Alexia Fernández González: «Esto es duro tanto física como mentalmente y hay que estar bien preparada»

Preséntese usted: ¿quién y cómo es Alexia Fernández?

Tengo 20 años, vivo en Barranco Grande y soy estudiante de Higiene Bucodental, aspirante a la carrera de Odontología. Vengo de una familia muy carnavalera y diría que soy cariñosa, muy intensa y bastante responsable.

¿Cuáles son sus aficiones?

La principal es el deporte, en concreto el takewondo, que practiqué desde pequeña durante 14 años. Cuando lo dejé empecé con el gimnasio y hasta hoy. También la música, viajar y pasar el tiempo con mi familia y mis amigos.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Cristian y Yanira lanzaron un castin al que nos presentamos 29 aspirantes, se hizo una selección y quedamos diez finalistas. Fuimos luego a una gala y tuve la suerte de que el equipo confiara en mí como candidata para su fantasía.

¿Qué sintió en ese momento?

No me lo creía, es algo que sueño desde muy pequeña y muy difícil de conseguir. Estoy muy agradecida, me considero afortunada y lo voy a disfrutar mucho.

¿Conocía a sus diseñadores?

Sí, el padre de Cristian y Yanira, Falo, estuvo en Bambones muchos años y mi padre es su director musical; eran muy amigos.

¿Es muy carnavalera?

Lo llevo en la sangre. Mis abuelos eran de la Unión Artística El Cabo, mi padre (Julio Alexis), cuando pequeño, y ahora de Los Bambones; mi madre estuvo en Marchilongas y yo, también. Lo vivo en casa todo el año. Salgo siempre que puedo y prefiero el de la noche.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Ir al Coso con mi padre desde que tengo uso de razón y poder compartir esta pasión con él.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Me lo curro bastante e intento siempre buscar alguno sobre la temática (África, este año).

¿Qué cree que necesita una candidata para ser reina?

Más allá de la belleza canaria, única, el sentimiento de saber qué representas, qué es el Carnaval. Además de un trabajo potente física y mentalmente, porque es muy duro y hay que estar preparada.

¿Cómo se ve de opciones?

Trabajamos para ganar y todas estaremos preciosas; ese día se verá. Creo tener una fantasía merecedora de ser la de la reina. ¡Ojalá!

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Diría que no, porque es muy bonito conservar las tradiciones, aunque todo el mundo tiene derecho a tener sus oportunidades.

¿Y una gala drag en Tenerife?

Tampoco la veo. Es uno de los actos que más me gustan, algo tan único y propio de Gran Canaria que eso lo hace especial, también. Es como Los Indianos, en La Palma.

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

Como algo único; le recomendaría que viniese a ver la magia del Carnaval de Tenerife, que para mí es el mejor del mundo. Algo único, mágico, divertido y donde, sin duda, se lo van a pasar genial.

¿Sigue a algún grupo?

Obviamente, a Los Bambones. Soy murguera de nacimiento, de cuna, y me corre por las venas. Mi corazón late bambón y entre las femeninas, por Marchilongas. También soy muy de la comparsa Joroperos, o de la rondalla Unión Artística El Cabo, donde salió mi padre, también.

¿Se dedicaría a la moda?

No me lo había planteado. Ya fui primera dama en las Fiestas de Mayo de este año, llegó esta oportunidad, un sueño para mí. Si sale, las puertas están abiertas, me encantaría y no lo descarto.