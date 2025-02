Noemí Díaz Leandro: «Este carnaval es locura, en sentido positivo, porque lo pasas bien y por la gente»

Preséntese usted misma: ¿quién y cómo es Noemí Díaz?

Tengo 21 años, resido en Barranco Grande y me considero una persona muy carnavalera, muy risueña y bastante fiestera, lo llevo en la sangre. Ahora estoy haciendo unas prácticas por la mañana en un centro de estética.

¿Cuáles son sus aficiones?

Pues la verdad es que me gusta mucho la playa, viajar, ir al gimnasio... Son cosas chiquititas que me agradan mi vida.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Me presenté a las Fiestas de Mayo, Jonathan (Suárez, el diseñador), al que no conocía de antes, me vio y me dijo: te quiero conmigo en Carnaval. Me lo pensé porque es algo muy grande que no se da todos los días, pero dije, venga, no me lo pienso tampoco mucho.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Sí, es súper importante ser candidata a reina del Carnaval. Alegría y emoción, claro pero también responsabilidad porque es una cosa bastante potente.

¿Es muy carnavalera?

Llego siempre al Carnaval a tope. Salgo todos los días, a no ser que tenga algún trabajo, pero si se puede, a la calle. Prefiero el carnaval de día, sinceramente, porque por la noche la gente va más a emborracharse y esas cosas; por la mañana es más carnaval.

¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?

Fue con mi madrina y mis padres en una carroza; creo que tenía como tres añitos. Eso desde que tengo uso de razón, porque antes también iba a los carnavales. Mi madre es muy carnavalera y colabora con la murga Reconectados, que no sale a concurso.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Suelo salir en grupo con mis amigas con un disfraz currado, aunque a veces cuando hay prisa, voy al chino a coger cuatro cosas y ya está.

¿Qué cree que necesita una candidata para convertirse en reina del Carnaval?

Algo diferente respecto a otros años. Depende de la fantasía también. Por ejemplo, si es un traje elegante tiene que ser algo elegante, pero si se trata de animar al público, se anima. Primero adaptarte tú y segundo conectar con el público es fundamental.

¿Cómo se ve en cuanto a opciones de ganar?

Creo que sí, que es posible. A día de hoy todas tenemos opciones.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, veo factible un rey del carnaval. Sería algo bastante curioso, atractivo y estoy seguro de que muchas personas querrían tener esa oportunidad.

¿Y cómo vería una gala drag queen en Tenerife?

También, me encanta. Me gusta mucho la estética drag y veo siempre por la tele la gala de Las Palmas.

¿Cómo le explicaría el Carnaval a alguien de fuera?

Pues que es una locura en el sentido positivo de que te lo pasas bien, hay buen ambiente y, sobre todo por las personas, por la gente. Que se animen y vengan.

¿Sigue a alguna murga o grupo del Carnaval?

Es algo complicado porque de murgas me gustan Bambones, Diablos, Trapaseros.... Me lo paso bien con todas y con el resto de agrupaciones también.

¿Le gustaría dedicarse al mundo de la moda?

Sí me gustaría meterme en este mundillo. Si se da ahora, pues lo agradecería, pero si no, no pasa nada, sigo con la estética, algo vinculado al Carnaval y a la moda.