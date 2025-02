La que armamos ayer al intentar descargar el contenedor de 6 toneladas de garbanzas rellenas de conejo en salmorejo que mandó mi madre para este fin de semana intenso; hoy Canción de la Risa, mañana comparsas y el domingo concurso de disfraces.

Menos mal que, en medio del lío del camión, apareció mi amigo Frank El Chino y, con la rapidez de siempre, consiguió que el camión maniobrara y pudiera descargar. En agradecimiento, le invité a media de condumio de mi viejita y a una cuarta de Ravelo. Aproveché para que Frank, miembro de Los Lejías, me explicara por qué el concurso de hoy siempre ha costado 1 o 2€, destinados al comedor de la Noria y que este año no es así. Me aclaró Frank que ya desde Fiestas habían argumentado que cobrar una entrada, no prevista en las ordenanzas municipales, y luego donarla a una ONG, carecía del rigor jurídico que hay que otorgar al dinero publico. Con la burrocracia hemos topado, que dirían Mamelucos.

No obstante la reacción de los grupos ha sido modélica ante la decisión de acceder al teatro mediante invitación gratuita. Todos los grupos actuantes esta noche, pagarán las entradas de sus propios componentes al precio de 2€ y que, no solo eso; instalarán urnas en el acceso para que el público haga su donación de 2€ por entrada. Como saben, los clientes de mi cantina son propensos a poner nombre a las personas y grupos de la fiesta y, en esta ocasión, los han bautizado con un nombre que me encanta: Solidarios de la risa.