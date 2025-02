Valkirias logra triplete de primeros en rondallas

Histórico concurso de rondallas, y no solo por la ausencia del Orfeón La Paz. Otros laguneros, en este caso laguneras, acapararon todos los primeros en una velada mágica gracias a Valkirias, que logró el triplete, con una Vicky López incontestable en su ejecución, dejando en segundo de solistas a Besay Pérez, que regresaba con El Cabo, tras un descanso.

La formación que dirige Israel Espino se tuvo que contentar con un segundo de Interpretación, después de tres ediciones en lo más alto, mientras que el tercero al mejor repertorio fue para la Masa Coral Tinerfeña. Accésit, para Rondalla Mamel’s.

En Presentación, pleno de Valkirias, con sus estampas goyescas, seguidas de Los Aceviños; tercero, para Masa Coral Tinerfeña y accésit, para Peña del Lunes.

En Solistas, la magistral Vicky López, seguida de Besay Pérez, de El Cabo; tercera, Sonia Gil, de Masa Coral, y accésit, para Leyla Melo, de Peña del Lunes. El premio Pulso y Púa, para El Cabo; y el mejor Arreglo Musical, también para Israel Espino.

Agrupación Lírica La Rondalla Asociación Mamel´s / Arturo Jiménez

1- La Rondalla Mamel’s (2013).

Aunque el sorteo que deparó el orden de actuación contemplaba la actuación del Orfeón La Paz abriendo el certamen, los problemas internos de la formación que todavía preside Julián Brito motivaron su ausencia. Por ello, la formación que dirige David Duque abrió la cita con la lírica. Obras:

De los 25 minutos del tiempo de actuación acabaron holgados. De sus tres obras, comenzaron con la ópera ‘Ciao Donizetti’ con arreglos de David Duque Infante y la intervención como solistas de María Elizabeth García Pérez.

La segunda obra de Mamel’s fue la ópera ‘Alzira’ y finalizaron con la obra libre ‘Corazón Corazón’, en el que se anunció a Eliseo Pérez Esteban como solista. Lucieron la fantasía titulada ‘Sinfonía Mamel’s’, diseñada por Juan de la Cruz Ormazábal Sigut y confeccionada por Francisco Brito Pérez.

Agrupación Lírica La Rondalla Asociación Mamel´s / Arturo Jiménez

2- Gran Tinerfe (1982).

En la presentación, el maestro de ceremonia del certamen recuerda, por expreso deseo de la rondalla, a Ramón Felipe de León, componente recientemente fallecido.

Su director se metió en el papel y hasta se presentó con máscara ante el público hasta que se descubrió para afrontar el primero de sus temas.

Con Antonio Arcadio Acosta Martin y en la dirección de pulso y púa con Antonio Afonso Sánchez, arrancaron con ‘La Montería’, zarzuela que incluye los arreglos de los maestros de Gran Tinerfe. Como solista, Margarita González Báez.

Siguieron con la obra «Non ti acordar di», también con arreglos de Antonio Afonso y Antonio Arcadio Acosta. Y como solista, Sebastián Anastasio Pérez Pérez

En un intento por buscar mayor popularidad, es su obra «Mecano», con arreglos de Antonio Arcadio Acosta y Antonio Afonso.

Y en el papel de Ana Torroja, la componente Yaiza Torres Hernández. Les sobró casi nueve minutos de los 25 asignados para todo el repertorio. Visten la fantasía ‘Yawara’, con diseño de la propia rondalla Gran Tinerfe.

Gran Tinerfe / Arturo Jiménez

3- Unión Artística El Cabo (1942).

Con sueños de Libertad, título de su fantasía, se presentaron con el maestro Israel Espino al frente.

Gritos de apoyo. Incluso por partida doble. Se descubren de su pequeño tocado y comienza el recital. Tres consecutivos de Interpretación e iban en busca del cuarto.

Su primera obra, ‘El Pirata’, con una exhibición no solo del coro sino en particular de la orquesta de pulso y púa que prepara el joven maestro Ángel Luis Falcón López. De nuevo, El Cabo deposita su confianza en el solista Roger Gutiérrez.

Su segunda, ‘Nabucco’, en otra demostración de su exquisita orquesta de pulso y púa.

Y finalizaron con una obra libre. ‘Marina’, en el regreso de Besay Pérez, que coincide además con el descanso de Javier Hernández, que desde hace unos meses dedica su tiempo a su pequeño recién nacido, cultivando la cantera de esta familia de músicos.

