Julia Bello, la reina de los Mayores y la ‘limonera’ del Carnaval 2023

La reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Julia Bello García, es ‘la limonera’. Así la presenta su diseñador, David Afonso Darias, natural del barrio de La Camella y ‘una cuarta parte’ de La Gomera. Precisamente esta edición tiene muy vivo el recuerdo a su abuelo materno, Juan Darias, de la Villa colombina.

Julia Bello ya disfrutó de la experiencia de subirse al espectáculo de los decanos del Carnaval hace dos ediciones, cuando lució la fantasía «¡Oh, la, la!» en representación de Turismo de Arona, la misma institución que revalidó su confianza en el diseñador. Él, de La Camella; ella, de Valle de San Lorenzo, en un tándem que comenzó hace dos años cuando se presentó por primera vez. «El traje de esta edición, denominado ‘Yo soy Carnaval’, solo lo podía lucir ella, porque es la elegancia personalizada», destaca David Afonso.

El creador aronero, drag Aurum, diseñador... artista en general, comenzó su trayectoria en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2020, cuando se hizo con la cuarta dama de honor en la gala de los mayores. Vino el Covid y al retomarse las carnestolendas, en 2022, volvió con una aspirante infantil que se hizo con el título de segunda dama y logró la cuarta en la elección de los mayores.

En 2023 sumó precisamente con Julia Bello la primera dama, mientras que ya la pasada edición, en el festival infantil, se hizo con la primera dama... De otra forma, David Afonso Darias siempre ha estado en el cuadro de honor desde que comenzó a presentar reinas en Santa Cruz de Tenerife.

Julia Bello, de 65 años, no oculta su satisfacción por contar con David como su diseñador. En el día después de su proclamación y coronación como reina del Carnaval de los Mayores, tuvo que cerrar su mercería y dejó su tienda de animales a cargo de una de sus hijas para atender sus compromisos con los medios de comunicación.

El día que Julia dijo no

La reina de los mayores precisa que conoció a su diseñador gracias a su abuelo, Juan Darias, que iba a su tienda de animales para comprar comida para sus pájaros.

Un día el diseñador acudió a su establecimiento y le planteó a Julia si quería ser su candidata a reina de los mayores, en el preCarnaval de 2023. «Y lo rechacé. Cuando fui a casa se lo comenté a mis hijas y me animaron a reconsiderar la decisión, y acabé llamando para cambiar de opinión».

Julia se emociona al nombrar a su hija Davinia, la primogénita, así como a sus mellizas, Laura y Carina. Y no deja atrás a sus seis nietos, dos por cada hija: Matías y Mauro, Romeo y Aimar, y Noa y Nagore.

Aquella primera experiencia como candidata, y a la postre primera dama del Carnaval 2023, «se nos hizo poca», comentan en tono jovial la reina de 2025 y su diseñador. Así, David volvió a plantearle repetir experiencia. «¿En serio?», le replicó. Y de forma contundente él sentenció. «En serio». Para apostillar Julia, «en serio, mi capitán». Él lo tenía claro. «Solo puedes ser tú». «No hay una relación entre candidata y diseñador, sino que hay muchas más complicidades», como los guiños y cariño de todo el equipo en este proceso de elaboración de la fantasía. Sirvan a modo de ejemplo los exquisitos bizcochos de la tía Toña, que a sus 84 años mima a su sobrina y a todos cuantos pasaban por el taller.

Gala de Elección de la Reina de los Mayores del Carnaval de Santa Cruz 2025 / María Pisaca

«Yo trabajé también en el traje, pero no lo vi hasta cuatro días antes. David solo me enseñaba la fantasía por partes», cuenta.

«Un día me pasó una fotografía en blanco y negro con unas lentejuelas y una pistola de silicona y el escueto y definitivo mensaje: comenzamos». «Cuando le enseñé la imagen a mi hija Laura me dijo que la tela era de color rojo», como la tonalidad que domina en la fantasía. «Cuando se lo conté a David me dijo: ¡bruja!». «Me dijo el titulo del diseño, ‘Yo soy Carnaval’, y me preguntó: ¿adónde te lleva? Venecia, le respondí. ¡Más bruja todavía!».

La careta que protagoniza el traje de la soberana de los mayores y que recrea una máscara veneciana tiene una gran carga emotiva para el diseñador, pues era la misma que siendo chico pintaba en su colegio de La Camella en los concursos de dibujos que ganaba...

Entrevista con la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife | 20/02/2025 | Fotógrafo: Rafael Arturo Jiménez Rivero / Arturo Jiménez

«Hace cuatro días me enseñó el traje que montó en el salón de su abuela. Me puse en la calle para verlo en su totalidad y cuando lo descubrió, con los fotos y todo, no pude evitar emocionarme», explica Julia Bello. «El traje es puro brillo; no pude evitar emocionarme. David, de los buenos es lo mejor», cuenta con complicidad, para hacer extensivo su agradecimiento a todo el equipo del creador. «Son un espectáculo».

Una familia de reinas

David Afonso Darias pone a su reina, y de todos los mayores del Carnaval santacrucero, en el centro del objetivo. «Procede de una familia de reinas. Ella fue la soberana infantil en 1969 de las fiestas patronales de Valle de San Lorenzo; con quince fue reina juvenil y en 2023, de los mayores», siguiendo la estela de su madre, María Isabel, la reina madre que asistió a la gala y que subió al escenario a felicitarla. Julia ha inculcado esta pasión a sus hijas Davinia y Laura, que con 15 años fueron reina de las fiestas, y Carina, Miss Valle de San Lorenzo». No descarta que su hija Laura, «que es un terremoto», siga sus pasos, como el propio David, que aprendió de su madre, directora de festivales en el barrio de La Camella.

«Veía el Carnaval de Santa Cruz como algo lejano, que era para la gente de la capital, de La Laguna o incluso del Puerto», reconoce, si bien se ha familiarizado en los tres últimos años, en donde cada febrero ha tenido, y tendrá esta edición, que trasladarse desde su Valle de San Lorenzo natal para atender los actos como soberana. «Nunca pensé llegar al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife», incide, si bien el próximo viernes 28 de febrero presidirá desde su carroza la Cabalgata anunciadora en su encuentro, reencuentro, con la calle. n