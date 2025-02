Elizabeth Ledesma Laker: «Luego se verá, pero me comprometo siempre a tope y salgo a por todas, a ganar»

Preséntese usted misma. ¿Quién y cómo es Elizabeth Ledesma Laker?

Una chica de 26 años que estudia Turismo en la ULL. Hablo inglés (su madre es británica) y estudio alemán. Ya veré hacia dónde va mi camino, ahora muy abierto. Todavía no lo tengo muy claro, pero habrá relación; no sé si en alguna aerolínea o agencia de viaje.

¿Cuáles son sus aficiones?

Me gusta mucho bailar y voy a clases. También viajar y la mezcla de culturas. De ahí lo del Turismo.

¿Cómo llega a ser candidata a reina del Carnaval 2025?

Me llamó el diseñador, Alexis Santana, muy entusiasmado y me contó que me conocía por las redes sociales. Me dijo que le haría mucha ilusión que fuera su candidata porque encajaba muy bien en la fantasía. Yo estoy encantada.

¿Qué sintió al saberlo?

Me quedé en shock de la sorpresa. Estaba emocionada y es una ilusión porque no me lo esperaba.

¿Es muy carnavalera?

Sí, me encanta. Desde ya hace unos años siempre subo (reside en Las Rosas, núcleo de Arona, cerca de Las Galletas), sobre todo al carnaval de calle y lo disfruto. Me gusta tanto el de noche como el de día, son diferentes pero la clave para pasarlo bien es el grupo de amistades o familia. Soy muy sociable y siempre hago nuevos amigos.

¿Cuál es su primer recuerdo?

La gala de la reina siempre me gusta verla. Este año voy a vivirla. Me parece algo único que no puedes ver en ninguna otra parte.

¿De que le gusta disfrazarse?

Con mis amigas nos preparamos e inspiramos en la temática. En este caso queremos ir de egipcias. Pero otros días agarro lo que tengo a mano y a la calle.

¿Qué necesita una candidata para convertirse en reina?

Para mí disfrutar. el momento sobre el escenario. Tengo muy claro que lo voy a hacer con presencia, energía y alegría. Hay que pasarlo bien y eso se nota.

¿Se ve con opciones de ganar?

Estamos trabajando muchísimo con el equipo y mi idea es salir a ganar, aunque primero hacerlo lo mejor posible, comerme el escenario con mi mejor actitud. Defender la fantasía con toda mi energía. Cuando me presento a algo lo hago al máximo. Uno nunca sabe, pero voy con la mentalidad de conseguir ese cetro.

¿Sería partidaria de que se eligiese un rey del Carnaval?

Me parece muy buena idea. Podría probarse un año, a ver qué tal, cómo lo recibe el público.

¿Y de una gala Drag Queen?

Me encantaría, el mundo drag me fascina, además de que el nivel aquí es muy alto. Un sí rotundo

¿Cómo le describiría el Carnaval a alguien de fuera?

Ya lo he hecho muchas veces. Siempre que estoy fuera hablo del carnaval porque creo que es muy importante promocionarlo. Digo que es una experiencia que hay que vivir porque es diferente a lo que puedan imaginarse. No es solo ponerse un disfraz y escuchar música y bailar sino todo un mundo o mejor pequeños mundos dentro de un gran universo. Siempre vas a encontrar algo que te guste.

¿Algún grupo en especial?

Ninguno en particular. En murgas me encantan Los Bambones, pero disfruto y las apoyo a todas. En la gala de la reina sí me fijo en el trabajo de los diseñadores.

¿Cómo ve la moda?

Ya tengo experiencia y me encantan una buena fotografía y una buena pasarela. Lo disfruto y llevo dedicándome a ello hace años. Es como un trabajo extra, por decirlo así, pero quiero sacar provecho de mis estudios.