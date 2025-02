Cathaysa Medina Brito: «Estar aquí supone cumplir por fin un sueño y nuevas oportunidades»

Preséntese usted misma: ¿quién y cómo es Cathaysa Medina Brito?

Soy una mujer canaria, con 39 años recién cumplidos, hija de padre gomero y madre palmera, amante de las tradiciones de nuestra tierra, en general, y del Carnaval en particular. Ejerzo como profesora de Enseñanza Secundaria en el Instituto Tomás de Iriarte de Ofra (popularmente la Casa Cuna). Si tuviera que describirme con unas palabras, diría luchadora, soñadora y empática.

¿Cuáles son sus aficiones?

Soy una amante de mi profesión, así que muchas veces enseñar lo tomo como una afición. Me encanta viajar y también la playa.

¿Cómo se convierte en candidata a reina del Carnaval?

Pues porque me presenté a un castin y resulté elegida, así de fácil. Me enteré a través de las redes sociales y de amigos. Muchos sabían que siempre he querido ser candidata a Reina del Carnaval y me lo hicieron llegar.

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería usted?

Sentí que por fin podía cumplir un sueño y suponía una oportunidad para muchas cosas que espero vengan a partir de ahora.

¿Conocía a su diseñadora, Zara Díaz?

Sabía de su trayectoria pero no la conocía personalmente. La relación es genial y estamos mano a mano durante todo este proceso. Incluso se abre a escuchar mis opiniones y me he sentido apoyada todo el tiempo.

¿Es muy carnavalera?

La que más diría yo. Soy de las que todos los años intenta hacerse un disfraz nuevo, seguidora de los concursos, desde las murgas hasta las comparsas, y de las que suele verse las galas como la de mayores del miércoles. Me quedo con el carnaval de noche, pero soy de las que si puedo, salgo todos los días: viernes de Cabalgata, sábado, lunes, la sardina, y en Piñata.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Ver a mi madre, que es costurera amateur, confeccionando todos los años disfraces de amigos y de mis hermanas.

¿De qué le gusta disfrazarse?

Soy de las que se los curra y suelo ir a una costurera, aunque pego cositas o elijo las telas porque me considero muy perfeccionista.

¿Qué necesita una candidata para convertirse en reina?

Sobre todo tener las ganas y sentirlo, que no sea algo que te tomes como un escaparate, sino que de verdad te guste y lo disfrutes.

¿Cómo se ve de opciones ?

Ni siquiera pienso en las opciones, sino en la importancia del momento y en todo lo que viene después. También en dejar ver en las calles esta fantasía producto de meses de trabajo en el taller, simplemente eso. Algo más ya sería ir más allá del sueño que tengo que simplemente es ser candidata, pero vamos partido a partido mejor.

¿Sería partidaria de elegir el rey del Carnaval?

Si hay candidatos suficientes para hacer una gala, por supuesto.

¿Y de una gala drag queen?

Pues lo mismo, si hay candidatos y la organización es viable, vamos adelante sin duda.

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

Creo que si no lo vives no existen las palabras suficientes que alcancen a describirlo como tal.

¿Sigue a algún grupo?

Me gustan todos, aunque mi diseñadora es presidenta de la comparsa Bahía Baitiare.

¿Se dedicaría a la moda?

He hecho ya alguna cosilla, pero yo veo esto como una oportunidad y no me cierro a ninguna.