez protagonizó en el primer ensayo general un escarceo, esta vez sin salir del Recinto Ferial, para conocer a las chicas y a los equipos de trabajo de las fantasías. «He visto hasta abuelas que trabajan y ayudan en los trajes». La presentadora admite su admiración por la gente, tanto que ya cuenta los días para volver, a sabienda de que tiene a su vera al mejor guía de Carnaval, el propio Alexis Hernández.

La segunda de Jep

En la rueda de prensa de la presentación de la gala, Jep Meléndez, el director, reconoció que es un lujo y una suerte estar al frente del espectáculo que reunirá a mil personas, con una obertura con más de trescientas.

«África es ritmo», dijo, para anunciar el viaje que supondrá la elección de la soberana desde la Sabana de Tenerife. «Es un sueño para mí trabajar con Orishas», tras poner en valor a los presentadores. Se pondrán medios técnicos para hacer, si puede ser, que brillen más sus fantasías.

Presentación de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 / Andrés Gutiérrez

«Me estreno de una manera privilegiada», dijo la presentadora que competía en sonrisa eterna con Caraballero. «El Carnaval es espectacular. He podido hablar con las candidatas y es espectacular el trabajo durante meses para tres minutos de desfile». «Encima, tengo al lado al erudito del Carnaval, de quien intento exprimir todo lo que me deja», dijo la presentadora en referencia a Alexis Hernández. «Todo lo que soy es gracias al Carnaval», dijo éste.

«No conozco a nadie como Jep que sigue enamorándose de pequeñas cosas del Carnaval». «Vamos a ser testigos del mayor espectáculo de las Islas Canarias, nos vamos a subir a la guagua con Orishas para mostrar y presumir de nuestro espíritu isleño», alardeó un tan emocionado como ilusionado maestro de ceremonia.

Roldán y Yotuel, de Orishas, estuvieron también sobre el escenario del Recinto Ferial. El primero dijo que estaba asustado, porque «somos dos contra siete mil, pero vamos a ganar juntos». «Hicimos la gran canción del Carnaval de Tenerife en 2008, pero no voy a llorar porque siento alegría».

Yotuel se sinceró sobre su sentimiento a las Islas: «Gracias a Tenerife y a Canarias hemos triunfado en el mundo. Es la primera vez que actuamos en una gala en Tenerife. Vinimos a disfrutar».