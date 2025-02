Yolanda Martín Camacho: «Ilusión, compromiso, responsabilidad y pasión: el cóctel para ser reina»

Preséntese usted: ¿quién y cómo es Yolanda Martín?

Tengo 41 años y soy natural de Tazacorte, en La Palma. Trabajadora social, funcionaria de carrera con más de 18 años de experiencia. Me especialicé como mediadora familiar y trabajadora social clínica; lo compatibilizo con mi rol de madre, ya que tengo dos hijos, Leandro, de 14 años, y Candela de 10. A la par soy esposa, hija, amiga (risas) y, por supuesto, mujer. Me apasiona todo lo relacionado con la estética, la moda y el arte. Con 18 años fui reina de la fiesta de San Miguel en Tazacorte, luego primera dama del Carnaval de los Llanos de Aridane y en 2005 Miss Isla Bonita en El Paso, representando a La Palma en Miss Tenerife 2006.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta hacer deporte y el cine, especialmente el español. Mi profesión es fundamental en mi vida y por tanto la formación ocupa un espacio prioritario.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Mi diseñador, Yosué Riverol, y otra compañera presentaron a mi hija Candela a reina infantil del Carnaval de Santa Cruz hace tres años. Ahí nos conocimos y hablamos de que toda mi vida he soñado con ser candidata a reina. Vi que se abría un castin y le escribí. Unos días más tarde me confesó el regreso por la puerta grande al Carnaval y si aceptaba ser su elegida (risas). No me lo podía creer, mi sueño se cumpliría cuando menos lo esperaba y más lo necesitaba.

¿Es muy carnavalera?

Mucho, me encanta. Si puedo, no me pierdo ni un día; es una vez al año, y trato de organizarme.

¿Carnaval de noche o de día?

¿Tengo que elegir? ( risas). Ambos. Cada espacio ofrece diferentes alternativas de ocio para disfrutar.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Los primeros son con mi tío, el pintor Cándido Camacho, que falleció cuando era aún una niña. Cada año creaba una fantasía especial para lucirla el día del Coso. Mi pasión por la fiesta, el arte, la creatividad y la belleza la heredé de él.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Me gusta personalizar los disfraces, diseñarlos y confeccionarlos; a ser posible, un día, sobre la temática y de indiana el lunes de Carnaval como buena palmera.

¿Qué necesita una candidata para convertirse en reina?

Mucha ilusión, compromiso, responsabilidad y, sobre todo, pasión por el Carnaval.

¿Se ve con opciones de ganar?

Hablar de eso sin ver las fantasías de mis compañeras sería inapropiado y desacertado. Es una oportunidad única de pasarlo bien, disfrutar y cumplir un sueño.

¿Sería partidaria de que se eligiese el rey del Carnaval?

Sí, ¿por qué no? Todo lo que sume a la fiesta, bienvenido sea.

¿Y una gala drag queen aquí?

Creo recordar que el año pasado ya se celebró la primera Dragnaval que ganó el maravilloso Drag Nilo.

Fue un éxito y bien recibida; todo lo que sume y sea apoyado por nuestra gente será bienvenido.

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

El Carnaval es un homenaje a la libertad, la diversidad y la multiculturalidad, es mucho más que diversión y, además, permite la participación como parte de la identidad y la tradición del pueblo.

¿Sigue a algún grupo?

Por supuesto a la murga palmera Ni sí ni No que después de 14 años regresa al Carnaval, sin olvidar a Los Conejos Inolvidables y Los Canchanchanes. En la final de murgas Irónicos me robó el corazón con puesta en escena, crítica y letras.

¿Se dedicaría a la moda?

Me encantaría.