Si en el pasado Besay Pérez inició la transición de rondallas, en su caso El Cabo, rumbo a murgas, con Zeta-Zetas, el concurso de este año supuso el estreno como rondallero de Julio Alexis Fernández Calzadilla, director musical de Bambones, además de integrante de la murga de El Cardonal, y responsable del montaje del repertorio de Marchilongas.

Unión Artística El Cabo / Arturo Jiménez

4- Los Aceviños (2000).

Están de aniversario. Celebran 25 años como coral. Estrenan directora, Shaila Machado, que en la pasada edición militó como componente de la gran ausente de esta edición, el Orfeón La Paz.

Los integrantes de la formación que preside Juan Cano de la Rosa comenzaron su tiempo de concurso con la ópera «Va Pensiero», de Nabuco, con arreglos de la propia Shaila Machado.

Su segunda obra, la zarzuela «Ronda de enamorados (La del Soto del Parral)», para despedirse con una obra libre, el popurrí «Así se siente México», que contó con su presidente también como solista, Juan Cano, así como Emma Cano Curbelo.

La coral lírica Los Aceviños luce la fantasía denominada «Al Servicio de la Reina», un diseño inédito tomado de la colección del recordado y admirado Luis Dávila.

Los Aceviños / Arturo Jiménez

5- Valkirias (2013).

A las órdenes del carismático Antonio Hernández, se presentaron con voces como los ángeles. Es la única rondalla femenina no sólo de los siete colectivos en concurso sino en la historia del Carnaval.

La potencia del coro, incluso femenino, la elegancia y limpieza de las cuerdas... exquisitos.

Pero lo mejor estaba por venir. Y comenzaron su tiempo en concurso con la ópera «Il Trovatore», con arreglos del maestro Antonio Hernández Rodríguez.

En su segunda acariciaron el cielo y para ello Vicky López, su solista, se encargó de poner la alfombra roja en la zarzuela «El Barbero de Sevilla» y como broche de oro, tercera obra libre, una «Insalata Italiana» que alimentaba el alma y alegraba los oídos con la solista Celia Martín.

Lucen este año la fantasía «Ronda Goyesca», un diseño de Lito Díaz. Enamoraron.

Las Valkirias / Arturo Jiménez

6- Peña del Lunes (1965).

Dirigidos por José Antonio ‘El Flaco’ se presentaron con un repertorio comercial.

De primero, la opereta «Venezuela», con una de su solista talismán y una de las voces más celebradas, Leila Díaz Melo.

Siguieron con la zarzuela «En un país de fábula (La Tabernera del Puerto)», con la intervención de la solista Beatriz Rodríguez Siverio.

Y cerraron con su obra libre «Pasodoble de los Chisperos», de la zarzuela «La Calesera», con arreglos de José Antonio González. No faltó otra canción de regalo al público para despedirse con «Gracias por venir».

Lucen la fantasía «Del color de Senegal a la sabana del Carnaval», creación del Equipo formado por Toña, Mili, Cristo y Delia.

Peña del Lunes 1965 / Arturo Jiménez

7- Masa Coral Tinerfeña (1930).

Dirigidos por Javier Jonás demuestran su mejoría ascendente. Abrieron con la zarzuela «El Niño Judío» y con la solista Andrea Suárez Navarro. Siguieron con la ópera «Prodana Nevesta (La Novia Vendida)», con arreglos del maestro Javier Jonás.

La histórica rondalla sorprendió al interpretar esta obra en checo, con la complejidad que supone no sólo la musicalidad sino también la vocalización. Y antes, en su arranque, demostración de su pulso y púa. Se despidieron con la obra libre que suma «Medley: Let it be» (Beatles), «Proud Mary» (Tina Turner), «Oh Happy Day» (Gospel) y «Think» (Aretha Franklin) y para poner color, la voz de la solista Sonia Gil Armas. Avanza la rondalla. Se suma al estilo iniciado por Valkirias, La Rondalla Mamel’s y la desaparecida Troveros de Nivaria y conquistan con su obra libre, después de demostrar que igual cantan en checo que en inglés y mantener en la mayoría de su repertorio la esencia lírica. «Oh, happy Day!»

Masa Coral Tinerfeña / Arturo Jiménez

Lucen la fantasía «Oráculo de Sheba», diseño de Yaiza Suárez Alonso y Anna Moles Blanco y con la confección de Marta de la Rosa.

La Masa siempre sorprende. n